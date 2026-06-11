【梅雨はおうちでピザハット】配達限定「3,000円以上のご注文で使える1,000円OFFクーポン」を期間限定で無料配布いたします！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年6月11日（木）～6月30日（火）の20日間限定で、梅雨空を気にせずおうちで快適に過ごしていただくため、配達のご注文がおトクになる「1,000円OFFクーポン」を配布いたします！

雨の日が増え、じめじめとした暑さも気になり始めるこの季節。「今日は外に出たくない…」そんな日こそ、できたてのピザをおうちで楽しんでいただきたいという想いから、本キャンペーンを実施いたします！注文して配達を楽しみに待つだけだから、雨の日の外出しづらいお買い物問題も、やる気低迷な食事の準備問題も晴れ晴れ解決！外に出たくない日こそ、ピザハットのデリバリーでおうち時間を満喫してみてはいかがでしょうか。

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.【配達限定】3,000円以上のご注文で1,000円OFFになるクーポンを全員に無料配布します！

２.クーポンご利用にはおトクがいっぱいなピザハットオンライン会員登録が必要です！

１.【配達限定】3,000円以上のご注文で1,000円OFFになるクーポンを全員に無料配布します！

6月といえば梅雨。湿気の多い毎日と、ジメジメとした暑苦しさで「なんだか外に出たくない」と感じる日も、これから多くなってくるのではないでしょうか？

そんなおうちでゆっくり過ごしたい日にこそ、頼りになるのがピザハット！お買い物やお料理の手間もなく、できたてアツアツのピザをおうちまでお届けいたします。

そして今回、そんなおうち時間をもっとおトクに楽しんでいただけるよう、ピザハットでは2026年6月11日（木）～6月30日（火）の20日間限定で、配達のご注文がおトクになる1,000円OFFクーポンを配布いたします！

こちらのクーポンは、配達にて3,000円以上ご注文いただいた際にご利用いただけるおトクなもの。ご家族みんなで囲むディナーや、おうちでのちょっとしたパーティーなど、さまざまなシーンで大活躍してくれること間違いなしです！

この機会にぜひ、おトクになったピザハットの配達をお楽しみください！

■キャンペーン内容：

配達でのご注文3,000円以上で1,000円OFFになるクーポンを配布いたします！

■クーポン番号：Q345485

■クーポン利用可能期間：

2026年6月11日（木）～6月30日（火）の20日間限定

■クーポン使用可能店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■使用条件：

・3,000円（税込）以上で使用可能。

・配達のご注文限定でご使用いただけます。

・他のクーポンとの併用はできません。

・クーポンの取得・利用には会員登録が必要です。

・一部店舗ではご利用できない場合がございます。

■詳細はこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/coupon/strong?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=amenohi(https://www.pizzahut.jp/topic/coupon/strong?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=amenohi)





２.クーポンご利用にはおトクがいっぱいなピザハットオンライン会員登録が必要です！

「3,000円以上のご注文で使える1,000円OFFクーポン」をご利用いただくには、ピザハットオンライン会員登録が必要です。会員登録方法は簡単4ステップ！会員登録すると新規会員登録特典や、注文特典、誕生日特典などさまざまなおトクな特典が付いてきます！

■詳しくはこちらから

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https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=amenohi(https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=amenohi)





【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年6月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年6月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=amenohi(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=amenohi)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=amenohi(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=amenohi)