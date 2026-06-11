HDI格付けベンチマーク「Webサポート」で最高ランクの三つ星を獲得

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、世界最大のサポートサービス業界のメンバーシップ団体HDIの日本における拠点HDI-Japan（運営会社：シンクサービス株式会社、神奈川県川崎市、代表取締役CEO：山下 辰巳）が主催するHDI格付けベンチマークの「Webサポート」において、最高ランクの三つ星を獲得いたしました。

HDI格付けベンチマークは、HDIの国際標準に基づいて設定された評価基準に沿って、審査員が顧客の視点で評価し、三つ星～星なしの4段階で格付けするものです。

バッファローのWebサポートは「顧客が求めている回答に素早くたどり着ける」と高く評価されました。

HDIについて

HDIはITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体であり、世界初の国際認定資格制度を築きあげました。HDIは1989年に米国に設立され、現在のビジョンは「卓越したカスタマエクスペリエンスでビジネスを成功させる」ことです。またHDIは業界で最も成功している「HDI国際年次カンファレンス」をカスタマサービス・テクニカルサポートプロフェッショナル向けに開催しています。HDIはそのメンバーを中心として運営を行い、どのベンダーからも中立で、人的ネットワークや情報共有を促進します。HDIは世界で50,000を超える会員を有し、米経済誌フォーチュン・世界企業上位の多数が加盟し、世界中に100の支部/地区会を有しています。

関連ページ

- HDI-Japanプレスリリース：株式会社バッファローHDI格付けベンチマーク「Webサポート」で三つ星を獲得（外部サイト）(https://www.hdi-japan.com/hdi/research-publication/press_release_260609.asp)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To Overseas Press People

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

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