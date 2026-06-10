【ヴォートレイル FA】「VRファッションコース」始動。ファッション表現力と服づくりの技術を兼ね備えたデジタルクリエイター育成に本格着手

学校法人 大阪文化服装学院学生作品

デザイナーおよびファッション人材を育成するヴォートレイル ファッション アカデミー（以降ヴォートレイル、学校法人 大阪文化服装学院 理事長：豊田晃敏 所在地：大阪市淀川区）は、2026年4月より、ファッション・クリエイター学科内に「VRファッションコース」を新設しました。

これは、本年4月の校名変更を機に、ファッション教育の新たな展開として、デジタルコンテンツ業界で活躍できる人材の育成に本格的に着手するものです。ヴォートレイルは、2021年に専門学校として全国初となる「3Dモデリストコース」を開設し、デジタルファッション教育を推進してきました。VRファッションコースでは、そこで培った知見と実績を活かし、ファッション表現の可能性をさらに拡張する教育を行ってまいります。

また、7月4日には、本コースの新設を記念し、漫画家・イラストレーターのオサさんを講師に迎えた特別企画「キャラクターイラスト講座」を開催いたします。

■コース概要

コース名：ファッション・クリエイター学科 VRファッションコース

設置時期：2026年4月

修学期間：3年制

学習内容：1年次は、デザイン・パターン・縫製など服づくりの基礎を習得するとともに、リサーチからデザインを構築するヴォートレイル独自の発想教育を体系的に学びます。2・3年次では、3DCGソフトウェア（CLO・MAYA・ZBrush）を用いたデジタル衣装制作やキャラクター表現など、デジタル領域に特化した専門科目を履修します。

目指す進路：アニメ・ゲーム・映像などデジタルコンテンツ分野におけるキャラクターモデラー、デジタル衣装クリエイター、アバター制作関連職など

詳細：https://www.voutrail.jp/course/creator_vrfashion.html(https://www.voutrail.jp/course/creator_vrfashion.html)

■育成する人材像

本コースでは、服づくり・衣装表現の専門性に加え、キャラクターの背景や世界観をデザインとして構築する発想力と、3DCGによる表現技術を兼ね備えたクリエイターを育成します。

■コース設置の背景と意義

アニメ・ゲーム・映像などのデジタルコンテンツ産業では、キャラクターの個性や世界観を視覚的に表現する力への需要が高まっています。一方で、多くのCG教育はモデリングやソフトウェア操作などの技術習得が中心であり、キャラクターの背景や設定を深く理解し、それをデザインへ落とし込むプロセスまでを体系的に学ぶ機会は決して多くありません。また、キャラクターを構成する重要な要素である衣装についても、服の構造や素材、スタイリングまでを理解したうえで、デジタル表現できる人材は限られています。

ヴォートレイルでは、80年にわたり培ってきた服づくり・衣装表現の専門性に加え、文化・時代・人物像などを深くリサーチし、そこからデザインを構築する独自の教育メソッドを確立してきました。

VRファッションコースでは、こうした強みを活かし、ファッション教育で培った知見と3DCG技術を融合した教育を展開します。これは、ファッション専門学校として蓄積してきた教育資産をデジタルコンテンツ領域へ展開するとともに、ファッション人材の活躍領域を拡張する新たな取り組みです。

■ファッションとデジタル、双方の専門性を持つ教育体制

ヴォートレイルでは、ファッション業界でデザイナー・パタンナーとして実務経験を持ち、3Dモデリスト検定資格を有する教員に加え、アニメ・ゲーム・映像・VTuber・フィギュア制作などデジタルコンテンツ分野で豊富な実務経験を持つ現役CGクリエイターが教育に参画しています。

ファッションとデジタルコンテンツ、それぞれの専門領域を横断した教育体制により、服づくり・衣装表現の専門性、リサーチを起点としたデザイン構築プロセス、そして3DCG表現技術を実践的に学べる環境を整えています。

■VRファッションコース設立記念 オープンキャンパス開催

VRファッションコースの設立を記念し、2026年7月4日（土）のオープンキャンパスにて「キャラクターイラスト講座」を開催します。漫画家・イラストレーターのオサさんを講師に迎え、短時間でイラストが格段に上達する特別講座をお届けします。キャラクターデザインに興味がある方はもちろん、絵が苦手な方もお気軽にご参加ください。

日時：2026年7月4日（土）13:00～

内容：キャラクターイラスト講座

講師：オサさん（漫画家・イラストレーター）

参加費：無料

申込：https://oc.voutrail.jp/

■デジタルファッション分野での教育実績

第1回 デジタルアパレルデザインコンテスト入賞作品

ヴォートレイルではこれまで、ファッション・クリエイター学科内で「3Dモデリストコース」を展開し、デジタルファッション領域における教育実績を積み重ねてきました。

2025年9月、株式会社壽屋・株式会社ブックリスタが主催する「第1回 デジタルアパレルデザインコンテスト」において、ファッション・クリエイター学科 3Dモデリストコースの学生が優秀賞2名・佳作2名の計4名入賞を達成。全国の応募校の中で最多入賞校となりました。

VRファッションコースでは、こうした実績を基盤に、デジタルコンテンツ分野に対応した教育を展開します。

・第1回デジタルアパレルデザインコンテスト（主催 株式会社壽屋 / 株式会社ブックリスタ）

https://enraise.net/news/v9uyr64ahr

■ヴォートレイル ファッション アカデミーについて

2026年4月、大阪文化服装学院より校名変更。創立80周年を迎える西日本最大級のファッション専門学校。クリエイションの力で社会に「喜び」「自信」、そして「上昇気流」をもたらすことを理念に掲げ、国際社会で活躍できる人材の育成を推進しています。近年は海外ファッションスクールとの連携強化に加え、デジタル領域への投資を加速。「国際感覚」と「デジタルスキル」を融合した創造力の養成に注力しています。

2025年、繊研新聞主催「第2回ファッションスクールアワード」では「大賞」を受賞し、全国No.1の評価を獲得。「アジアで比類なき成果をあげ、世界にその名を刻むファッションスクール」をビジョンに掲げています。

学校法人 大阪文化服装学院

ヴォートレイル ファッション アカデミー

所在地：大阪市淀川区三国本町3丁目35-8

理事長：豊田 晃敏

TEL：06-6392-4371 / FAX：06-6391-5600

https://www.voutrail.jp/

■「ヴォートレイル」への校名変更について（参考）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000081590.html

■この件での取材・お問合せは以下まで

ヴォートレイル ファッション アカデミー

経営企画本部：加藤 圭太、IR・広報課：齋藤 佳孝

TEL：06-6392-4371 / FAX：06-6391-5600

e-mail: ir@voutrail.jp

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