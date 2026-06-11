夏の本命「耳ケア」新習慣！「猛暑×イヤホン」が引き起こす「耳だれ・かゆみ」を防ぐ、ローション綿棒「mimiuru（ミミウル）」発売中、耳まわりの匂いや汚れスッキリ＆うるおい保湿！

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株式会社山洋

創業59年の日本の綿棒トップメーカー、株式会社 山洋（本社：大阪府富田林市）は、耳まわりの汚れを落として保湿もできる耳用ローションとデコボコ綿棒のセット「ミミウル ローション＜化粧水＞」を販売しました。暑さで耳まわりがムレやすい夏の本番に向け、さらに、毎日の長時間にわたるイヤホン使用で乾燥しがちな現代人の「イヤホン耳」対策として、すっきり爽快な耳ケアを提案いたします。



【 日本製 】　ミミウル ローション　（化粧水＋綿棒）

■ 開発の背景：夏のムレと、現代特有の「イヤホン耳」に

夏は汗や皮脂の分泌が多くなり、耳のまわりもベタつきや汚れが気になりやすい季節です。さらに、近年はリモートワークや動画視聴、音楽鑑賞などで、1日中イヤホンを外さない人が増えています。
イヤホンを長時間つけると、耳の中が密閉されてムレるだけでなく、外したときの一気な乾燥によって“カサカサ肌”になりがちです。こうした「夏の肌ストレス」と「イヤホン耳」のダブルの悩みに応えるため、「ミミウルローション」は耳まわりの汚れを優しくリフレッシュし、同時にしっかり保湿する新習慣を提案します。



「夏の肌ストレス」と「イヤホン耳」

スッキリ＆うるおい保湿！

■ 「mimiuru（ミミウル）」の3つの特長

〇驚くほどスッキリ！耳専用ローション



耳ローションの気持ちよさ！

耳まわりの汚れをしっかりと浮かせて落とします。ひんやりとした使い心地で、夏の暑い日のお風呂上がりや、仕事の合間のリフレッシュにぴったりです。耳掃除をスキンケアに変える新習慣！





〇カサカサを防ぐ！7種の自然由来成分で保湿
ユーカリ葉エキスなどの自然由来成分を配合。イヤホンで擦れて乾燥しがちな耳まわりの肌に潤いを与えます。ユーカリの爽やかな香りでリラックス効果も期待できます。



【 ７種の植物性成分配合 】


１.ユーカリ葉エキス（スッキリとした清涼感のある香り）


２.カミツレ花エキス


３.ローズマリー葉エキス


４.ラベンダー花エキス


５.チャ葉エキス


６.オウゴン根エキス


７.カンゾウ根エキス



７種の植物性成分のイメージ画像


〇汚れをしっかりキャッチ！日本製デコボコ抗菌綿棒セットの綿棒は、汚れを絡めとりやすい適度な「でこぼこ形状」を採用。耳の表面や外側の細かい溝にも優しくフィットします。




■ ご使用方法

１.ひたす　：　綿棒の片側にローションを適量浸けます。


２.おそうじ：　優しく耳まわり（耳の表面から見える範囲）の汚れを取り除きます。


３.仕上げ　：　ローションを浸けなかったもう片方の乾いた側で、キレイに拭き取ります。


※イヤホンを長時間使ったあとの「耳の休憩タイム」や、スポーツで汗をかいたあとやシャワーのあとのケアにおすすめです。



綿棒の片側にローションを浸けてください。

優しく耳まわりの汚れを取り除いてください。

ローションを浸けなかった方の綿棒でキレイに拭き取ってください。

■ 商品仕様

商　品　名：　ミミウル ローション＜化粧水＞　


セット内容：　耳用ローション 10mL、デコボコ綿棒 30本（個包装タイプ）


希望小売価格：　オープン価格（参考店頭価格：税込550円）


販売場所　：　全国のバラエティショップ、ドラッグストア、ECサイト


発売元：株式会社山洋　／　製造販売元：中島化学産業株式会社



※絶賛発売中

●単品：W90×D27×H160mm


●中箱：W177×D157×H162mm（12個入）


●外箱：W552×D326×H187mm（72個入）


●原材料：


（綿棒）脱脂綿/紙軸/抗菌剤：キトサン


（化粧水）


水、エタノール、PG、１，２-ヘキサンジオール、グリチルリチン酸２K、水溶性コラーゲン、メントール、ユーカリ葉油、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、フユボダイジュ花エキス、PEG-４０水添ヒマシ油、BG、ジメチコン、フェニルトリメチコン、PEG-１２ジメチコン、PEG／PPG-３０／１０ジメチコン、DPG、フェノキシエタノール、メチルパラベン





■ 本件に関するお問い合わせ先

会社名：　株式会社 山洋


住　所：（本社） 〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目2-6　TEL　0721‐24‐3376　


　　　　（東京）　〒101-0047　 東京都千代田区内神田3-4-10　 TEL　03-6206-8835



公式URL：www.sa-n-yo.co.jp


担当者メールアドレス：[sato@sa-n-yo.co.jp]