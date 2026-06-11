【伊豆長岡温泉三養荘】有形文化財で涼を味わう「日本庭園カフェ」ご好評につき開催期間を延長

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

伊豆長岡温泉三養荘（所在地：静岡県伊豆の国市墹之上270、支配人：吉浦 正博）は、有形文化財で涼を味わう「日本庭園カフェ」の開催を2026年7月31日（金）まで延長いたします。

日本庭園カフェイメージ

日中の暑さが厳しい夏、三養荘では日本庭園を「歩いて巡る」だけではなく、「眺めて味わう」新たな過ごし方をご提案する「日本庭園カフェ」を開催しております。国の登録有形文化財に指定されたお部屋から日本庭園を望みながら、地元のお茶やお菓子をお楽しみいただける本企画は、ご宿泊のお客さまをはじめ、地域にお住まいの方や観光でお越しの方など幅広いお客さまからご好評をいただいております。このたび、ご好評につき開催期間を延長することといたしました。

歴史ある建築と深緑の庭園が織りなす静かな空間で、ゆったりと流れる夏のひとときをお過ごしください。

庭園カフェイメージお茶・お菓子イメージ

有形文化財で涼を味わう「日本庭園カフェ」のポイント

●有形文化財の建物で過ごす特別な時間

歴史ある空間から日本庭園を望み、静かなひとときを堪能。

●庭を「眺めて味わう」夏の新たな過ごし方

散策ではなく、涼やかな室内から庭の景色を楽しむ体験。

●地元のお茶とお菓子による涼のひととき

地域の味覚とともに、五感で夏の風情を味わう。

有形文化財で涼を味わう「日本庭園カフェ」概要

日本庭園イメージ

【期間】2026年7月31日（金）まで

※6月15日、16日、7月10日、18日～20日は除く。

【場所】伊豆長岡温泉三養荘 本館「松風」

【営業時間】12:00NOON. ～ 2:00P.M.

【料金】\2,000（日本庭園入園料、お茶・お菓子代、消費税・サービス料込）

【お問合せ】TEL：055-947-1111（代表）（受付時間 9:30A.M.～5:30P.M.）

要予約：ご予約はお電話にて承ります。

三養荘 本館について

お茶・お菓子イメージ

三養荘は昭和4年、旧三菱財閥の創始者・岩崎弥太郎氏の長男・久彌氏の別邸として、京都の庭師・小川治兵衛の手による壮大な日本庭園の中に、瀟洒な数寄屋造りの和風建築邸として建設されました。平成29年6月、貴重な国民的財産として文化庁により有形文化財に登録されました。

有形文化財に登録されたのは、以下の7点です。

玄関・茶室棟、客間棟、中央棟、居間・書斎棟、御幸の間、待合、露地門

三養荘 日本庭園について

本館「松風」

三養荘の日本庭園は、池を中心に広がる約3,000坪の回遊式庭園です。京都の庭師・小川治兵衛の手により造られ、四季折々の自然美を楽しめる空間が広がっています。風の音や野鳥のさえずり、水面に映る光までもが、庭の趣を一層引き立てます。

庭園イメージ高台からの景色

※当商品につきましては、食物アレルギーの除去はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

※内容はリリース時点（6月11日）の情報であり、変更になる場合がございます。