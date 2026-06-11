【コートヤード‧バイ‧マリオット札幌】 マリオット発祥の伝説バーガー「マイティ・モー」が札幌に初登場

米国大使館農産物貿易事務所（ATO）後援、米国食肉輸出連合会協賛

マリオット・インターナショナルアメリカンダイナーをテーマにしたアメリカンフェア（イメージ）

コートヤード・バイ・マリオット札幌（所在地：北海道札幌市中央区、総支配人：山口 勝）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、アメリカ建国250周年を記念した「アメリカンフェア」を開催いたします。

本フェアは、米国大使館農産物貿易事務所（ATO）後援、米国食肉輸出連合会協賛のもと実施いたします。

アメリカで誕生したマリオットブランドの歴史に着想を得て、館内2階オールデイダイニング「Substance」では、アメリカ産ビーフ100％を使った伝説のバーガー「マイティ・モー」をはじめ、ホットドッグやジャンバラヤ、バッファローウイングなど、アメリカンダイナー文化を象徴する多彩なメニューを取り揃えました、さらにカリフォルニアワインやブルックリンラガービールなど、ブッフェメニューと相性も抜群なアメリカンテイストのドリンクをオプション料金でご用意しています。

また、1階「THE LOUNGE」では、マイティ・モーバーガーを含むアラカルトメニューに加え、アメリカ独立期に親しまれたクラシックカクテルや、禁酒法時代に着想を得たモクテルもお楽しみいただけます。

2026年という節目の年に、マリオットの原点とともに味わうアメリカの食文化。時代を超えて愛されるアメリカンダイナーの魅力を、この夏札幌でご体感ください。

アメリカンダイナーランチブッフェ

メインディッシュには、ハンバーガー6種、サンドイッチ2種、ホットドッグ2種をご用意。お好みの一品をお選びいただいた後は、サラダや冷製・温製料理、デザートブッフェとともにお楽しみいただけます。

マリオットブランドの原点はレストラン事業にあります。

創業期の人気メニューとして親しまれた伝説のバーガー「マイティ・モー」を現代風に再現するとともに、ホットドッグやジャンバラヤ、バッファローウイングなど、アメリカンダイナー文化を象徴するメニューを取り揃えました。

アメリカ建国250周年を迎える2026年。マリオットのルーツとともに、時代を超えて愛されるアメリカの食文化をご体感ください。



＜シグネチャーメニュー＞

マイティ・モー

マリオット創業期の人気メニューを現代風に再現した王道アメリカンバーガー。

バッファローウイング

ピリッとした辛さと旨味がクセになるアメリカ定番のチキンウイング。

ジャンバラヤ

スパイスの香り豊かなアメリカ南部ルイジアナ州の代表料理。

アメリカンスイーツ

アップルパイやニューヨークチーズケーキなど、アメリカンダイナーを彩るスイーツをご用意。

アメリカンダイナーならではの多彩な味わいをお楽しみください。

● 期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

● 場所：2F オールデイダイニング「Substance（サブスタンス）」

● 時間：11:30-14:30（最終入場13:30）

● 料金：大人3,600円（子ども 1,800円）（税サ込）

● ウェブサイト：https://dining.courtyardsapporo.com/news-offers

【ご予約 ・ お問合せ】 ホテル代表（011）206-0039

予約URL： https://www.tablecheck.com/ja/ctscy-courtyard-sapporo-substance/reserve/mes sage?utm_source=Release(https://www.tablecheck.com/ja/ctscy-courtyard-sapporo-substance/reserve/mes%20sage?utm_source=Release)

THE LOUNGE オリジナル

アメリカ建国250周年記念 カクテル＆モクテル

カクテル「ミントジュレップ」

アメリカが独立した18世紀後半に南部で誕生したバーボンウイスキーをベースにミントをあしらったクラシックカクテル。爽やかな香りと清涼感あふれる味わいをお楽しみいただけます。

モクテル 「フロリダ」

1920年代アメリカの禁酒法時代に誕生したノンアルコールカクテル。ホテルオリジナルで球状に凍らせたオレンジジュースに、レモンピールを散りばめて柑橘の香りをアクセントで加えました。

期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

時間：11:30-22:00（L.O.21:30）

料金：カクテル「ミントジュレップ」1,400円（税サ込）

モクテル「フロリダ」1,200円（税サ込）

● 場所：1F バーラウンジ「THE LOUNGE（ザ ・ ラウンジ）」

● 時間：11:30-22:00（L.O.21:30）

● ウェブサイト：https://dining.courtyardsapporo.com/news-offers

● 予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/ctscy-courtyard-sapporo-lounge/reserve/me ssage(https://www.tablecheck.com/ja/ctscy-courtyard-sapporo-lounge/reserve/me%20ssage)

Supported by U.S. Embassy Agricultural Trade Office

後援 米国大使館農産物貿易事務所

Sponsored by U.S. Meat Export Federation

協賛 米国食肉輸出連合会

コートヤード・バイ・マリオット札幌について

コートヤード ・ バイ ・ マリオット札幌 外観

2024年7月23日に開業したコートヤード・バイ・マリオット札幌は、「自然と都市の共生」をコンセプトにデザインされたコンテンポラリースタイルホテルです。

全321室・８タイプの客室には、Serta製ベッドを採用。ご宿泊者専用のフィットネスセンターや温浴施設も備え、快適で心地よい滞在をご提供いたします。

館内には、1階にバーラウンジ「THE LOUNGE」、2階にオールデイダイニング「Substance」を併設。北海道産食材を活かした料理や、ローカルブランドのドリンクをお楽しみいただけます。

ホテルが位置する中島公園エリアは、札幌中心部へのアクセスに優れながらも、豊かな自然に囲まれた落ち着きのあるロケーション。四季折々の景観を感じながら、都市と自然が調和する札幌ならではの滞在をご体験いただけます。

コートヤード ・ バイ ・ マリオット札幌 公式サイト：

https://www.marriott.com/ja/hotels/ctscy-courtyard-sapporo/overview/(https://www.marriott.com/ja/hotels/ctscy-courtyard-sapporo/overview/)

コートヤード・バイ・マリオットについて

コートヤードは、素晴らしいことを成し遂げたいという情熱に突き動かされる先駆的なお客様に選ばれるホテルブランドです。60の国と地域に1,300軒以上のホテルを展開するコートヤードは、旅の目的を問わず、あらゆる旅行者のニーズに応えることに情熱を注いでいます。コートヤードの考え抜かれたデザインの客室は、豪華な寝具とフレキシブルなワークスペースを完備し、ワンランク上の体験を提供します。ゲストの皆様は、仕事、おいしい食事、人とのつながり、そして成功に向けて前進し続けるためのベストな状態を保つことができます。また、コートヤードは、マリオット ・ インターナショナルのM

arriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoy会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Moments（https://moments.marriottbonvoy. com/en-us(https://moments.marriottbonvoy.%20com/en-us)）での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、https://ww w.marriott.co.jp/default.mi (https://ww%20w.marriott.co.jp/default.mi)をご覧ください。更なる詳細や予約に関する情報は https://courtyard.mar riott.com/ja-JP/ (https://courtyard.mar%20riott.com/ja-JP/)をご覧ください。また、X（https://twitter.com/CourtyardHotels(https://twitter.com/CourtyardHotels)）、Instagram（http s://www.instagram.com/courtyardhotels/(https://www.instagram.com/courtyardhotels/)）、Facebook（https://www.facebook.com/courtyard(https://www.facebook.com/courtyard)）でも情報を発信しています。