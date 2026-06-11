【埼玉県狭山市】今週末開催！2026年6月13日はシンサヤママーケット「Night Market Shin-sayama」

狭山市役所

単発のイベントではなく日常の延長にあるマーケットとして、地域でのお買い物をすることが楽しみになるきっかけとなるようなマーケットです。近隣の飲食店からマーケットのためのスペシャルフードやドリンク、また農家さんの野菜やクラフト作家さんの作品も並びます。

開催日時

2026年6月13日（土曜日）・7月11日（土曜日）、9月12日（土曜日）、10月10日（土曜日）、16時から20時 ※雨天中止

開催日程：5月から10月は第2土曜日（8月を除く）、11月から4月は第2日曜日（1月を除く）

場所

新狭山駅北口商店街

アクセス- 西武新宿線新狭山駅北口徒歩1分- 駐車場のご用意はありません。公共交通機関をご利用いただくか、近くのコインパーキングなどをご利用ください。開催情報

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新狭山北口商店街のマーケットやアート事業

https://www.city.sayama.saitama.jp/kankou/shogyoshien/shinsayama.html

「街と人と」

シンサヤママーケットの魅力が詰まった一冊、新狭山のキーマンが魅力を伝える「街と人と」Vol.2を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000042592.html

配信元

狭山市役所 https://www.city.sayama.saitama.jp/