花火が、毎日上がる夏。ネスタリゾート神戸 “超”夏祭り2026 開催！

株式会社ネスタリゾート神戸

株式会社ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市、代表取締役：田中淳）は、夏限定イベント「ネスタ“超”夏祭り2026」を、2026年7月25日(土)から8月23日(日)までの30日間、毎日開催します。

1日515発、期間累計のべ15,450発の花火が夜空を彩り、音楽とシンクロする約10分間のショー「“超”夏花火」、花火の色や柄でビンゴを楽しむ参加型ゲーム「HANABINGO（ハナビンゴ）」、縁日体験、夜市フードエリアなど、昼から夜まで楽しめる多彩なコンテンツを展開します。期間累計の打ち上げ数および連続開催日数において、関西最大級のスケールを誇ります（当社調べ）。

2026年は、音楽×花火の楽曲構成を昨年の2パターンから4パターンへ拡充。来園日によって異なる演出を楽しめるほか、お盆期間にはナイトプール「スターライト・ラグーン」も開催し、花火・夏祭り・プールが重なり合うネスタリゾート神戸ならではの夏の夜を提案します。

例年多くの来園者に恵まれていることから、今年も期間中約3万人規模の来園を見込んでいます。

※期間累計打ち上げ数および連続開催日数に基づく当社調べです。

30日間連続、“毎日見られる花火”という夏体験

本イベント最大の特長は、「会期中、毎日花火が上がる」ことです。1日515発、30日間で累計15,450発。日程を選ばずに訪れやすく、混雑を分散しながら楽しめるだけでなく、異なる演出を目当てに複数回来園する楽しみ方もできます。単日開催の花火大会とは異なる、“好きな日に、好きな過ごし方で楽しめる花火”として、日帰りでも宿泊でも満喫できる夏のイベントです。

観覧エリアの近くで打ち上がるため、光と音が降りそそぐような臨場感に包まれます。

花火が貴重になりつつある夏に、毎日。

近年、夏の風物詩である花火大会は、全国で中止や縮小が相次いでいます。火薬や資材の高騰、警備にかかる人件費の増加、運営の担い手不足、自治体の財政難--こうした複合的な事情が、長く親しまれてきた大会の開催を年々難しくしています（キリン『全国花火大会白書2025』ほか各種報道より）。兵庫県周辺でも、規模の縮小や開催時期の変更を迫られる大会が出ています。

そうしたなかで本イベントは、7月25日から8月23日まで30日間毎日、花火を打ち上げます。雨の日も実施します（雨天決行。強風・荒天時は安全確保のため中止する場合があります）。“一夜限り”ではなく、夏のあいだ毎晩、気軽に花火を見られる場所であり続けたい--その思いを、毎日の打ち上げに込めています。

2026年は音楽×花火が「4パターン」に進化

音楽とシンクロする約10分間のショー「“超”夏花火」は、2026年から4パターンの楽曲構成で展開します。会期前半はA・Bパターン、後半はC・Dパターンを日替わりで上演予定。来園日によって異なる花火演出に出会えるため、何度訪れても新鮮な驚きを味わえます。宿泊利用のお客さまは、チェックイン日とチェックアウト日で異なる演出を楽しめる設計です。

観るだけでは終わらない、“参加する花火”「HANABINGO」

「HANABINGO（ハナビンゴ）」は、夜空に打ち上がる花火の色や柄に合わせて手元のカードを進めていく、参加型の花火ゲームです。家族連れやグループでも一緒に盛り上がれる、ネスタリゾート神戸ならではのコンテンツとして展開します。“花火を観る”から、“花火で遊ぶ”へ。従来の花火大会とはひと味違う、体験型の楽しさをお届けします。

打ち上げる花火について

――兵庫県で唯一の花火製造業者「三光煙火製造所」が手がける夏の夜空

本イベントの花火を手がけるのは、兵庫県で唯一の花火製造業者として知られる「三光煙火製造所」（1951年創業／姫路市）です。製造から打ち上げまでを一貫して担い、例年およそ3万～4万発を製造、今年は県内を中心に約100の花火大会に携わります。

花火づくりはシーズン直前に始まるものではなく、夏が終わる前年の秋から次の夏へ向けた仕込みが始まります。光の粒「星」づくり、玉込め、表面にクラフト紙を幾重にも貼り重ね、数日間の天日干し--多くの手作業の工程を経て、一発の花火が完成します。試作はたつの市のゴルフ場で月に一度ほど試験打ち上げを重ね、新作を磨きます。

同社が大切にしているのは、打ち上げ数の多さだけではありません。小さな玉でも観る人の心に残る花火表現を追求しています。花火を取り巻く環境が変化するなかでも、地域に根ざした作り手が一発ずつ丁寧に仕上げた花火を、会期中いつでも楽しめることは、本イベントの大きな価値です。

＜株式会社三光煙火製造所 専務取締役 三木章稔（みき たかとし）さんのコメント＞

花火は一瞬の輝きですが、その一発のために長い時間をかけて準備を重ね、細かな工程を一つひとつ積み上げていきます。私たちは、見上げた瞬間に「きれいだった」「また見たい」と感じていただける花火をお届けするために、日々、丁寧にものづくりと向き合っています。兵庫県で唯一の花火製造業者として、ネスタリゾート神戸の夏を彩る花火を担当できることを大変うれしく思います。30日間毎日開催されるイベントだからこそ、その日その日の思い出に寄り添う花火として、ご来園の皆さまの心に残る時間をお届けできれば幸いです。

株式会社三光煙火製造所、花火師のみなさん。写真中央が三木章稔さん

昼はプール、夜は夏祭り。お盆は「スターライト・ラグーン」も

ネスタリゾート神戸では、12種類のウォータースライダーと6つのプールを備えた「ウォーターフォート」をはじめ、天然温泉などの施設も充実しています。昼はプールで思いきり遊び、夕方からは縁日や露店グルメを楽しみ、夜は花火へ。昼から夜までシームレスに楽しめる“夏のフルコース体験”を提供します。

さらに、お盆期間にはナイトプールイベント「スターライト・ラグーン」を開催予定です。2026年は8月8日(土)・9日(日)・11日(火)・13日(木)～16日(日)の計7日間で、ナイトプール＋花火観覧を実施。夜空にきらめく花火を眺めながらプールで涼を楽しむ、日中とは異なる特別な水辺のひとときを演出します。

「縁日体験」と「夜市フードエリア」

"超"夏祭りエリアには、昔ながらの縁日遊びと夏の味覚が集まります。射的や輪投げ、スーパーボールすくいなど、子どもから大人まで懐かしく楽しめる縁日体験に加え、夜市フードエリアには、フライドポテトやかき氷、冷やしパインなど、夏の暑さを吹き飛ばすメニューが勢ぞろい。

提灯がともる夕暮れから、花火が始まるまでのひとときを、お祭り気分で過ごせます。昼のプールと夜の花火をつなぐ"夏祭りの時間"として、一日を通して楽しめます。

【開催概要】

- 名称：ネスタ“超”夏祭り2026- 期間：2026年7月25日(土)～8月23日(日)【30日間・毎日開催】- 会場：ネスタリゾート神戸 野外ステージ周辺・“超”夏祭りエリア- 内容：（１）音楽×花火「“超”夏花火」（約10分）（２）HANABINGO（花火ビンゴ）（３）縁日体験（有料）（４）夜市フードエリア- 花火：1日515発／期間累計のべ15,450発- 花火制作：株式会社三光煙火製造所（1951年創業／兵庫県で唯一の花火製造業者／姫路市）- 開催時間：縁日・夜市フードエリア 17：00～ ／ HANABINGO 19:00～（約30分）／“超”夏花火 19:45～（約10分）- お盆限定イベント：ナイトプール「スターライト・ラグーン」2026年8月8日(土)・9日(日)・11日(火)・13日(木)～16日(日)の計7日間。ナイトプール＋花火観覧（スライダーの運営はありません）- 公式サイト：https://nesta.co.jp/event/567/【注意事項】

・“超”夏花火、HANABINGOは雨天でも実施予定です。ただし、強風など安全確保上の理由により、内容変更または中止となる場合があります。

・イベント内容、開催時間、チケット販売方法などは変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

アクセス

■ 車

神戸 約40分

大阪 約60分

京都 約80分

■ 直通バス：三ノ宮駅

JR三ノ宮駅 約45分

⇒ネスタリゾート神戸

■ 直通バス：難波・大阪（※）

JR難波駅 約90分

⇒大阪駅前（東梅田）約65分

⇒ネスタリゾート神戸

※7月18日（土）から8月31日（月）の期間中は毎日運行

（9月以降の運行は下記公式サイトをご確認ください。該当月の2ヶ月前に発表予定）

近鉄バス株式会社：https://www.kintetsu-bus.co.jp/highway/routelist/10

■ネスタリゾート神戸について

ネスタリゾート神戸は、兵庫県三木市に位置する大自然の冒険テーマパークとして、2016年に開業。甲子園球場約60個分（約230万平方メートル ）に相当する広大な敷地において、多様なアクティビティ、天然温泉、グランピング、リゾートホテル、レストラン等の複合的なリゾート事業を展開しています。

公式ウェブサイト：https://nesta.co.jp