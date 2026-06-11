体感-15℃*！冷やっと気持ちよく毛穴肌ケア『毛穴撫子　毛穴かくれんぼコットン』が今年も数量限定で登場！

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（東京都渋谷区）は、大人気毛穴ケアブランド「毛穴撫子」より、ぽっかり毛穴肌をキュッとひきしめる、ひんやり冷たい不思議なコットン『毛穴撫子 毛穴かくれんぼコットン』を2026年6月18日（木）より数量限定で発売いたします。https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/

*石澤研究所調べ

冷た～いコットンで、毛穴肌キュッ『毛穴撫子 毛穴かくれんぼコットン』

汗をかいたり、皮脂分泌が増える夏は毛穴も開きがち…。

そんな時は、冷たくて気持ちいいコットンができる不思議なスプレー『毛穴撫子 毛穴かくれんぼコットン』で、メイク崩れやテカリの原因となるぽっかり毛穴肌を冷やしてキュッ！とひきしめ。

洗顔後・メイク前・お風呂あがりに使って毛穴サラリ、つるりん肌♪

スプレーするだけ！簡単冷やしコットン！

手のひらにスプレーするだけで、あら不思議！冷た～いコットンの出来上がり！

これ1本で肌のひきしめと保湿ができるから、忙しい朝やお風呂あがりの火照った肌にもおすすめです。

毛穴肌＼キュッ／と成分in！

雪のようなひんやりコットン×毛穴肌ひきしめ効果でメイクのりアップ♪

・毛穴肌をひきしめ…ヘチマエキス

・キメを整える…カミツレエキス

・ハリ・ツヤを与える…キュウリエキス

シャキッと目覚めるハーブの香り

眠たい朝も毛穴までシャキッと目覚めるような、清涼感のある香り！

《使用方法》

１.缶をよく振ってからご使用ください。頭部を上にして手のひらから約5cm離し、肌が透けて見えないくらいの厚みで、5cmくらいの円を描くようにスプレーします。

２.手のひらで軽く押しつぶしてそっとはがすと冷たいコットンのできあがり！

３.「じゅわ～っ」とTゾーンやほほの毛穴が気になる部分にやさしく押し当ててください。

４.残った化粧液は手のひらでお顔全体になじませてください。

★クリーム、美容液（油分が多いアイテム）、化粧下地を使用する場合は「毛穴かくれんぼコットン」の後に使用してください。

～上手にコットンを作るコツ～

使用前によく振る。

手のひらから5cmほど離す。

スプレーのヘッドをしっかり押し込んで、勢いよく噴射する。

手のひらに大きく円を描くようにスプレーする。

慣れてきたら…ハートや星の形にしてみるなんていうアレンジも…！

お好きな形のコットンで、Let's ひきしめ♪

▽使用方法を動画でもチェック！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iO33N8bdN6M ]

製品概要

製品名：毛穴撫子 毛穴かくれんぼコットン

容量：70g 価格：1,540円（税抜1,400円）

発売日：2026年6月18日（木）より数量限定発売（在庫なくなり次第販売終了）

取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販

※一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。

お取扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。

▽販売店について

https://www.ishizawa-lab.co.jp/shop/

毛穴撫子について

カワイイ撫子ちゃんが目印！

「⽑⽳撫子」は、おかげさまで19周年を迎えました！2007年に『重曹スクラブ洗顔』が発売されて以来、スキンケア、ボディケア、メイクライン、雑貨までさまざまなアイテムが誕生。

今後もみなさまに喜んでいただけるアイテムをお届けします♪

ガンコな毛穴悩みに重曹パワー！

毛穴撫子 女の子シリーズ

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/nadeshiko-house/

⽑⽳男子をハンサム男子に！

⽑⽳撫子 男の子シリーズ

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/danshi-house/

お米パワーで乾燥⽑⽳肌をふっくら！

⽑⽳撫子 お米シリーズ

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/rice-farmer/

毛穴どこ？サッとひと塗りベッピンさん

⽑⽳撫子 メイクシリーズ

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/cosme-nadeshiko/

重曹パワーでつるつる＆キレイな⻭へ

⻭磨撫子

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/nadeshiko-dental/

ほっとひと息、おうちで温泉気分♪

温泉撫子

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/nadeshiko-bath/

レトロで可愛い「撫子ちゃん」のオリジナルグッズ

撫子雑貨店

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/shop/

ブランドサイト『撫子タウン』

https://www.ishizawa-lab.co.jp/keananadeshiko/

石澤研究所公式サイト

https://www.ishizawa-lab.co.jp/