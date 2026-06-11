【萩原酒造】山廃・生酛系純米酒の頂点を競う舞台で全国第2位！「萩原 山廃純米」がSAKE COMPETITION 2026モダンナチュラル部門 GOLD受賞

「萩原 山廃純米」がSAKE COMPETITIONでゴールド受賞！

萩原酒造株式会社

SAKE COMPETITION(https://sakecompetition.com/)は、「ブランドによらず消費者が本当に美味しい日本酒に巡り会えるよう、新しい基準を示したい」という理念のもと、2012年にスタートした権威ある日本酒品評会です。一般の消費者が実際に購入できる市販酒のみが審査対象。出品酒はすべて銘柄を伏せた状態で審査され、酒質のみで評価されることから、日本酒業界でも特に注目度の高いコンペティションとして知られています。

今回、GOLDを受賞した「萩原 山廃純米」は、伝統的な山廃仕込みによる奥行きのある旨味と酸を持ちながら、現代の食卓にも寄り添う軽やかな飲み心地を目指して醸した一本です。

エントリーした「モダンナチュラル部門」は、生酛・山廃・菩提酛などの伝統的な酒母で醸した純米酒のみが出品できる部門です。その中で全国第2位という評価をいただけたことは、蔵にとって大きな励みとなりました。

2年連続の高評価。その理由は「食中酒としての完成度」

昨年のKURA MASTER 2025における金賞受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000153817.html)に続き、今年はSAKE COMPETITION 2026 モダンナチュラル部門で全国第2位となるGOLDを受賞しました。異なる審査員、異なる審査基準のもとで続けて評価された背景には、「萩原 山廃純米」が目指してきた酒質があります。

一般的に山廃仕込みの日本酒は、力強い旨味や酸味、複雑な味わいが魅力である一方、その個性の強さから飲み手や料理を選ぶこともあります。

一方、「萩原 山廃純米」が目指したのは、伝統的な山廃仕込みの魅力を残しながらも、現代の食卓に自然と溶け込む味わいです。雄町ならではのふくらみのある旨味、山廃由来の奥行きのある酸、そして後口の軽快なキレ。和食はもちろん、肉料理やチーズなど多様な料理とも調和する食中酒として設計してきました。

近年、日本酒市場では「濃厚さ」や「派手な香り」だけではなく、食事とともに楽しめる自然な味わいへの評価が高まっています。「萩原 山廃純米」への評価は、伝統と現代性を両立させる酒質が、国内外の審査員から支持された結果であると考えています。

■杜氏・萩原康久 コメント

このたび、このような栄誉ある賞をいただき大変光栄に思います。私たちは1855年の創業以来、境町の酒蔵として地域に根ざした酒造りを続けてきました。今回評価いただいた「萩原 山廃純米」は、茨城県産業技術イノベーションセンターの技術面の支援を受けて共同開発しました。センターから提供を受けた『ひたち酒乳酸菌』を使用し、伝統的な山廃仕込みの魅力を大切にしながら、今の食文化にも寄り添う味わいを目指して醸した酒です。評価されたことはもちろん嬉しいですが、何よりも酒販店様や飲食店様、その先のお客様にお届けできることが私たちの喜びです。これからも地域とともに歩みながら、日本酒の新しい価値を発信してまいります。

■ 受賞酒概要

萩原 山廃純米

原材料名：米（国産）、米麹（国産米）

使用米：雄町100％

精米歩合：60％

アルコール分：15度

価格：1800ml／4,114円(税込)、720ml／2,057円(税込)、300ml／1,067円(税込)

味わい：山廃由来の複雑な旨味と酸味を持ちながらも、軽やかでキレのある後味。冷酒からぬる燗まで幅広く楽しめる食中酒。

>>>>>購入はこちらから

「萩原 山廃純米」1800ml(https://tokumasa.shop-pro.jp/?pid=124739881)

「萩原 山廃純米」720ml(https://tokumasa.shop-pro.jp/?pid=124575902)

「萩原 山廃純米」300ml(https://tokumasa.shop-pro.jp/?pid=146825888)

＜萩原のInstagramアカウント＞https://www.instagram.com/hagiwara_sake/■ 萩原酒造について安政2年（1855年）創業の萩原酒造

安政2年（1855年）創業。境町唯一の酒蔵として、地元の水と米にこだわった手仕事の酒造りを守り続けてきました。 現在は、七代目となる萩原康久が杜氏を務め、2024年には茨城県が認定する「常陸杜氏」の資格を取得（県内で10人目）。 「天下の美酒」の看板を掲げながらも、今の暮らしに寄り添う日本酒のあり方を模索し、地域と未来にひらかれた蔵を目指しています。