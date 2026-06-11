株式会社ジャガーノートkintone×KOMAINU連携セミナー 年1500時間の事務作業を削減した警備会社の話

警備業特化型のソリューションで現場のDXを推進する「KOMAINU（株式会社ジャガーノート）」が警備業界のさらなる発展を目指し、サイボウズ株式会社とアースセキュリティ株式会社によるオンラインセミナーを開催することが決定いたしました。

警備員の配置管理や日報・勤怠・請求業務など、アナログ運用やExcel転記に悩んでいませんか？本セミナーでは、kintoneとKOMAINUの連携により年間1,500時間の業務削減を実現した警備会社の事例をもとに、現場に即した業務改善の進め方を具体的にご紹介します。

2026年6月25日（木）

14:00～15:00（開場13:50～）｜オンライン

お申し込みはこちら :https://pg.cybozu.co.jp/kintone-komainu-TK_KI_SK_20260625_KEIBI.html

このような方におすすめです

登壇者

- 管制業務がアナログ（ホワイトボード・紙・Excel）中心で非効率だと感じている方- 日報・勤怠・請求などで「転記作業が多い」「二重入力が発生している」方- 入力ミス・チェック漏れ・書類紛失などのリスクに悩んでいる方- ITが苦手な隊員や現場スタッフが多く、システム導入に不安がある方- 警備業に合ったシステム連携（KOMAINU×kintone）の具体事例を知りたい方アースセキュリティ株式会社 デジタル事業部 チーフエンジニア 中西さやか

アースセキュリティ株式会社

デジタル事業部 チーフエンジニア

中西さやか

警備員兼事務員として働く中で業務改善に取り組み、年間1,500時間の業務削減を実現。 独学でDX推進を進め、現在はDXエンジニアとして活動。 kintone hive AWARD 2025 関西代表/kintone hack show+case 2025 登壇

株式会社ジャガーノート 代表取締役社長 CEO 平井智仁

株式会社ジャガーノート

代表取締役社長CEO

平井智仁

“警備業に最もくわしいITコンサルタント” 警備会社47都道府県、200拠点以上のDXを推進、全国の警備会社の管制・経理・管理業務を効率化 世界一過酷なレース:サハラマラソンで260kmを完走

サイボウズ株式会社 営業本部 ソリューション営業部 フィールドセールスチーム 池田雅人

サイボウズ株式会社

営業本部 ソリューション営業部 フィールドセールスチーム

池田雅人

2018年、総合人材サービス会社に入社し、民間企業・自治体への営業活動を経験したのち、サイボウズ株式会社へキャリア入社。幅広い業界業種のエンドユーザーへkintone提案を行う。

詳細

セミナー名

【警備業DX】kintone×KOMAINU連携セミナー

年1500時間の事務作業を削減した警備会社の話

日付

2026年6月25日（木）

時刻

14:00～15:00（開場13:50～）

開催企業

アースセキュリティ株式会社

株式会社ジャガーノート

サイボウズ株式会社

定員

500名

参加費

無料

会場

オンライン

アジェンダ

14:00～14:05 オープニング 本日の流れ・登壇者紹介

14:05～14:15 kintoneとは サイボウズ株式会社

14:15～14:25 KOMAINUとは ジャガーノート株式会社

14:25～14:45 アースセキュリティ様の事例の紹介

14:45～14:55 Q&A 三社合同で回答

14:55～15:00 個別相談案内・アンケート

※本セミナーは、当日録画される予定です。

アーカイブ配信

なし

お申し込み

警備業向けクラウド管制・業務システム「KOMAINU」について

お申し込みはこちら :https://pg.cybozu.co.jp/kintone-komainu-TK_KI_SK_20260625_KEIBI.htmlKOMAINUは現場の声を徹底的にヒアリング・反映する姿勢を貫き、これからも進化し続けます。

KOMAINUは、1号・2号業務に対応した警備業のバックオフィス業務を一元管理するオールインワンのクラウド型システムです。管制管理、AI自動配置、契約管理、上下番管理、売掛管理、売上集計、請求発行、給与発行、労務管理、備付帳簿の自動生成など、警備業のバックオフィスを一元管理でき「請求・給与にもつよい」システムとして、200拠点以上の現場で愛用されています。口コミやリファラルのみで広がり、利用継続率は99％以上（2025年10月末時点）です。導入企業には、隊員数20名規模の少数精鋭の警備会社から、業界で売上トップ100に入る大規模の警備会社まで、幅広い規模でご活用いただいています。

現在、隊員数50～3000名規模の警備会社様からの問い合わせやご契約が急増中です。警備業特有の課題を解決する機能が好評を博し、業務効率化、採用率向上・離職率低下といった面での差別化を実現するシステムとして注目されています。

当社は「警備業に最も詳しいITコンサルタント」として、業務フローの改善から実運用に至るまで、一貫してお客様をサポートいたします。導入後も、無制限の電話・Zoom・チャットサポートを提供し、DXに不安を感じる企業様をITコンサルタントが徹底的にバックアップします。

KOMAINUのできること

KOMAINUのできること

(開発背景)

多くの警備現場では、直行直帰の警備員の上下番管理を電話やLINE、ホワイトボードで行うなど、アナログな体制が一般的で、情報が一元管理されず属人化の課題もあります。また、従来のシステムは操作が複雑で、十分に活用されていないケースも少なくありません。こうした現状を解決するため、「KOMAINU」はクラウド型で、WEB環境があればどこからでも利用可能。毎月30～40回のアップデートで、契約企業様の声を反映し、直感的で使いやすい操作性を実現しています。

当社が提供するサービスについて

当社は、「警備業のバックオフィスを革命する」をミッションに、警備業向けクラウド業務システム「KOMAINU」、警備報告書電子化システム「KOMAサイン」（特許取得済）を提供しています。2年半で契約社数170社を超え、警備業バックオフィスのDXを牽引するサービスとして成長しています。

今後も警備業のさまざまな課題を解決し、次世代を生き抜く警備会社様のサポートに努めてまいります。

【システム紹介URL】

https://komainu.cloud/ (https://komainu.cloud/)

https://komasign.cloud/

KOMAINU、KOMAサインロゴ株式会社ジャガーノート

【会社概要】

社名：株式会社ジャガーノート

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-15-3

代表者:代表取締役社長 平井智仁

設立：2021年4月

URL：https://djuggernaut.com

事業内容：警備業Saas「KOMAINU」開発・運営、ITコンサルティング事業