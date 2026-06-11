〈愛知・大府〉箱を開けた瞬間歓声上がる圧倒的な華やかさ！ 最高品質の黒毛和牛「下村牛」で贈る贅沢な『至高の肉ギフト 肉ケーキ』

株式会社 下村畜産食肉

株式会社下村畜産食肉（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：下村知士）が運営する、下村牧場直営焼肉店「三代目下村牛」は、特別な記念日や贈り物に最適な『至高の肉ギフト 肉ケーキ』を直営店舗三代目下村牛・ECサイトで発売開始します。

【 100年の歴史と愛知県知事賞13連覇「下村牛」のこだわり】

肉ケーキに使用するのは、三代にわたり100年の歴史を紡いできた最高品質の自社ブランド黒毛和牛「下村牛」です。愛知県知事賞13連覇という実績を誇る下村牛の中から、職人が自信を持ってお届けできるオススメ部位を厳選しました。今回は、焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き用として、計300g（2～3人前）を贅沢にアソート。黒毛和牛「下村牛」は、グルタミン酸の含有率が通常の和牛のなんと30倍。肉の旨み成分が桁違いです。厳選された黒毛和牛は、あかみ部位も霜降りが適度に入り、しっとりとした味わいです。

【 お誕生日や還暦祝いを華やかに彩る、サプライズギフト】

見た目の華やかさにこだわった「肉ケーキ」は、お誕生日をはじめ、結婚祝、還暦祝、退職祝、快気祝、内祝など、あらゆるお祝いの席でのサプライズに最適です。また、贈り物としてそのままお渡しできるよう、オリジナルデザインの熨斗（名入れ対応）もご用意しております。大切な方へ、記憶に残る「美味しい感動」をお届けします。

下村牛肉ケーキ