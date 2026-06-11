「明日から旅行なので今日すぐ欲しい」ペットの留守番不安が生む“即日需要”

カスタマーサポートに寄せられる「今日必要」の声

株式会社アクセスライン

近年、ペット家電ブランド「うちのこエレクトリック」のカスタマーサポートには

- 「明日から旅行なので今日すぐ欲しい」- 「どこの店に置いていますか」- 「実店舗で現物を見て購入したい」- 「連休前に間に合わせたい」- 「留守番中の愛猫が心配」

といった問い合わせが増えている。最短翌日配送が当たり前となったEC時代においても、「今日必要」「今すぐ欲しい」というニーズは根強く存在する。

こうしたニーズに対応するため、ペット家電ブランド「うちのこエレクトリック」を展開する株式会社アクセスライン(本社:兵庫県姫路市、代表取締役:清川要治)は、全国のペットショップ・ホームセンター・家電量販店との協業を本格化すべく、2026年6月19日(金)~21日(日)にインテックス大阪で開催される「インターペット大阪2026」に初出展する。

ペットの家族化で高まる「留守番不安」

共働き世帯の増加やペットの家族化が進む中、旅行や出張、帰省などで自宅を離れる際の「留守番不安」は、多くの飼い主にとって身近な課題となっている。特に猫や犬の食事や飲水管理については、

- 決まった時間にごはんをあげたい- 留守中も水を清潔に保ちたい- 外出先からごはんの様子を確認したい

といったニーズが広がっている。こうした背景から、自動給餌器や自動給水器などのペット家電への関心も高まっている。

旅行や出張、帰省などで自宅を離れる際の「留守番不安」は、多くの飼い主にとって身近な課題

株式会社富士経済によると、ペットテック関連の国内市場は2030年に106億円（2024年比73.8％増）へ成長すると予測される。（出典：株式会社富士経済 プレスリリース「ペットテック（ペット×テクノロジー）関連の国内市場を調査」（2025年8月13日発表））

EC市場で支持を集める留守番ペット家電

株式会社アクセスラインが展開する「うちのこエレクトリック」は、猫や犬の留守番環境を支えるペット家電ブランドです。主力商品の自動給餌器「カリカリマシーン」シリーズは、2016年発売以来累計168,538台を販売。 自動給水器「プラスアクア」シリーズは、2021年発売以来累計110,042台を販売。



両シリーズ合計で累計278,580台を販売し、楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングで多くのレビューを獲得。 楽天市場の店舗レビューは5,010件・平均4.79/5(2026年5月22日時点)を維持。

また、楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonにて、各シリーズ初代～2026年5月8日までの累計レビューデータは以下の通り。

獣医師監修、「食事」と「飲水」の両面からサポート

- カリカリマシーンシリーズ(自動給餌器)- - レビュー7,175件 平均4.31点- プラスアクアシリーズ （自動給水器）- - レビュー6,649件 平均4.４点

自動給餌器「カリカリマシーン」シリーズの最上位モデル「カリカリマシーンV2C＋」は、スマートフォンから遠隔操作や見守りが可能。スマートフォンで設定が不要なタイマー式モデルも展開。電話・LINE・メールによるサポート体制も整え、機械操作に不安のある方や、初めてペット家電を利用する飼い主にも配慮され、「食事」から留守番中の猫や犬を支える。

離れた場所でも動体検知でご飯食べてる通知が届き、食事中の犬猫をリアルタイムで確認できる。

自動給水器「プラスアクア」シリーズは、流れる水を好む猫や犬の飲水環境をサポート。留守中でも清潔な水を維持しやすく、「飲水」から留守番中の猫や犬を支える。

両製品とも、日本橋動物病院(東京都中央区)の院長であり獣医師の園田開院長監修のもと企画されており、定時給餌による健康管理にも配慮している。(園田院長は、皇居の警察犬担当実績を持つ獣医師としても知られる。)

インターペット大阪2026 出展概要

日本橋動物病院(東京都中央区)の院長獣医師の園田開先生犬猫のみずみずしい毎日をサポートするプラスアクア2園田開獣医師監修の自動給餌器カリカリマシーンV2C+はスマホ遠隔操作可能でカメラ付き

会期: 2026年6月19日(金)~21日(日)

会場: インテックス大阪

出展ブランド：うちのこエレクトリック

ブース番号: 5号館 G009

ブースのマップ。インテックス大阪5号館G009

【展示内容】

- 自動給餌器「カリカリマシーン」シリーズ実機展示・デモ- 自動給水器「プラスアクア」シリーズ実機展示- 猫おもちゃ「にゃんにゃんタマタマ」「LED猫ポインター」- 自宅サロン「まほうの猫ブラシ」「犬用足裏バリカン」- スマートフォン遠隔操作体験- 販促物・EC販売実績資料※各日の状況により変更になる場合がございます。

【来場バイヤー様向け】

うちのこエレクトリックでは、インターペット大阪2026にて、販売店様・バイヤー様向けの特典をご用意しております。会期中に名刺交換いただいた企業様を対象に、条件を満たした場合、先着でサンプル機の無償提供を実施いたします。

当社は「一時的な話題商品」ではなく、「長く売場で選ばれ続ける定番商品」を目指して商品開発を行っております。ペット家電カテゴリーにおいて、店舗様との継続的なパートナーシップを大切にしながら、売場づくりや販促支援も含めたご提案を行っております。

【一般来場者様向けイベント】

会期中は、限定グッズの配布や一般来場者様にもお楽しみいただける企画を実施いたします。

■ うちエレ特性メタショッパー袋（大型）を無料プレゼント

会場内で集めたサンプルやカタログをまとめて持ち帰れる特大サイズのショッパー袋を毎日数量限定で無料配布。こちらも数量限定なのでお早めに「うちのこエレクトリック」ブースへお越しください。



■ うちエレガチャガチャ

うちのこエレクトリックのペット家電やオリジナルグッズなどが当たる無料ガチャガチャ。

数量限定無料配布。うちのこエレクトリックの巨大ショッパーメタル袋。たくさん持ち帰りたいあなたの強い味方です。当日登録OK。フォロワーさん限定で、ハズレ無しの無料ガチャ。人気商品カリカリマシーンやプラスアアクアが当たる。

■ ワンコインセール

6月20日（土）・21日（日）の一般来場日に、犬用足裏バリカンの特別販売を実施。

商品を「見るだけ」ではなく、実際に触れ、体験しながら楽しめるブースを目指しております。

うちのこエレクトリック創業者コメント

数量限定で超お得なワンコインセール。もちろん当日登録OK。うちエレLINE＆インスタフォロワーさん限定です。売り切れ御免なので、お急ぎください。獣医師＆トリマーW監修の犬用足裏バリカンが500円でゲットできます。

私たちはこれまで、お客様の声が最も集まるEC市場で商品とサポートの品質を磨いてきました。

その中で、「旅行前なので今日すぐほしい」「今すぐ購入したい」「どこの店に置いてるのか」といった声を頂戴します。

今回のインターペット大阪初出展を通じて、全国のペットショップ様や量販店様と協力し、必要な時にすぐ手に取れる環境づくりを進めていきたいと考えています。

猫ちゃん、ワンちゃん、そのご家族が安心して暮らせる毎日を支えていきたいと思っています。

株式会社アクセスライン 取締役 吉田久雄（うちのこエレクトリック ブランド創業者）

うちのこエレクトリックは2016年6月のブランド創業から、おかげ様で10周年を迎えます。株式会社アクセスライン

株式会社アクセスラインは、兵庫県姫路市を拠点に、オリジナルペット家電製品の企画・開発・販売を行う企業です。「犬猫と人が心穏やかに共存できる社会」を目指し、2016年6月よりペットテック市場に参入。ペット家電ブランド「うちのこエレクトリック」を展開しています。



同ブランドでは、自動給餌器「カリカリマシーン」シリーズをはじめ、超静音自動給水器「プラスアクア」、球体自動猫じゃらし「にゃんにゃんタマタマ」などをラインナップ。犬猫の「食事」「飲水」「遊び」の3つの面から、日々の健康サポートを行っています。



2026年3月に清川株式会社の100%子会社となり、新体制のもとでさらなる安心と品質を追求。テクノロジーとアイデアで、全国の飼い主様とペットの快適な暮らしを支え続けています。



会社名： 株式会社アクセスライン

代表者： 代表取締役 清川 要治

ブランド統括： 取締役 吉田 久雄

設立： 2006年7月7日

資本金： 1,000万円



本社所在地： 〒670-0955 兵庫県姫路市安田4丁目42-13 RENOWISE BLD. 3F/4F

公式サイト： https://accessline.jp/

主要ブランドサイト： https://petelect.jp/ （うちのこエレクトリック）

うちのこエレクトリック猫犬家電 :https://petelect.jp/