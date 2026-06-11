この夏、“塩分補給グミ”が新登場！マイルド塩味＆やわらか食感　カンロ「やさしい塩グミ」発売

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ)は、やわらかな食感とマイルドな塩味でおいしく塩分補給ができる「やさしい塩グミ」を、全国のセブン-イレブン店舗で2026年6月11日（木）より順次発売します。

《酷暑の夏も、やさしい塩味・やわらか食感・手軽さの“３つのやさしさ”で、親子でおいしく塩分補給》

近年、夏に顕著な高温を記録する年が頻発し、40℃を超える気温が毎年のように観測される状況を受け、気象庁は今年4月に、最高気温が 40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定しました※。また、夏が長期化する“二季化”という言葉の登場や、2025年6月からは職場での熱中症対策が義務化されるなど、夏の暑さは社会問題となっています。

カンロは暑さが本格化する季節に先駆け、健康のど飴ブランドから「健康のど飴塩梅」を、金のミルクブランドから「金のミルクキャンディ 塩ミルク」を発売するなど、塩系フレーバーの展開を拡大。「熱中症声かけプロジェクト」への参画や、おいしく塩分補給ができる商品の開発に取り組んでいます。

※出典：気象庁 2026年4月17日 報道発表

https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/17a/20260417_40degree_name.pdf

この度、大人はもちろん、小さなお子様でも外出先でおいしく手軽に塩分補給できるアイテムを作りたいとの想いから、お子様にも馴染みがあり、手軽で食べやすい“グミ”という形態を採用した、「やさしい塩グミ」を発売。グミという手軽さに加え、やさしい塩味・やわらか食感の“３つのやさしさ”にこだわり開発しました。

グミを固める成分は、果物由来の「ペクチン」を使用し、咀嚼しやすい「やわらか食感」に。さらに、強い塩味が苦手な方でも食べやすい、マイルドな塩味を目指しました。フレーバーは、スッキリとした味わいの塩グレープフルーツ味です。グミ粒はカラダに浸透するイメージを表現した「しずく型」で、パッケージも「しずく」をベースに、晴れた日の爽やかさや透き通った空をイメージした色合いの、やさしさを感じるデザインに仕上げました。

公園や海、プール、キャンプなど夏のレジャーの相棒に、「やさしい塩グミ」をぜひお楽しみください。

■「熱中症予防声かけプロジェクト」とは

熱中症予防声かけプロジェクトは、全国の地方自治体や官公庁、企業、民間団体が官民一体で取り組む、熱中症の予防を目的としたプロジェクトです。「声をかける」というコミュニケーションの力で、熱中症による死亡者をゼロにすることを目指し、2011年に発足。医師や大学教授などの有識者による実行委員会を中心とし、プロジェクトへの賛同会員とともに官民一体での啓発活動を全国的に展開しています。 公式Webサイト：https://www.hitosuzumi.jp/

■商品概要

商品名 ：やさしい塩グミ

発売日 ：2026年6月11日（木）

参考価格 ：214円（税込）

内容量 ：52ｇ

販売エリア：全国のセブン-イレブン店舗

※一部取り扱いの無い店舗もございます

特徴 ：やわらかな食感とやさしい塩味でおいしく塩分補給ができる塩グレープフルーツ味のグミ

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)