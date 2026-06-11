【武蔵野大学】受験生必見！！今年度最初のオープンキャンパスを ６/14（日）武蔵野キャンパス・６/21(日)有明キャンパスで開催

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学（東京都江東区・西東京市：学長・小西 聖子）、2026年６月14日（日）に武蔵野キャンパス、６月21日(日)に有明キャンパスでオープンキャンパスを開催します。今年度最初となる６月のオープンキャンパスでは、武蔵野大学の特色や2027年度入試についてお伝えする大学・入試説明会の他、「総合型選抜もまだ間に合う。今の自分を一段上に引き上げる３つの視点」をテーマとするスペシャル企画、模擬授業、キャンパスツアー、学食体験などを用しています。

当日は学生スタッフがみなさんを迎えます

受験生だけでなく、高校１・２年生のご参加もぜひお待ちしております。事前予約が必要なコンテンツも多くありますので、詳細は特設サイトをご確認ください。なお、１・２年生は７月にもオープンキャンパスを実施しますので、そちらもご参加ください。

【主なイベント内容】

昨年度の大学・入試説明会の様子（武蔵野キャンパス）

大学・入試説明会、総合型選抜ガイダンス、一般選抜ガイダンス、スペシャル企画「総合型選抜もまだ間に合う。今の自分を一段上に引き上げる３つの視点」、副専攻AI活用エキスパートコース企画、フィールド・スタディーズ（基礎FS）紹介、学科説明会、模擬授業、キャンパスツアー※、入試個別相談、学科個別相談、奨学金個別相談・留学個別相談、学科企画、学食体験、図書館見学 など

※キャンパスツアーは、当日の天候により中止することがあります。

【開催概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/380_1_4446a6da59ce6f67dc2688a6b40b3566.jpg?v=202606111151 ]

※イベント内容に変更が生じる可能性がありますので、必ず本学ホームページで詳細をご確認ください

申込はこちら :https://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/event/oc/

【武蔵野キャンパス】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/380_2_8ad66bc9f46a711992319ae0cad88145.jpg?v=202606111151 ]

【有明キャンパス】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/380_3_f4ae87b8f0ba64bf57f7af456357d2af.jpg?v=202606111151 ]

【武蔵野大学について】

武蔵野大学武蔵野キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、14大学院研究科、通信教育部など学生数14,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。

武蔵野大学有明キャンパス

2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年に創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設。2026年には通信教育の新たな学びの形を提案する通信教育部国際データサイエンス学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

【関連リンク】

■オープンキャンパス特設サイト：

https://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/event/oc/

■Webオープンキャンパスサイト(常設)：

https://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/event/weboc/