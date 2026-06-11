トリプルファイヤー吉田、長谷川あかりが出演。クラフトビールから文化を読み解く新プロジェクト「文化的酩酊」始動──6月末よりPodcast・YouTubeで配信、6/20には第2回トークイベントを開催。

株式会社HUSKロゴ・キービジュアル（デザイン：若松萌太／写真：トヤマタクロウ）

株式会社HUSK（東京渋谷区）は、クラフトビールを入口にカルチャーを読み解くトーク＆ビデオポッドキャストプロジェクト 「文化的酩酊（ぶんかてきめいてい）」 を始動します。

毎回ゲストを迎え、そのゲストにちなんだ一杯のビールを手がかりに、世界の見え方や、創作と実践をかたちづくる感覚と思考を辿るプログラム。トークイベントの模様は編集版として、後日Podcast・YouTubeにて公開します。

Vol.1のゲストは、バンド「トリプルファイヤー」のフロントマンであり文筆家としても活躍する吉田靖直。テーマは「クラフトビールと書くこと」。

2026年5月17日に開催されたトークセッションの編集版を、6月末よりPodcastおよびYouTubeで配信開始します。

続くVol.2は、料理家・管理栄養士の長谷川あかりをゲストに迎え、2026年6月20日（土）に東京都江東区のsabo beer bar & bookstoreにて開催。テーマは「料理パラドックスと、生活の編集」。抽選制にてチケットを受付中です。

■ プロジェクト概要

クラフトビールを入口にカルチャーを読み解くトーク＆ビデオポッドキャストシリーズ。

- 形式：リアルトークイベント＋編集版Podcast／YouTube配信- 会場：sabo beer bar & bookstore（東京都江東区）- ホスト：TAKA5I(https://www.instagram.com/taka5i.beer/)（Producer / Director）、小林潤(https://www.instagram.com/sabo_beerbar_and_bookstore/)（Resident Host）- 協力：sabo beer bar & bookstore

■ Vol.1：吉田靖直（トリプルファイヤー）

「クラフトビールと書くこと」『酩酊文学副読冊子』目次- 開催日：2026年5月17日（開催済み）- 配信開始：2026年6月末（予定）- 配信先：Spotify／Apple Podcasts／YouTube ほか

ヘミングウェイから無頼派、SNS時代の酔ツイまで、「酔うことと書くこと」の系譜を『酩酊文学』と呼び、その関係史を辿った90分。会場配布の副読冊子『酩酊文学副読冊子』では、酩酊文学の定義、クロノロジー、5つの酩酊スタイル分類、ペアリングクラフトビール解説、ブックガイドなどを収録した。

■ Vol.2：長谷川あかり

「料理パラドックスと、生活の編集」- 開催日：2026年6月20日（土）Open 16:30 / Start 17:00～Close 18:30- 会場：sabo beer bar & bookstore（東京都江東区）- チケット：\4,500（+1Drink）／抽選制- 応募締切：2026年6月15日（日）23:59- 応募フォーム：https://www.husk.co.jp/bunmei2

「食べ疲れない、自己肯定感の上がる新しい家庭料理」をテーマにしたレシピが、SNSやメディアで幅広い世代の支持を集める料理家・長谷川あかり。そのレシピや言葉のやさしさの裏側にある"論理"を、書き下ろしの副読本とクラフトビールを片手に、構造から読み解く90分。マイケル・ポーラン『人間は料理をする』、「丁寧な暮らし」の変遷、青田麻未の日常美学などを補助線に、代表的な料理家マップのなかへ長谷川あかりを置きなおし、なぜこれほど現代に刺さっているのか。様々な視点と補助線をもとに、トークを展開します。

■ リンク（順次投稿）

Youtube：https://www.youtube.com/@bunkatekimeitei

Podcast (Spotify)：https://open.spotify.com/show/5n9O16auv6l17hQcDafaXR?

Instagram：https://www.instagram.com/bunkatekimeitei

X：https://x.com/bunkatekimeitei

■ お問い合わせ・本件に関する取材依頼

株式会社HUSK 文化的酩酊プロジェクト 広報担当：乾

Email：info@husk.co.jp

サイト：https://www.husk.co.jp(https://www.husk.co.jp/)