夏の本命「耳ケア」新習慣！「猛暑×イヤホン」が引き起こす「耳だれ・かゆみ」を防ぐ、ローション綿棒「mimiuru（ミミウル）」発売中、耳まわりの匂いや汚れスッキリ＆うるおい保湿！

株式会社山洋

創業59年の日本の綿棒トップメーカー、株式会社 山洋（本社：大阪府富田林市）は、耳まわりの汚れを落として保湿もできる耳用ローションとデコボコ綿棒のセット「ミミウル ローション＜化粧水＞」を販売しました。暑さで耳まわりがムレやすい夏の本番に向け、さらに、毎日の長時間にわたるイヤホン使用で乾燥しがちな現代人の「イヤホン耳」対策として、すっきり爽快な耳ケアを提案いたします。

■ 開発の背景：夏のムレと、現代特有の「イヤホン耳」に

【 日本製 】 ミミウル ローション （化粧水＋綿棒）

夏は汗や皮脂の分泌が多くなり、耳のまわりもベタつきや汚れが気になりやすい季節です。さらに、近年はリモートワークや動画視聴、音楽鑑賞などで、1日中イヤホンを外さない人が増えています。

イヤホンを長時間つけると、耳の中が密閉されてムレるだけでなく、外したときの一気な乾燥によって“カサカサ肌”になりがちです。こうした「夏の肌ストレス」と「イヤホン耳」のダブルの悩みに応えるため、「ミミウルローション」は耳まわりの汚れを優しくリフレッシュし、同時にしっかり保湿する新習慣を提案します。

■ 「mimiuru（ミミウル）」の3つの特長

「夏の肌ストレス」と「イヤホン耳」スッキリ＆うるおい保湿！

〇驚くほどスッキリ！耳専用ローション

耳ローションの気持ちよさ！

耳まわりの汚れをしっかりと浮かせて落とします。ひんやりとした使い心地で、夏の暑い日のお風呂上がりや、仕事の合間のリフレッシュにぴったりです。耳掃除をスキンケアに変える新習慣！

〇カサカサを防ぐ！7種の自然由来成分で保湿

ユーカリ葉エキスなどの自然由来成分を配合。イヤホンで擦れて乾燥しがちな耳まわりの肌に潤いを与えます。ユーカリの爽やかな香りでリラックス効果も期待できます。

【 ７種の植物性成分配合 】

１.ユーカリ葉エキス（スッキリとした清涼感のある香り）

２.カミツレ花エキス

３.ローズマリー葉エキス

４.ラベンダー花エキス

５.チャ葉エキス

６.オウゴン根エキス

７.カンゾウ根エキス

７種の植物性成分のイメージ画像

〇汚れをしっかりキャッチ！日本製デコボコ抗菌綿棒セットの綿棒は、汚れを絡めとりやすい適度な「でこぼこ形状」を採用。耳の表面や外側の細かい溝にも優しくフィットします。

■ ご使用方法

１.ひたす ： 綿棒の片側にローションを適量浸けます。

２.おそうじ： 優しく耳まわり（耳の表面から見える範囲）の汚れを取り除きます。

３.仕上げ ： ローションを浸けなかったもう片方の乾いた側で、キレイに拭き取ります。

※イヤホンを長時間使ったあとの「耳の休憩タイム」や、スポーツで汗をかいたあとやシャワーのあとのケアにおすすめです。

■ 商品仕様

綿棒の片側にローションを浸けてください。優しく耳まわりの汚れを取り除いてください。ローションを浸けなかった方の綿棒でキレイに拭き取ってください。

商 品 名： ミミウル ローション＜化粧水＞

セット内容： 耳用ローション 10mL、デコボコ綿棒 30本（個包装タイプ）

希望小売価格： オープン価格（参考店頭価格：税込550円）

販売場所 ： 全国のバラエティショップ、ドラッグストア、ECサイト

発売元：株式会社山洋 ／ 製造販売元：中島化学産業株式会社

※絶賛発売中

●単品：W90×D27×H160mm

●中箱：W177×D157×H162mm（12個入）

●外箱：W552×D326×H187mm（72個入）

●原材料：

（綿棒）脱脂綿/紙軸/抗菌剤：キトサン

（化粧水）

水、エタノール、PG、１，２-ヘキサンジオール、グリチルリチン酸２K、水溶性コラーゲン、メントール、ユーカリ葉油、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、フユボダイジュ花エキス、PEG-４０水添ヒマシ油、BG、ジメチコン、フェニルトリメチコン、PEG-１２ジメチコン、PEG／PPG-３０／１０ジメチコン、DPG、フェノキシエタノール、メチルパラベン

■ 本件に関するお問い合わせ先

会社名： 株式会社 山洋

住 所：（本社） 〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目2-6 TEL 0721‐24‐3376

（東京） 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-10 TEL 03-6206-8835

公式URL：www.sa-n-yo.co.jp

担当者メールアドレス：[sato@sa-n-yo.co.jp]