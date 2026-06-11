【新モデル国産AMR｜関東の展示会初出品】150kg可搬/スリム設計のAMR実機展示、ASPINAが「テクノフロンティア2026」に出展

シナノケンシ株式会社

ASPINA（シナノケンシ株式会社、本社：長野県上田市、代表取締役社長：金子 行宏、以下「ASPINA」）は、7月15日(水)～7月17日(金)「テクノフロンティア2026」に出展します。

「自動化」「省人化」というキーワードを軸に、製造現場向け自動搬送ロボット（AMR）や協働ロボット向け電動ロボットハンドを出展し、製造現場の具体的な課題解決のソリューションをご提案します。この機会にぜひASPINAブースへお立ち寄りください。

展示品紹介

製造現場向け自動搬送ロボット『AspinaAMR』

製造現場で作業者の方と一緒に働く工場内搬送用の国産AMRです。

スモールスタートに最適な導入のしやすさ、柔軟な拡張性を備え、自動で経路を探索して人や障害物を回避しながら走行します。

小回りが利き、狭い通路も走行できるため現場のレイアウト変更は不要です。

QRコードで行き先指示など運用もしやすく、部品のライン間搬送や完成品の搬送自動化など、人手不足が深刻な製造現場の課題解決に貢献します。

どのモデルもAMR本体と操作ソフト、手動充電器がセットになっており、最小構成ですぐに搬送を開始できます。

今回の展示会では、新製品『AspinaAMR150L』のデモンストレーション、『AspinaAMR100/85L』と『AspinaAMR300/300L』が設備と連携しながら、荷物の受け渡し、搬送を行うデモンストレーションを展示します。

新製品『AspinaAMR150L』

『AspinaAMR150L』は、狭い通路での作業者の台車搬送をそのまま自動化することができる、リフト機能搭載の自動搬送ロボットです。

スリム設計により台車・棚を載せても幅800mmの通路に対応し（本体のみでは最小640mmの通路に対応）、可搬重量は150kgです。スリムな車体により通路でのすれ違いや交差にも配慮し、現場の動線を大きく変えずに運用できる設計としています。

2026年6月2日に発表して以来、関東エリアの展示会では「テクノフロンティア2026」が初の一般公開です。

※受注開始は2026年8月を予定しています。

『AspinaAMR150L』特設ページ :https://aspina-robotics.com/ja/products/amr/model-150l/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260611-pr『AspinaAMR100/85L』

『AspinaAMR100』は、製造現場で作業者の方と一緒に働く自動搬送ロボットです。

可搬重量100kg、走行できる最小通路幅は800mmで、AMRをスモールスタートで導入したい方に最適なモデルです。

『AspinaAMR85L』は、リフト機能を搭載し、AMRが搬送物を自動でピックアップするため、さらに搬送の自動化を進めることができるモデルです（可搬重量は85kg、本体のみ最小通路幅800mm）。

『AspinaAMR300/300L』

『AspinaAMR300』は、可搬重量300kgの製造現場向け自動搬送ロボットです。

100kg以上の重量部品など、人が台車で運ぶには困難な物でも簡単に自動搬送できます。可搬重量を増やしたにもかかわらず、走行できる通路の最小幅は800mmで、『AspinaAMR100』と同じ狭さの通路を走ることができます。

『AspinaAMR300L』は、リフト機能を搭載し、AMRが搬送物を自動でピックアップするため、さらに搬送の自動化を進めることができるモデルです（可搬重量は300kg、本体のみ最小通路幅800mm）。

『AspinaAMR』を詳しく見る :https://aspina-robotics.com/ja/products/amr/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260512-pr協働ロボット向け『ASPINA電動ロボットハンド』

人の手のように「しっかり・優しく」つかむ協働ロボット向けのエンドエフェクタ（グリッパ）です。

異なる形状や硬さのワークを自動調整してつかみ分けるオートグリップ機能を搭載し、1台のロボットで複数のワークをピックアンドプレースできるため、多品種少量生産の製造現場に最適です。

丸ものワークには3爪モデル、角型ワークには2爪モデルをご用意し、ピッキング作業の「自動化」「省人化」で人手不足が深刻な製造現場の課題解決に貢献します。

展示会概要

ASPINA（シナノケンシ）について

『電動ロボットハンド』を詳しく見る :https://aspina-robotics.com/ja/products/roboticgripper/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260611-pr[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177678/table/9_1_19564af66be8879227d937e06823f0c2.jpg?v=202606111151 ]来場登録やお問い合わせ :https://aspina-robotics.com/ja/news/event/202607-techno-frontier-2026-announce/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260611-pr来場登録、見積り、製品に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。

ASPINA（シナノケンシ株式会社）は、1918年に創立し、「世界中の人々の希望と快適をカタチにし、持続可能な社会の実現に貢献します」という提供価値のもと、精密モータ、アクチュエータ、ロボティクス製品などを開発・製造する企業グループです。自動化、医療、車載、宇宙などの分野で、研究開発から営業、製品設計、生産、サービスまでグローバルなネットワークを構築し、世界中のお客様のニーズに合わせた幅広いソリューションを提供しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177678/table/9_2_17f1ee73d256475d33f45a3198f23176.jpg?v=202606111151 ]

※ AspinaAMRはシナノケンシ株式会社または関連会社の登録商標です。

※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。