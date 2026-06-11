最大240Wの高出力給電に対応。やわらかく取り回しやすいシリコン素材のUSB Type-C to Cケーブルを7色展開で本日6月11日より予約受付開始

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之、以下バッファロー）は、USB Power Delivery（以下PD）に対応し最大240Wの給電が可能で、やわらかく取り回しやすいシリコン素材を採用したUSB Type-C to Cケーブル「BSU2CCY24/Nシリーズ」において、7月上旬の販売開始に先駆けて、本日2026年6月11日(木)よりAmazonにて予約受付を開始いたしました。

カラーは、ブラック/ホワイト/ライトブルー/ミントグリーン/ライトパープル/ディープパープル/レモンイエローの7色、ケーブル長は1mと2mをラインナップしています。

Amazon販売ページ :https://www.amazon.co.jp/BSU2CCY2420BK/dp/B0H363XB3J?th=1

本商品は、USB PDに対応し、最大240W(48V/5A)の高出力な給電が可能なUSB2.0 Type-C to C ケーブルです。PD対応充電器との組み合わせ次第で、スマホやワイヤレスイヤホン、ノートPCまで幅広い機器を充電できます。 ※最大出力はお使いの機器に依存します。

シリコン素材を採用することで、巻いたりまとめたりしても癖がつきにくく扱いやすいケーブルになっており、配線が気になるベッドサイドや煩雑になりがちなデスク周りなど、どんな場所でも使いやすいやわらかさを実現しました。 また、ケーブルを束ねて付属のバンドでまとめられるため、持ち運びにも便利。カバンから取り出すと絡まっているという日々の小さなストレスを解消します。

さらに、25,000回の屈曲試験をクリア。コネクターの根元部分を金属ケースで保護しており断線リスクを大幅に低減。長く使える頑丈な設計としました。豊富な7色のカラーバリエーションを取り揃えており、好みのカラーやお持ちのスマホに合わせてお選びいただけます。

商品詳細

どんな場所でも使いやすいやわらかさ25,000回の屈曲試験をクリアし長く使える頑丈な設計7色展開で好きな色を選んで使える各種Type-Cデバイスに対応BSU2CCY2410BK/N(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsu2ccy2410bk_n.html) 商品画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSU2CCY2410BK/N)BSU2CCY2410WH/N(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsu2ccy2410wh_n.html) 商品画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSU2CCY2410WH/N)BSU2CCY2410BL/N(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsu2ccy2410bl_n.html) 商品画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSU2CCY2410BL/N)BSU2CCY2410GR/N(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsu2ccy2410gr_n.html) 商品画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSU2CCY2410GR/N)BSU2CCY2410PU/N(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsu2ccy2410pu_n.html) 商品画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSU2CCY2410PU/N)BSU2CCY2410DP/N(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsu2ccy2410dp_n.html) 商品画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSU2CCY2410DP/N)BSU2CCY2410YE/N(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsu2ccy2410ye_n.html) 商品画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSU2CCY2410YE/N)

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