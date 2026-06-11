【6/5(金)オープン】満員御礼のプレオープン！よもぎ蒸しサロンYOMO(R)大阪梅田中崎町で「何もしない贅沢」を。

満員御礼のプレオープン期間

株式会社create

6月2日、3日に実施したプレオープンでは、1日10組様限定で食べられるよもぎ蒸しや飲むよもぎ(よもぎ茶)を提供させていただきました。おかげさまで2日とも満員御礼で、関西で活躍されているビジネスマンやインフルエンサー、クリエイターの方々にご来店いただきました。

グランドオープン後初の週末には、20代～50代までの幅広い世代のお客様にお越しいただき、YOMO(R)のよもぎ蒸しを通して「何もしない贅沢」を体験していただきました。

お客様からは、「気持ちよかった」「スッキリした」「リラックスできた」「癒された」「体の内側から温まった」などのお声をいただいたり、よもぎ蒸しの後には夏季限定のコンブチャもお楽しみいただいたりして喜んでいただきました。

YOMO(R)大阪梅田中崎町にご来店いただいたお客様の声YOMO(R)大阪梅田中崎町にご来店いただいたお客様の声ご友人とペアでYOMO(R)にご来店されたお客様の様子



大阪万博を手がけた新森雄大氏によりデザインされた「太陽のお部屋」でととのう空間を



YOMO(R)大阪梅田中崎町は、昔ながらの街並みと新しいカルチャーが共存する中崎町の駅徒歩3分に位置し、緑あふれる「太陽のお部屋」でゆったりとした贅沢で洗練された空間を提供しています。

中崎町ならではのこだわりを表現するために、店内インテリアは日本建築家協会関西建築家新人賞を受賞され、大阪万博Resting Pavillion in Osaka Kansai Expoを手がけられた新森雄大氏によるデザイン。インテリアからも木の温もりを感じていただき、仕事や家事など日々の生活の中で心身共にリセットできる空間を演出しています。

YOMO(R)大阪梅田中崎町の「太陽のお部屋」デザイナー・新森雄大氏選定のアンティークドレッサー（太陽のお部屋）YOMO(R)大阪梅田中崎町の入口

・デザイナー：新森雄大氏について

一級建築士、博士(美術)1986年徳島県生まれ。

2014年スイス・イタリア大学大学院メンドリジオ建築アカデミー修了後、2018年NiimoriJamison共同設立。京都とメルボルンを拠点に世界各地に建築を手掛ける。

2022年日本国際博覧会休憩所他設計業務公募型プロポーザル優秀提案者（休憩所受託）。

2025年日本建築家協会関西建築家新人賞受賞。

現在、名古屋造形大学特任准教授、京都芸術大学客員教授。建築やインテリアの設計を通じて、日常に、本来的に備わる美しさや心地よさがきちんと感じられる環境の構築を目指している。

HP：https://www.niimorijamison.com

デザイナー：新森雄大氏

店舗情報

・YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)～とは

「よもぎでととのう」をキーコンセプトに、国産・無農薬・無着色で上質な規定農家による手摘みのよもぎのみを使用したよもぎ蒸し専門店。わずか15分の施術が特徴で、国産のひのき椅子やオリジナルマントがお客様に喜ばれている。「食べられる」ほど安全安心なよもぎを、「よもぎ湯(足湯)」や「飲むよもぎ(よもぎ茶)」「食べるよもぎ(よもぎクッキー)」としても提供し、内側と外側の両面からアプローチする独自のウェルネス体験を提供しています。

店名：YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)～ 大阪梅田中崎町店

所在地：大阪府大阪市北区中崎西4丁目1-1 4F

アクセス：中崎町駅 徒歩3分／阪急梅田駅 徒歩10分

営業時間：11:00～21:00

定休日：不定休

Instagram：https://www.instagram.com/yomonakazakicho/

公式HP：https://yomo.co.jp/



会社概要

会社名：株式会社create

所在地：大阪府大阪市西区堀江

代表取締役：吉田紗耶

設立：2023年

会社HP：https://create2023-osaka.com/



