【熱海観光局】新ロゴマークを発表

一般財団法人 熱海観光局

一般財団法人熱海観光局（所在地：静岡県熱海市）は、このたび熱海観光局の新たなシンボルとなる公式ロゴマークを制定いたしました。本ロゴは、熱海の「熱」の文字をモチーフに、温泉地としての成り立ちと、海・山・花火・文化など熱海ならではの特色を表現したものです。

2026年6月11日より、本ロゴを熱海観光局の公式ロゴとして使用を開始し、ウェブサイト、SNS、パンフレット、イベントツール等に活用しながら、一貫したブランド発信を行ってまいります。

ロゴマーク制定の背景

熱海は古くから温泉地として発展してきた歴史を持つ一方、海辺の景観や花火大会、豊かな自然、食、文化など、多彩な観光資源を有する温泉リゾートとして進化を続けています。

熱海観光局では、温泉地としての歴史や地域資源を大切にしながら、旅行者、地域事業者、市民、そして環境との共生を目指した持続可能な観光地づくりを推進しています。

今回のロゴマークは、その理念や方向性を象徴し、国内外へ一貫したメッセージを発信するために制作したものです。デザインは、3つのロゴマーク提案の中から、観光局、市役所、地域の観光事業者や有識者等で構成されるマーケティング委員会による協議と投票を重ねて決定しました。

ロゴデザイン・コンセプト

ロゴデザインは、豊富な実績と国際的視点を有するアートディレクターの川浦大空氏に依頼。熱海の「熱」の文字をモチーフとし、漢字の各つくりに熱海ならではの意味を持たせ、シンボルマーク化しました。

形状には、温泉、山、海、太陽、花火などを象徴する要素を取り入れました。カラーには、熱海市のカラーであるスカイブルーを基調に、海や空、清涼感を表現する「熱海ブルー」を採用。さらに、温泉を想起させる赤を組み合わせることで、熱海の語源である「海中から温泉が湧き出し、海水が熱湯になった」という成り立ちや、温泉リゾートしての多彩な魅力を表現しています。また、シンプルな構成により、さまざまな解釈や想起を促すデザインとなっており、熱海の持つ多様性そのものを象徴しています。

コンセプト １.［形状］

熱海の「熱」の文字をモチーフに、漢字の各つくりに熱海ならではの意味を持たせてシンボルマーク化。

コンセプト ２.［カラー］

熱海市のカラーであるスカイブルーをベースに、熱海の海・空・清涼感を表現したブランドカラー「熱海ブルー」と、温泉などを想起させる赤を組み合わせることで、形状だけでは伝えきれないコンセプトを補完。

熱海観光局 CEO 上田和佳 コメント

熱海は古くから温泉地として発展してきた一方で、海や山、花火、食、文化など多様な魅力を持つ観光地です。今回のロゴには、そうした熱海の起源と多様性、そして「温泉リゾート」としてのこれからの熱海への想いを込めました。

熱海観光局は、このロゴを通じて熱海の魅力を国内外へ発信し、旅行者にとって「熱海」という地名から温泉や海、花火、文化といった豊かな滞在体験が想起される観光ブランドを目指してまいります。

ロゴマーク利用について

本ロゴは、熱海観光局のブランド資産として管理しており、現在商標登録出願中です。

報道・広報利用および観光振興に資する事業等での利用を希望される場合は、熱海観光局までお問い合わせください。利用に際しては、ロゴ利用ガイドラインに基づき対応いたします。

熱海観光局について

熱海観光局は、日本有数の温泉地・静岡県熱海市の観光振興を担う一般財団法人です。2024年7月に設立され、熱海商工会議所、熱海市ホテル旅館協同組合連合会、熱海市観光協会連合会はじめ、地域経済を支える各団体と連携して活動しています。温泉、海、山といった豊かな自然や、四季折々の花々や花火大会、文化・芸術イベントなど多彩な魅力を国内外に発信し、都心から最短29分で訪れられる温泉リゾートとして、懐かしさと新しさが調和する体験を提供しています。「愛され、選ばれる熱海へ。観光の力で未来をつくる」を目標に、地域と連携した持続可能な観光地づくりを進めています。

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