東北地方初出店！トライアルのアパレル専門店「RIALT」西友ザ・モール仙台長町店をグランドオープン

株式会社トライアルホールディングス

株式会社トライアルホールディングス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：永田洋幸）は、同社のアパレル専門店「RIALT（リアルト）」の東北地方初出店となる「西友ザ・モール仙台長町店」を、6月11日にグランドオープンいたします。

「RIALT」は、トライアルが展開するアパレル専門店です。1号店の西友三軒茶屋店（東京都）、2号店のメガセンタートライアル浜北店（静岡県）に続く、3店舗目として「西友ザ・モール仙台長町店」に出店します。

今回オープンする西友ザ・モール仙台長町店は、年々需要が高まる気候変動に対応する高機能インナーにフォーカスした、全国初の「機能性衣料・インナー強化型」のモデル店舗として展開いたします。

RIALTの商品は、「ROOM＆OUT」をコンセプトに掲げた“着心地から進化する機能性アパレル”です。ルームウェアのような快適さと肌触りの良さを追求しています。一部の商品開発においては、パートナー企業と共同で日本人の体型データや身体の動きを分析。その成果をパターン設計や素材選定に反映させることで、日常のさまざまな動きに配慮した、より高度な着心地を実現しています。さらに、全世代・幅広いサイズに対応する設計や、独自の開発・生産体制を構築することで、コストパフォーマンスを徹底的に追求した価格帯での提供を可能にしました。

■トライアル人気のアパレルブランド「RIALT」 、人気の機能性シリーズ「AIRITY」など人気商品をご紹介

＜AIRITY＞吸水速乾＆接触冷感でさらっと快適インナー

AIRITY（エアリティー）は、トライアルが展開する高機能インナーシリーズです。吸水速乾と接触冷感機能により、暑い季節でもさらりと快適な着心地を実現し、毎日身につけるインナーとしての心地よさを追求しています。さらに、抗菌防臭・消臭機能を備え、日常生活のさまざまなストレスを軽減。

2025年には年間累計販売数約80万枚※を記録し、多くのお客様に支持されています。機能性と着心地を両立しながら、658円～（税込）という手に取りやすい価格帯で展開しています。

※ 2025年1月～12月累計販売実績（インナー／ブラトップ・ボトムス含む）

＜インナー＞

AIRITY メンズ Vネック半袖 658円（税込）

吸水速乾・接触冷感・抗菌防臭・消臭機能を備えた定番インナー。しなやかなストレッチ素材が体に心地よくフィットし、動きやすさも兼ね備えています。Vネック仕様でシャツの首元から見えにくく、ビジネスシーンにも取り入れやすい一枚です。

AIRITY モイストケアブラタンクトップ 1,097円（税込）

汗ばむ季節でもさらっと快適に着用できるブラトップキャミソール。アンダーゴムを使用しないフリーカッティング仕様により、背中の段差を軽減し、すっきりとしたシルエットを実現。背中から支える設計による安定したホールド感に加え、吸水速乾素材と接触冷感素材を採用することで、暑い季節でも快適な着心地を提供します。また、裏打ち部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用し、ムレを抑えた軽やかな着用感を追求しています。

AIRITY ステテコ 768円（税込）

吸水速乾機能で汗をすばやく吸収・乾燥し、暑い季節でも快適さをキープします。接触冷感素材を採用し、着用した瞬間にひんやりとした心地よさを実感。さらに、しなやかなストレッチ性により動きにフィットし、ストレスの少ない着用感を実現しています。加えて、消臭機能と抗菌防臭加工により、汗などによる気になるニオイを抑制。爽快な肌ざわりと快適性を兼ね備えた、夏におすすめの一枚です。

＜Tシャツ＞

AIRITY オーバーサイズTシャツ 1,097円（税込）

綿のやさしい風合いとポリエステルの機能性を組み合わせ、なめらかな肌触りと快適な着用感を両立した高機能Tシャツです。UVカット（90％以上）、吸水速乾、接触冷感、イージーケア（しわになりにくく乾きやすい仕様）を備え、汗ばむ季節でもさらっと快適に着用いただけます。サイズはS～4L、メンズ8色・レディース6色を展開しています。

＜パーカー＞

AIRITY ZIPパーカー 1,639円（税込）

春から秋まで長く活躍する、多機能ZIPパーカーです。接触冷感機能を備えたドライ素材を採用し、汗を素早く吸収・拡散することで、暑い季節でもさらりと快適な着心地を実現しました。また、UVカット機能により紫外線から肌を守るほか、袖口にはサムホール（指穴）を備え、手の甲までしっかりカバー。フードにはフィット感を調整できるスピンドルコードを採用し、日差しが気になる季節の外出やレジャーシーンをサポートします。さらに、洗濯機で手軽にお手入れできるイージーケア仕様で、シワになりにくく、デイリーに着用しやすいのも特長。機能性と着回しやすさを兼ね備え、春夏秋の幅広いシーンで活躍する一着です。

＜パンツ＞

NOBIRUNO（ノビルノ）ストレッチパンツ 1,097円（税込）

高いストレッチ性と快適な穿き心地で支持を集め、シリーズ累計販売100万枚※を突破した「NOBIRUNO（ノビルノ）」シリーズ。しっかり伸びるストレッチ素材を採用し、動きやすさとすっきりとしたシルエットを両立しています。長時間の着座や歩行、階段の上り下りなどの日常動作でも膝周りやお尻のツッパリ感を軽減し、ストレスフリーな穿き心地を実現しました。また、ウエストゴム仕様による快適なフィット感に加え、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイリングに対応。さらに、洗濯機で丸洗いできるイージーケア仕様で、シワになりにくく乾きやすいため、汗ばむ季節でも手軽にお手入れができます。機能性ときれい見えを兼ね備え、日常使いから旅行やレジャーまで幅広いシーンで活躍する一本です。

※2024年12月1日～2026年1月31日までの販売実績（メンズ・レディース合算）

■RIALT 西友ザ・モール仙台長町店 基本情報

・住所 ：宮城県仙台市太白区長町7-20-3 ザ・モール仙台長町店 本館2F

・営業時間 ：9:00～21:00

・店舗URL：https://rialt.online/pages/store



＜株式会社トライアルホールディングス 会社概要＞

代表取締役社長：永田 洋幸

本社所在地 ：福岡市東区多の津1丁目12番2号

設立 ：2015年9月

売上高 ：8,038億円（2025年6月期）※グループ連結

URL ：https://trial-holdings.inc/

＜一般のお客様お問い合わせ先＞

店舗に関するお客様相談室

TEL：0120-033-559

受付時間：9時~22時