夏の本命「耳ケア」新習慣！「猛暑×イヤホン」が引き起こす「耳だれ・かゆみ」を防ぐ、ローション綿棒「mimiuru（ミミウル）」発売中、耳まわりの匂いや汚れスッキリ＆うるおい保湿！
創業59年の日本の綿棒トップメーカー、株式会社 山洋（本社：大阪府富田林市）は、耳まわりの汚れを落として保湿もできる耳用ローションとデコボコ綿棒のセット「ミミウル ローション＜化粧水＞」を販売しました。暑さで耳まわりがムレやすい夏の本番に向け、さらに、毎日の長時間にわたるイヤホン使用で乾燥しがちな現代人の「イヤホン耳」対策として、すっきり爽快な耳ケアを提案いたします。
【 日本製 】 ミミウル ローション （化粧水＋綿棒）
■ 開発の背景：夏のムレと、現代特有の「イヤホン耳」に
夏は汗や皮脂の分泌が多くなり、耳のまわりもベタつきや汚れが気になりやすい季節です。さらに、近年はリモートワークや動画視聴、音楽鑑賞などで、1日中イヤホンを外さない人が増えています。
イヤホンを長時間つけると、耳の中が密閉されてムレるだけでなく、外したときの一気な乾燥によって“カサカサ肌”になりがちです。こうした「夏の肌ストレス」と「イヤホン耳」のダブルの悩みに応えるため、「ミミウルローション」は耳まわりの汚れを優しくリフレッシュし、同時にしっかり保湿する新習慣を提案します。
「夏の肌ストレス」と「イヤホン耳」
スッキリ＆うるおい保湿！
■ 「mimiuru（ミミウル）」の3つの特長
〇驚くほどスッキリ！耳専用ローション
耳ローションの気持ちよさ！
耳まわりの汚れをしっかりと浮かせて落とします。ひんやりとした使い心地で、夏の暑い日のお風呂上がりや、仕事の合間のリフレッシュにぴったりです。耳掃除をスキンケアに変える新習慣！
〇カサカサを防ぐ！7種の自然由来成分で保湿
ユーカリ葉エキスなどの自然由来成分を配合。イヤホンで擦れて乾燥しがちな耳まわりの肌に潤いを与えます。ユーカリの爽やかな香りでリラックス効果も期待できます。
【 ７種の植物性成分配合 】
１.ユーカリ葉エキス（スッキリとした清涼感のある香り）
２.カミツレ花エキス
３.ローズマリー葉エキス
４.ラベンダー花エキス
５.チャ葉エキス
６.オウゴン根エキス
７.カンゾウ根エキス
７種の植物性成分のイメージ画像
〇汚れをしっかりキャッチ！日本製デコボコ抗菌綿棒セットの綿棒は、汚れを絡めとりやすい適度な「でこぼこ形状」を採用。耳の表面や外側の細かい溝にも優しくフィットします。
■ ご使用方法
１.ひたす ： 綿棒の片側にローションを適量浸けます。
２.おそうじ： 優しく耳まわり（耳の表面から見える範囲）の汚れを取り除きます。
３.仕上げ ： ローションを浸けなかったもう片方の乾いた側で、キレイに拭き取ります。
※イヤホンを長時間使ったあとの「耳の休憩タイム」や、スポーツで汗をかいたあとやシャワーのあとのケアにおすすめです。
綿棒の片側にローションを浸けてください。
優しく耳まわりの汚れを取り除いてください。
ローションを浸けなかった方の綿棒でキレイに拭き取ってください。
■ 商品仕様
商 品 名： ミミウル ローション＜化粧水＞
セット内容： 耳用ローション 10mL、デコボコ綿棒 30本（個包装タイプ）
希望小売価格： オープン価格（参考店頭価格：税込550円）
販売場所 ： 全国のバラエティショップ、ドラッグストア、ECサイト
発売元：株式会社山洋 ／ 製造販売元：中島化学産業株式会社
※絶賛発売中
●単品：W90×D27×H160mm
●中箱：W177×D157×H162mm（12個入）
●外箱：W552×D326×H187mm（72個入）
●原材料：
（綿棒）脱脂綿/紙軸/抗菌剤：キトサン
（化粧水）
水、エタノール、PG、１，２-ヘキサンジオール、グリチルリチン酸２K、水溶性コラーゲン、メントール、ユーカリ葉油、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、フユボダイジュ花エキス、PEG-４０水添ヒマシ油、BG、ジメチコン、フェニルトリメチコン、PEG-１２ジメチコン、PEG／PPG-３０／１０ジメチコン、DPG、フェノキシエタノール、メチルパラベン
■ 本件に関するお問い合わせ先
会社名： 株式会社 山洋
住 所：（本社） 〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目2-6 TEL 0721‐24‐3376
（東京） 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-10 TEL 03-6206-8835
公式URL：www.sa-n-yo.co.jp
担当者メールアドレス：[sato@sa-n-yo.co.jp]