【松屋】創業60周年の感謝を込めて、伝説のメニューが世界へ　「シュクメルリ」発売

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株式会社松屋フーズホールディングス

　このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年6月16日（火）10時より「シュクメルリ」を販売いたします。




■復刻メニュー総選挙 第1位、殿堂入りを果たしたジョージア伝統の味わい。


　本場の具材感はそのままに、にんにく香る特製のホワイトソースでご飯との相性を追求。


　創業60周年を記念して、松屋の歴史を変えた伝説のメニュー「シュクメルリ」が、なんとこの度、世界中の松屋で同時発売されます。「おなかいっぱいになって満足していただきたい」という想いのもと、地域の皆様に支えられ歩んできた60年間。「世界の美味しい料理をたくさんのお客様に食べてもらいたい」という発想から誕生した「シュクメルリ」は、近年の松屋における、定食メニューの充実や、世界のグルメメニュー拡大のきっかけとなった象徴的な商品です。2020年の発売以降、松屋復刻メニュー総選挙でも見事一位に輝き、殿堂入りを果たしました。


　“世界一にんにくを美味しく食べる料理”とも呼ばれる「シュクメルリ」は、鶏肉をにんにくの効いたホワイトソースで煮込んだジョージアの郷土料理です。松屋では、日本のごはんに合うようソースの開発にこだわり抜きました。甘味のあるサツマイモ、とろ～りチーズ、ジューシーなチキンを包み込む、ホワイトソース特有のまろやかさの後に、パンチの効いたにんにくの風味とミルキーなチーズの美味しさが馴染み、ご飯が恋しくなる味わいです。「シュクメルリ鍋定食」を選ぶと、追いチーズ付きで、ご飯と混ぜればドリア風に。60周年の感謝を込めてお届けする「シュクメルリ」を、この機会にぜひご賞味ください。




商 品 名　　　シュクメルリ鍋定食　 1,190円


　　　　　 　シュクメルリ鍋ライスセット　 　　 1,090円


　　　　　 　シュクメルリ定食　 1,090円


　　　　　 　シュクメルリライスセット　 　990円


　　　　　 　単品 シュクメルリ　 　890円


　　　　　 　追いチーズ　 　120円


※税込み価格です。


※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。


※株主優待券は上記メニューにご利用いただけます（単品を除く）。



発 売 日　　 2026年6月16日（火）10時 ～


　　　　　　


対象店舗　　一部店舗を除く全国の松屋


※販売状況については、直接店舗にお問い合わせください。



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