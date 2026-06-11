広告代理店のアドフラウド対策、リアルタイム対応をどう実現するか--約3万ドメイン除外・数十万クリックの不正排除事例をサイバーエージェント×オンワードデジタルラボ×Spider AF 三者対談で公開

株式会社Spider Labs

広告代理店のアドフラウド対策は、「媒体が対策しているから大丈夫」では済まない時代になっています。株式会社Spider Labs（本社：東京都港区、代表取締役：大月 聡子、以下「Spider Labs」）は、株式会社サイバーエージェント（以下「サイバーエージェント」）・株式会社オンワードデジタルラボ（以下「オンワードデジタルラボ」）とのアドフラウド対策三者対談記事を公開しました。

本記事では、広告代理店が手動運用の限界をどう超えたか、約3万ドメイン除外・数十万クリックの不正排除がどのように実現したかを、現場の言葉で紹介しています。

この記事を読むと分かること

広告代理店のアドフラウド対策を検討している担当者へ向けて、この対談では以下が語られています。

・「配信ボリュームが落ちるのでは」という懸念の実態-実際はどうだったか

・「工数が増える」は本当か-自動化によって運用負荷はどう変わったか

・なぜ代理店が主体的にアドフラウド対策に動くのか-サイバーエージェントが語る理由

・社内稟議の通し方-定性×定量のセットで意思決定を動かす方法

・「コスト」か「投資」か-広告主の視点から見たSpider AF導入の位置づけ

▶ 導入事例の全文はこちら：https://jp.spideraf.com/use-cases/ow-ca

広告代理店のアドフラウド対策、リアルタイム対応をどう実現するか

JIAA・JAAの基準に準拠しながら、問題メディアのリスト化・除外対応を自社システムで一斉反映するオペレーションを重ねてきたサイバーエージェント。それでも「リアルタイムで配信面の変化に対応し続けることは、人力では難しいところがある」というのが、現場の正直な課題感でした。

特にオンワードデジタルラボのような、商品ごとに細分化された複雑なアカウント構造では、不正トラフィックなどのノイズによって本来良い施策が悪く見えてしまう可能性もある。

「適正な運用について、定量的に測るのが難しい状態」が続いていました。

「何かしらあるはずだ」が、数字になった--Spider AF導入で見えてきた実態

データ分析の文化が強く、何事も定量化して評価するオンワードデジタルラボでも、不正の実態は可視化できていませんでした。

Spider AF導入によって見えてきたこと：

・約3万ドメインをブランドセーフティ対策として除外

・数十万クリック分の無効クリックを排除し、有効オーディエンスへ再配分

・CPA改善として効果を定量確認

・Yahoo!からの毎月の返金を広告費として再投資

無効クリックの実態が数字で可視化されたとき、「これはやるべきだ」という実感が運用担当者のなかで一気に強くなったと、サイバーエージェントの光田さまは語っています。

広告代理店のアドフラウド対策は、一社では解決できない

アドフラウド対策は、広告主・代理店・ベンダーのいずれか一者だけで解決できるものではありません。

代理店がクライアントの予算に責任を持ち、広告主がブランドを守る仕組みを整え、ベンダーが可視化と自動化を担う。三者がそれぞれの責任を自覚して連携することで、はじめて透明性の高い広告運用が実現します。

Spider Labsは今後も、国内累計導入社数No.1のアドフラウド対策ツールとして培ってきた知見をもとに、広告代理店・広告主の広告品質管理を支援してまいります。

▶ 導入事例の全文はこちら：https://jp.spideraf.com/use-cases/ow-ca

Spider AF アドフラウド対策について

アドフラウドとは、広告詐欺・広告不正のことを指し、ウェブ広告のインプレッションやクリックを不正に水増しし、広告費を搾取する行為です。2025年には広告費の平均4.81%発生している一方、発見が難しいことから、定期的な監視が必要となっています。

「Spider AF アドフラウド対策」は広告出稿の際に必ず一定量発生するアドフラウド（広告不正）を検知・ブロックするツールです。

「国内累計導入社数 No.1」、「国内累計導入アカウント数 No.1」※を獲得しており、被害額の無料診断が可能。誰でも簡単にアドフラウド対策を行えるようタグ設置だけで自動で検知・ブロックすることができます。

提供開始以降、アドネットワーク事業者様をはじめ、代理店様、広告主様まで広くご利用頂いています。

詳しくはウェブサイトをご覧ください：https://jp.spideraf.com/ppc-protection(https://jp.spideraf.com/ppc-protection%E2%80%8B%E2%80%8B)

※2025年6月期_AIアドフラウド対策ツールにおける市場調査 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

株式会社Spider Labsについて

Spider AF アドフラウド対策

・社名：株式会社Spider Labs

・本社所在地：東京都港区南青山7-10-3 南青山STビル4階

・代表取締役：大月 聡子

・事業内容：マーケティングセキュリティSaaS「Spider AF」の企画・開発・運営

アドフラウド・転売・無効CV・アフィリエイト等へのセキュリティソリューション提供

・設立：2011年4月

・ウェブサイト：https://jp.spideraf.com/