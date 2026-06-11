「横浜マラソン2026」ランナー申込状況について　～５万５千人を超えるお申込をいただきました～

株式会社ランナーズ・ウェルネス

４月8日（水）から開始したランナー募集について、５月６日（水・休）にフルマラソンの優先枠・特別更衣エリアプランと湾岸ハイウェイラン、５月17日（日）にフルマラソン一般枠とその他種目、５月31日（日）にふるさと納税枠の申込を締め切りました。

申込者数は、全種目合計で55,330人、うちフルマラソンが33,963人となり、全体として昨年より約1万1千人多いお申込をいただきました。（５月31日時点）

お申込みの結果につきましては順次ご案内をしているところですが、ご意向に沿えない結果となった方も多くいらっしゃる状況となりました。

一部の募集中の申込枠や、次回開催でのお申込みにつきまして、是非よろしくお願いいたします。

なお、チャリティ枠・国外在住者枠・出走権付き宿泊プランにつきましては、6月24日（水）まで申込を受け付けております。

＜公式サイト＞ :https://yokohamamarathon.jp/fullmarathon/

１ 申込状況

（１）フルマラソン

フルマラソンは、※すべての枠を合計して33,963人の申込となりました。

※すべての枠：特別更衣エリアプランや国外在住者枠等のすべての枠を含む。

［優先枠及び一般枠の申込者数］

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158930/table/80_1_d49aa8b69ce7a562cecf201e003bd749.jpg?v=202606111152 ]

（２）その他の種目

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158930/table/80_2_5c37a604e1cc8eaf1ec3ce1927023910.jpg?v=202606111152 ]

２ 現在募集中の申込枠について

【フルマラソン】6月24日（水）まで先着順で受付中

・チャリティ枠 ・国外在住者枠 ・出走権付き宿泊プラン

＜公式サイト＞ :https://yokohamamarathon.jp/fullmarathon/