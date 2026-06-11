オンワードグループ、5月26日（火）に「2026年夏対策 メディア向け説明会」を開催

株式会社オンワードホールディングス

株式会社オンワードホールディングス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）は、5月26日（火）、「2026年夏対策 メディア向け説明会」を開催しました。

当日は、グループ各社の今夏の取り組みと、二季化・酷暑化に関する独自の消費者調査データを発表しました。

（左から）チャコット株式会社 マーケティング・PR部 部長 鈴木 耕一、株式会社オンワードホールディングス コーポレートコミュニケーション室 執行役員 山崎 圭子、株式会社クリエイティブヨーコ 企画部 マーケティング販売促進課 課長 宮島 律子

気象庁が2026年4月、最高気温40℃以上の日を「酷暑日」と正式に定義するなど、夏の長期化・過酷化は社会的な課題となっています。オンワードが全国の男女616人を対象に実施した「二季化・酷暑化に関する生活者意識調査」では、外出時の服装選びで「季節感」よりも「その日の気温・天気」を優先するようになったと答えた人が約7割に達しました。

こうした環境変化を受け、グループのファッション事業の中核を担うオンワード樫山は、2025年から「二季」と「シーズンレス」をキーワードにMD改革を推進し、2026年夏に向けては、「機能」と「アイテム」の2軸を強化。機能面では、遮熱・清涼・UVカットといった夏の「絶対機能」を昨年以上に拡充。アイテム面では、「肌を出す」よりも「紫外線から肌を守る」という逆転の発想を軸に商品を展開します。

また、チャコット株式会社では、UVカット・清涼感・メイク崩れ防止の三機能を備えたコスメ「クールシリーズ」を強化。6月12日には新製品を追加し、合計5アイテムの展開予定です。

さらに、ペット用品を手掛ける株式会社クリエイティブヨーコでは、体感温度が人間より5℃高いとされるペットの暑さ対策に特化した「クールナビ」シリーズを展開し、獣医師監修のガイドとともに提案します。

コスメの商品ブースペット用品の商品ブース

オンワードグループは、ファッション・コスメ・ペット用品にわたるグループ一体での猛暑対応を通じ、生活者の多様な暮らしに寄り添う「生活文化創造企業」としての価値創造を加速させてまいります。

■株式会社オンワードホールディングス 概要

1927年に「樫山商店」として創業し、ファッション、ウェルネス、コーポレートデザインの3領域において国内外で事業を推進し、各事業会社の専門性を活かしながら、生活者の多様な価値創造に取り組んでいます。

ミッションステートメントである「ヒトと地球（ホシ）に潤いと彩りを」のもと、“社員の多様な個性をいかしたお客さま中心の経営”により、地球と共生する“潤いと彩り”のある生活づくりに貢献する「生活文化創造企業」として前に進み続けます。

代表者：代表取締役社長 保元 道宣

本社：〒103-8239東京都中央区日本橋3丁目10番5号オンワードパークビルディング

URL：https://www.onward-hd.co.jp/