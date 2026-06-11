【アライオークション】第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）に出展

荒井商事株式会社

荒井商事株式会社が運営するアライオークションは、2026年6月17日（水）から6月20日（土）まで、幕張メッセにて開催される「第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）」に出展いたします。

アライオークションパースイメージ

本展示会は、建設・測量業界に関する最新の製品・技術・サービスが一堂に会する国内最大級の展示会です。アライオークションブースでは、取扱商材やオークションのながれのご紹介をはじめ、会員制のため普段はご覧いただけない中古機械・中古車オークションを、デモ形式で実際に体験いただけます。ご利用に関するご相談も承りますので、ぜひアライオークションブースへお立ち寄りください。

▪出展概要

名称 ： 第8回 国際 建設・測量展（CSPI2026）

サイト ： https://cspi-expo.com

会期 ： 2026年6月17日（水）～6月20日（土）

時間 ： 10：00～17：00 ※最終日のみ10：00～16：00

場所 ： 幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

当社ブース： 展示ホール8/28-76

【アライオークションについて】

荒井商事株式会社が運営するアライオークションは、1987年からオークション事業に参入し、現在は全国に7会場、複数ヤード(常設・特設含む)を展開しています。

乗用車の他、トラックやバス、建設機械、農業機械、フォークリフト、バイク、パーツに至るまで他に類をみない多彩な商材を取り揃えています。また、各商材に適した検査項目・基準を設定し、専門知識や豊富な経験を持つ検査員が車両の状態を一台一台確認。会員の皆様に安心して取引して頂ける環境を整えています。

【アライオークション】https://www.araiaa.jp/lp/