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「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」を新発売＜発売日：2026年8月6日（木）＞
しっかり落としながら、洗うたびうるおう
第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：内田高広、以下「当社」）は、敏感肌向けブランド「ミノン」のフェイスケアシリーズ「ミノン アミノモイスト」から、落ちにくいメイクや毛穴の汚れも、やさしくすっきり落とす「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」（化粧品）を本年8月6日（木）に新発売します。
「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」は、肌へのやさしさと高いクレンジング力の両立を目指し、敏感肌の方でも使いやすい処方設計を追求したクレンジングオイルです。クッション性が高く厚みのあるオイルが、敏感な肌をこすらずにやさしく広がり、洗い流した後は肌がつっぱらずしっとりやわらかな肌触りへと導きます。
「ミノン アミノモイスト」は、肌のバリア機能に着目して生まれた敏感肌ケアのパイオニアブランド「ミノン」の“低刺激性処方”の考え方に基づいて開発された敏感肌向けフェイスケアシリーズです。当社は、敏感肌を研究し続ける製薬会社として、「ミノン アミノモイスト」を通じて、敏感肌に悩む方のQOL（生活の質）向上に貢献してまいります。
1．製品特長
https://digitalpr.jp/table_img/2690/135942/135942_web_1.png
2．開発背景
当社が実施した敏感肌の方を対象とした調査（＊6）によると、「メイクや毛穴汚れをしっかり落としたい一方で、摩擦や乾燥、つっぱり感が気になる」といった声が多く寄せられていました。
こうした声を受け、洗浄時の肌負担に配慮しながら、オイルならではのメイク落ちの良さを両立するクレンジングを目指して開発を進めました。厚みのあるオイルが摩擦感を軽減しながらなめらかにのび、メイク汚れになじむテクスチャーと、洗い上がりのしっとり感を追求しています。
また、アミノ酸系保湿オイル（＊1）を含む処方により、メイクや毛穴汚れ、角栓を落としながらも、洗いあがりはしっとりやわらかな肌触りへと導きます。敏感肌の方による連用テスト※を実施するなど敏感肌の方の使用を想定した設計としています。
※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません。
３．「ミノン アミノモイスト」について
「ミノン アミノモイスト」は、肌がうるおう力に深く関わるアミノ酸の働きに着目し、2009年に誕生した敏感肌向けフェイスケアシリーズです。製薬会社が皮膚科学に基づいて開発した低刺激性処方をベースに、2015年には、肌のすこやかさだけでなく美しさも両立するシリーズへと全面リニューアルしました。その後、カサつきとべたつきの両方が気になる敏感肌に対応した「混合肌ライン」（2019年）、年齢とともにハリやうるおい不足を感じる敏感肌のための「エイジングケアライン」（2020年）を追加し、肌状態やライフステージの変化に寄り添うシリーズとしてラインアップを拡充しています。
また、2025年には乾燥肌ラインを、貯水肌発想で考え抜いた独自処方へとフルリニューアルしました。「洗顔ケアライン」「乾燥ケアライン」「美白ケアライン」の3つのラインへ独立させ、お客様の目的や肌悩みに合わせて選びやすいラインナップ展開へと再構築しています。
＜ご参考＞
第一三共ヘルスケアについて
第一三共ヘルスケアは、OTC医薬品領域におけるリーディングカンパニーとしての強みを基盤に、機能性スキンケア・オーラルケア・食品分野へと事業領域を拡大し、生活者の健やかな人生に寄り添うトータルヘルスケア企業として成長を続けています。
私たちの理念を体現するコーポレートスローガン「Fit for Youひとりひとりの健やかな人生のライフパートナー」を掲げ、誰もが安心してセルフケア・セルフメディケーションに取り組める社会の実現に貢献してまいります。
＊1 ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）：保湿 ＊2 バリン・トレオニン・セリン・ロイシン・プロリン・ヒスチジン・グリシン・アラニン・アルギニン、GL；グリセリン：保湿 ＊3 リシンHCl、カルノシン、グルコシルルチン：保湿 ＊4 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸：保湿 ＊5 クレンジングオイルを除く ＊6 2024年2月 第一三共ヘルスケア調べ 調査機関：（株）ジャパン・マーケティング・エージェンシー（n＝150）
https://digitalpr.jp/table_img/2690/135942/135942_web_2.png
本件に関するお問合わせ先
＜製品に関するお問い合わせ先＞
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
TEL:0120-337-336
受付時間:9:00〜17:00（土、日、祝日、当社休日を除く）
関連リンク
第一三共ヘルスケア
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/
「ミノン アミノモイスト」
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon-aminomoist/
第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：内田高広、以下「当社」）は、敏感肌向けブランド「ミノン」のフェイスケアシリーズ「ミノン アミノモイスト」から、落ちにくいメイクや毛穴の汚れも、やさしくすっきり落とす「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」（化粧品）を本年8月6日（木）に新発売します。
「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」は、肌へのやさしさと高いクレンジング力の両立を目指し、敏感肌の方でも使いやすい処方設計を追求したクレンジングオイルです。クッション性が高く厚みのあるオイルが、敏感な肌をこすらずにやさしく広がり、洗い流した後は肌がつっぱらずしっとりやわらかな肌触りへと導きます。
1．製品特長
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2．開発背景
当社が実施した敏感肌の方を対象とした調査（＊6）によると、「メイクや毛穴汚れをしっかり落としたい一方で、摩擦や乾燥、つっぱり感が気になる」といった声が多く寄せられていました。
こうした声を受け、洗浄時の肌負担に配慮しながら、オイルならではのメイク落ちの良さを両立するクレンジングを目指して開発を進めました。厚みのあるオイルが摩擦感を軽減しながらなめらかにのび、メイク汚れになじむテクスチャーと、洗い上がりのしっとり感を追求しています。
また、アミノ酸系保湿オイル（＊1）を含む処方により、メイクや毛穴汚れ、角栓を落としながらも、洗いあがりはしっとりやわらかな肌触りへと導きます。敏感肌の方による連用テスト※を実施するなど敏感肌の方の使用を想定した設計としています。
※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません。
３．「ミノン アミノモイスト」について
「ミノン アミノモイスト」は、肌がうるおう力に深く関わるアミノ酸の働きに着目し、2009年に誕生した敏感肌向けフェイスケアシリーズです。製薬会社が皮膚科学に基づいて開発した低刺激性処方をベースに、2015年には、肌のすこやかさだけでなく美しさも両立するシリーズへと全面リニューアルしました。その後、カサつきとべたつきの両方が気になる敏感肌に対応した「混合肌ライン」（2019年）、年齢とともにハリやうるおい不足を感じる敏感肌のための「エイジングケアライン」（2020年）を追加し、肌状態やライフステージの変化に寄り添うシリーズとしてラインアップを拡充しています。
また、2025年には乾燥肌ラインを、貯水肌発想で考え抜いた独自処方へとフルリニューアルしました。「洗顔ケアライン」「乾燥ケアライン」「美白ケアライン」の3つのラインへ独立させ、お客様の目的や肌悩みに合わせて選びやすいラインナップ展開へと再構築しています。
「ミノン アミノモイスト」ブランドサイト：www.minon-aminomoist.jp
＜ご参考＞
第一三共ヘルスケアについて
第一三共ヘルスケアは、OTC医薬品領域におけるリーディングカンパニーとしての強みを基盤に、機能性スキンケア・オーラルケア・食品分野へと事業領域を拡大し、生活者の健やかな人生に寄り添うトータルヘルスケア企業として成長を続けています。
私たちの理念を体現するコーポレートスローガン「Fit for Youひとりひとりの健やかな人生のライフパートナー」を掲げ、誰もが安心してセルフケア・セルフメディケーションに取り組める社会の実現に貢献してまいります。
＊1 ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）：保湿 ＊2 バリン・トレオニン・セリン・ロイシン・プロリン・ヒスチジン・グリシン・アラニン・アルギニン、GL；グリセリン：保湿 ＊3 リシンHCl、カルノシン、グルコシルルチン：保湿 ＊4 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸：保湿 ＊5 クレンジングオイルを除く ＊6 2024年2月 第一三共ヘルスケア調べ 調査機関：（株）ジャパン・マーケティング・エージェンシー（n＝150）
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本件に関するお問合わせ先
＜製品に関するお問い合わせ先＞
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
TEL:0120-337-336
受付時間:9:00〜17:00（土、日、祝日、当社休日を除く）
関連リンク
第一三共ヘルスケア
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/
「ミノン アミノモイスト」
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon-aminomoist/