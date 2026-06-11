世代を超えて愛され続ける「リカちゃん」がミューズに就任！日本最大級*¹のオーガニックの祭典 THE ORGANIC DAYS開催〈6月24日（水）18:00～〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営する、ナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は2026年6月24日(水)18:00よりMASH GO GREEN STORE（WEB STORE）にて、翌6月25日(木)よりCosme Kitchen各店舗*²にて、世代を超えて愛され続ける「リカちゃん」をミューズに起用し、日本最大級*¹のオーガニックの祭典“THE ORGANIC DAYS（オーガニックデイズ）”を開始し、6月30日(火)まで開催いたします。

*¹ 日本発祥のオーガニックEC・各店舗において

*² 10％OFF、ポイント還元共に一部対象外店舗もございます。詳細は各店舗SNSをご確認ください。

「リカちゃん」の生活を切り取った“どんな姿もぜんぶ可愛い”ビジュアル

第5回目となるミューズには「リカちゃん」を起用。

今回公開するビジュアルでは、「リカちゃん」の普段は見せない姿やリアルな暮らしの一瞬を切り取ることで、ナチュラル＆オーガニックをもっと自由に、身近に、そしてどんな姿の私たちにも寄り添うものであることを表現しました。

完璧を目指すのではなく、その日の気分やライフスタイルに合わせて自然体で1つの選択肢として「ナチュラル」「オーガニック」を取り入れる。今回の起用を通して、そんな軽やかでポジティブなナチュラル＆オーガニックとの向き合い方を発信してまいります。

「ナチュラル＆オーガニック＝難しい」ではなく、自分らしく楽しむ選択の1つとして取り入れてほしい、そんな想いから2024年6月より始動したオーガニックの祭典。年に2回、6月と11月に開催。ご好評につき、第5回目となる今回の祭典も、限定のお得なキットの発売や対象アイテムの10％OFF*³、最大25％*⁴のポイント還元など、コンテンツ盛りだくさんで開催いたします。

＜THE ORGANIC DAYS 特設ページ＞

https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/Lp/theorganicdays/

*³ 一部対象外がございます。

*⁴ MA CARDの会員ランクによってポイント付与率は異なります。

「現実を生きるリカちゃん」のコスメキッチンオリジナル動画配信

現実を投影した投稿が大人女性に人気のYouTubeアカウント「現実を生きるリカちゃんねる」からもオリジナルのコラボ動画を公開いたします。はじめてナチュラル＆オーガニックに触れる現実を生きるリカちゃんのリアルな姿をお届け。

1本目公開日時：2026年6月11日（木）

2本目公開日時：2026年6月24日（水）

＜現実を生きるリカちゃんねる＞

https://www.youtube.com/channel/UCw0sKM76EZ6_AhfTqdnkQ4g

対象商品購入で10％OFF*³、最大25%*⁴ポイント還元

対象商品のご購入で10％OFF*³や、MA CARDの通常のポイント付与から最大25%*⁴ポイント還元など、お得にお買い物をお楽しみいただけます。貯まったポイントはマッシュグループでのお買い物時に1ポイント1円として使うことができます。

お買い物を更に充実させる限定コンテンツ

・コスメキッチンベストコスメ

2024年よりスタートしたコスメキッチンベストコスメ第5回目の結果をTHE ORGANIC DAYS開催直前の6月22日（月）18:00に公開。新旧問わず今人気のナチュラル＆オーガニックアイテムを、各業界のスペシャリストとして活躍する特別審査員とコスメキッチンスタッフのリアルな声をもとに審査し、全16カテゴリー3位までを大発表するほか、“新人賞”、“サステナブル賞”、そして今回からは“お客様セレクト賞”も選出。さらに、受賞アイテムを詰め合わせた豪華な「ベストコスメキット」もご用意いたします。

・〈WEB STORE限定〉THE ORGANIC DAYSの前から楽しめる！何が当たるかな？サプライズキット

コスメキッチンの人気カテゴリーであるスキンケア・ヘアケア・メイクアップから、限定キットが届くサプライズ企画を数量限定でご用意いたしました。

価格は1セット \3,300（税込）。A～Eキットまでのラインアップ。

ご購入いただいたお客様の中からスキンケア・ヘアケア・メイクアップのカテゴリーで、2名様にWチャンスで豪華キットが当たります。

どのキットが届くかは、開けるまでのお楽しみ。ナチュラル＆オーガニックアイテムとの新しい出会いと、心躍るひとときをお届けする特別な企画です。

・〈WEB STORE限定〉モデルの貴島明日香さんをコンシェルジュに迎えた、美容家電ショップ「HOME BEAUTY SALON」がオープン！

KINUJOやスカルプDなどコスメキッチン セレクトの人気の美容家電が登場いたします。美容家電の魅力を伝えるコンシェルジュとして貴島明日香さんをお迎えし、貴島さんがセレクトした、おすすめアイテムもご紹介。

・〈WEB STORE限定〉コスキチフレンズ2026年下半期運勢カード

THE ORGANIC DAYSの期間中、MASH GO GREEN STOREで\5,500（税込）以上お買い物すると、コスキチフレンズのスペシャル占いカード＆ラッキーアイテムクーポンを先着でプレゼント！さらにスペシャル占いカードを写真に撮って、Xに投稿すると、100人中1名様のお買い物代金が実質無料になるスペシャル企画も！

コスキチフレンズとは

“自分らしく、心地よく暮らす”をテーマに生まれた、Cosme Kitchenオリジナルキャラクター。自然やオーガニックを身近に楽しみながら、それぞれの個性を大切に過ごす仲間たちです。

THE ORGANIC DAYS概要

開催期間（MASH GO GREEN STORE）：2026年6月24日（水）18:00 ～6月30日 (火) 23:59

開催期間（店舗）*²：2026年6月25日（木）～6月30日 (火)

MASH GO GREEN STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp/CosmeKitchen/

SHOP LIST：https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/ShopList/CosmeKitchen/

リカちゃんについて（発売元：株式会社タカラトミー）

1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にしてきました。

近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNS ＠bonjour_licca も大きな話題となっています。

【公式サイト】https://licca.takaratomy.co.jp/

Cosme Kitchen（コスメキッチン）とは

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラルコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

■公式WEB STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/cosmekitchen/

■公式X：https://twitter.com/cosmekitchen

■公式LINE：https://lin.ee/BMpMBj7

■公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1)