金融手続きポータルサービス「@Connect(R)」、南日本銀行へ提供

SocioFuture株式会社

SocioFuture株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員 菅原 彰彦／以下 当社）は、高いセキュリティを備えた認証アプリとマイナンバーカードを活用した金融手続きポータルサービス「@Connect(R)（アットコネクト、以下 @Connect）」を、株式会社南日本銀行（鹿児島県鹿児島市、取締役頭取 田中 暁爾／以下 南日本銀行）へ提供を開始したことをお知らせいたします。これにより、金融手続きのオンライン化を通じた業務効率化および顧客利便性の向上に寄与します。

■＠Connectについて

＠Connectは、近年の金融犯罪対策の強化にともない、金融機関に顧客情報管理の徹底が求められている背景を受け、2025年に当社が開発した金融手続きポータルサービスです。口座保有者がマイナンバーカードを活用してスマートフォン等から能動的に登録情報の変更届出を行える「諸届変更」機能や、金融機関側が口座保有者に対して登録情報の最新状況の確認依頼を自動で行える「継続的顧客管理」の機能を提供します。スマートフォンやタブレット端末があれば場所や時間を問わず手続きが可能なため、口座保有者は窓口に行くことなくいつでも手続きを行うことができます。また、金融機関側も、窓口に端末を用意することで来店時の手続きに活用可能です。さらに、金融機関が＠Connectを導入していることで、口座保有者は同一プラットフォーム上で複数の口座情報の届出変更を行うことも可能になります。なお、南日本銀行では、口座保有者が能動的に届出変更を行うことができる「諸届変更」機能の利用を開始しました。

■南日本銀行 事務システム部 ご担当者よりコメント

「@Connectは、マイナンバーカードによる高精度な本人確認を活用することで、銀行の各種手続きをオンラインで完結できるものと判断し採用にいたりました。これにより、銀行窓口などの業務効率化とコスト削減、またペーパーレス・印鑑レスによる顧客の利便性向上の効果を期待しています。」

■今後の展開

今回提供する＠Connectおよび、今後提供予定の非対面における本人確認プラットフォームを用いることで、対面・非対面で対応可能なJPKI（公的個人認証）とICチップ読み取り、顔照合を組み合わせたスマートフォンベースの本人確認サービスの提供を実現します。同一システムでのデータ管理も可能です。さらに、将来的には共通のプラットフォームを通じて本人確認を必要とする各種手続きに関するサービスへの展開を見据えています。

■＠Connectサービス概要図

■関連情報

以下URL より、参考情報をご参照ください。

・金融機関向け BPaaS「＠Connect(R)/ アットコネクト 」の提供開始(https://files.microcms-assets.io/assets/47a1f2bfc33d471fa0802d7bd80fceb0/8b8b32cad38647cbb336f139ac56adb8/%E3%80%90SocioFuture%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%91%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%96%B0%E5%B8%B8%E8%AD%98%E3%81%B8%E3%80%81%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%9A%84%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%BB%E8%AB%B8%E5%B1%8A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E4%B8%80%E6%8B%AC%E5%8C%96%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%80%8C%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%88%E3%80%8D%E6%8F%90%E4%BE%9B%E9%96%8B%E5%A7%8B%E2%80%9720251031.pdf)

・犯収法施行規則の改正に対応 対面／非対面本人確認プラットフォーム開発開始(https://files.microcms-assets.io/assets/47a1f2bfc33d471fa0802d7bd80fceb0/c7b7874d982e4652a78c4d3245480cb9/SocioFuture%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE_%E7%8A%AF%E5%8F%8E%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%96%8B%E7%99%BA%E9%96%8B%E5%A7%8B.pdf)

以下サイトより、実際の利用方法等をご参照ください。

個人のお客様向け ＠Connect公式サイト：https://atto-connect-lp.com/

＠Connect公式サイト QRコード

【企業概要】

＜株式会社南日本銀行＞

・商号：株式会社南日本銀行

・代表者：取締役頭取 田中 暁爾

・本社所在地：鹿児島県鹿児島市山下町1番1号

・資本金：133億5,100万円

＜SocioFuture株式会社＞

・商号：SocioFuture株式会社

・代表者：代表取締役 社長執行役員 菅原 彰彦

・本社所在地：東京都港区浜松町一丁目30番5号

・資本金：4億8,000万円

【サービスに関する問い合わせ先】

SocioFuture株式会社 ソリューション企画本部 ビジネス推進部

TEL ：03-5405-1227

E-mail ：mls_dgid@scft.co.jp

【本件の問い合わせ先】

SocioFuture株式会社 人事総務本部

コミュニケーション＆ナレッジ部 広報課

TEL ：03-5405-1262

E-mail ：mls_koho@scft.co.jp ※平日午前9時から午後5時30分

＊@Connect：商標登録 6856279号

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。