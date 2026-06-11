急増する「高齢入居者の立ち退き・転居困難問題」の解決策とは？不動産鑑定士による個別質問会を開催

株式会社SA

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博）は、昨今社会問題化している「老朽化アパートにおける高齢入居者の立ち退き・転居困難問題」に関する報道関係者向けの個別質問会を、2026年6月18日（木）に開催いたします。当日は、自社で手がけた「築50年・高齢入居者多数の老朽アパート」の最新再生事例を題材に、長年住み続ける高齢入居者とオーナー双方の負担を軽減し、円満な売却へと導く独自の解決ノウハウについて、不動産鑑定士の資格を持つ代表らが直接解説いたします。

■ 報道関係者向け：個別質問会の概要

全国で空き家問題が深刻化する中、建物の老朽化が進んでいるにも関わらず「入居者がいるため解体できない」「再建築不可のため建て替えられない」といった理由で、維持修繕費ばかりがオーナーを圧迫するケースが急増しています。本質問会では、メディア関係者の皆様からの個別のご質問に応じながら、複雑な不動産問題の実態と解決へのアプローチについて情報提供を行います。

日時：2026年6月18日（木）13:00～17:00

場所：株式会社SA本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

※本会は報道関係者・メディアの方を対象とした取材機会です。

※お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

■事例の概要：「築古×高齢者多数」で管理限界の物件をどう蘇らせたのか？

築50年超、12名の入居者の多くが40年以上住み続ける高齢者というアパート。頻発する雨漏りの修繕費がかさむ中、高齢入居者の転居先も見つからず、オーナー様は管理の限界を迎えていました。当社は当初管理体制の見直しを支援していましたが、最終的にオーナー様のご希望により直接買取を実施。入居者一人ひとりへ丁寧にヒアリングを行い、負担の少ない最小限の改修と賃貸契約の巻き直しを完了させた上で、無事に売却を実現。高齢入居者が多い物件でも、誠実な調整によって円満な出口を創出した事例です。

■ 株式会社SAについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UvxrAAu7Sjs ]

年間10,000件の相談、600件超の売買実績を手がける「訳あり不動産」の専門会社です。社内に不動産鑑定士が在籍し、共有持分、再建築不可、借地・底地、空き家、相続不動産など、複雑な権利関係や物理的瑕疵のある不動産の買取から鑑定評価までを一貫して対応。「負動産」を価値ある資産へ変え、社会問題の解決に貢献します。

公式サイト：https://sakk.jp