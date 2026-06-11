【MUCHA（ミュシャ）】夏を彩る「モンテカルロ スペシャルボディケアキット」「シーズナルキット」を発売

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社 東京都千代田区／代表取締役社長 近藤広幸）が展開する、芸術家・ミュシャ財団による世界初の公認ブランド「MUCHA（ミュシャ）」は、夏限定「モンテカルロ スペシャルボディケアキット」「シーズナルキット」を2026年6月11日（木）より発売いたします。

地中海の陽光と海風を思わせる香り「モンテカルロ」は、爽やかなシトラスと奥行きのあるウッディノートが重なり合う、夏におすすめのフレグランスです。

リキッドボディソープとボディローションをセットにした「モンテカルロ スペシャルボディケアキット」とボディミストとフレグランスオイルを組み合わせた「シーズナルキット」をご用意。モンテカルロの香りをさまざまなシーンでお楽しみいただけます。

モンテカルロについて

1897年のポスター作品『モナコ・モンテカルロ』から着想を得たフレグランス。

地中海の陽光に照らされた海や、南仏のリゾート地に流れる開放的な空気感を香りで表現しました。

ベルガモットやタンジェリンが弾ける爽やかなシトラスノートから始まり、ジャスミンやミュゲが透明感のある華やかさを添え、ラストはシダーウッドやアンバーが穏やかな余韻を残します。

開放感のある爽やかさと洗練された奥行きを兼ね備えた、夏におすすめのシトラスウッディの香り。

トップノート :ベルガモット、タンジェリン

ミドルノート :ジャスミン、ミュゲ

ラストノート:シダーウッド、アンバー

オードトワレ40mL モンテカルロ 1897オードトワレ13mL モンテカルロ 1897オードトワレ8mL モンテカルロ 1897

限定キットについて

モンテカルロ スペシャルボディケアキット〈直営店舗・EC〉

リキッドボディソープとボディローションをセットにした限定キット。

バスタイムからボディケアまで、モンテカルロの香りを存分に楽しめます。

モンテカルロ スペシャルボディケアキット〈直営店舗・EC〉

【セット内容】

リキッドボディソープ モンテカルロ / ボディローション モンテカルロ

価格：税込7,700円

シーズナルキット〈直営店舗限定〉

人気の「アイスモンテカルロ ボディミスト」とフレグランスオイルまたはナンバーオイルをセットにした限定キット。

暑い季節の外出先でも爽やかな香りを気軽に楽しめる、夏ならではのセットです。

シーズナルキット〈直営店舗限定〉シーズナルキット〈直営店舗限定〉

【セット内容】

ミュシャ ボディミスト / アイスモンテカルロ ソディアックサインフレグランスオイル各種 または ナンバーオイル各種

価格：税込5,060円

・セットアイテムについて

ミュシャ ボディミスト アイスモンテカルロ

ミュシャ ボディミスト アイスモンテカルロ 45mL \4,290（税込）

ヴァカンスで火照った肌を、モンテカルロの香りとともにリフレッシュする夏限定のボディミスト。

メントール配合によるひんやりとした使用感で、暑い季節の外出前やリフレッシュタイムにもおすすめです。アートから着想を得た美容成分に加え、ビタミンC誘導体やナイアシンアミドなどの保湿成分を配合し、紫外線やエアコンによる乾燥から肌を守ります。

リキッドボディソープ モンテカルロ

リキッドボディソープ モンテカルロ 280mL \5,830（税込）

モンテカルロの爽やかな香りとともに全身を洗い上げるリキッドボディソープ。

きめ細かな泡が肌をやさしく包み込み、すっきりとした洗い上がりに。毎日のバスタイムを、地中海のリゾートを思わせる香りで満たします。

ボディローション モンテカルロ

ボディローション モンテカルロ 280mL \6,270（税込）

モンテカルロの香りとともに、夏の肌をみずみずしく整えるボディローション。

透明感のあるジェル状のテクスチャーがなめらかに伸び広がり、べたつきを抑えながらうるおいを与えます。ひんやりとした使用感で、入浴後や暑い季節のボディケアにもおすすめです。

リキッドボディソープと合わせて使用することで、モンテカルロの爽やかな香りをより長くお楽しみいただけます。

・販売について

6月11日（木）MUCHA全店舗、オンラインストアにて発売

■MUCHA ショップリスト

https://alphonsemucha.jp/Page/shoplist.aspx

■“モンテカルロ”商品サイト

https://alphonsemucha.jp/Page/LP/2026/0611_montecarlo/?plan=MC260611montecarlo

■MUCHA オフィシャルオンラインストア

https://alphonsemucha.jp/Page/shopping/

アルフォンス・ミュシャ(1860-1939年)について

1860年、チェコの南モラヴィア地方に生まれ、アールヌーヴォーの頂点を極めた芸術家です。パリに出て1894年にサラ・ベルナールのためのポスター「ジスモンダ」で一躍有名に。その後、演劇、美術展、商品広告のポスターや、装飾パネル、リトグラフ等の作品を発表、その独自の作風はグラフィックアートの分野を超えて宝飾品、家具、彫刻においても芸術性を高く評価されました。晩年は、祖国のため「スラブ叙事詩」シリーズに精魂を傾け、フランスをはじめとするヨーロッパ、彼が一時期を過ごしたアメリカ、そして日本でも多くの人に愛され続けています。

本リリース内容ご掲載に関してのお願い

本プレスリリースにて使用している画像を転載いただく場合は、下記クレジットの表記をお願いいたします。

Produced by MASH Style Lab under license Mucha Ltd.

(C)Mucha Trust 2026

ブランドオフィシャルメディア

ブランドサイト

https://alphonsemucha.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/mucha.jp_official/

公式X（旧：Twitter）

https://x.com/_AlphonseMucha

公式LINEアカウント

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=769sfrtn