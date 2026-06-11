【OT連携強化】認証連携・無線制御の強化で多様な環境でのネットワーク運用をより柔軟かつ効率的に











今回のバージョンアップでは、外部システムとの連携強化に加え、無線ネットワークの品質向上および運用制御の柔軟性を高める機能拡張を実施しました。クラウド活用の進展やIT/OTの統合、無線利用の拡大といった環境変化に対応し、より実運用に即した管理基盤を提供します。■ 認証・OT連携により、多様な環境への適用可能な管理基盤へ本バージョンでは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社が提供するRADIUSサーバー「Account@Adapter+ V7」に対応しました。Vista Managerシリーズの機能の1つであるIES（インテリジェント・エッジ・セキュリティ）と組み合わせることで、端末単位でのアクセス制御が可能となり、BYODや来訪者ネットワークなど、多様な接続端末を含む環境でもセキュアな運用を実現します。さらに、NTTドコモビジネス株式会社のOTセキュリティーソリューション「OsecT」との連携をサポートしました。Vista Manager管理画面上でのOTデバイス情報取得・可視化に加え、機器の稼働状況も含めて一元把握が可能です。これにより、ITとOTが混在し多様化する製造現場のIT環境においても、障害やセキュリティインシデントの兆候を見逃さず、現場における早期対応を支援します、加えて、脅威が疑われる端末を検知した場合には、その通信を手動または自動で遮断することが可能であり、被害拡大の防止に貢献します。（図1）■ 無線通信品質の最適化と柔軟な設計で、より快適な利用環境を実現【無線LAN環境の接続品質の安定化と設計の柔軟性を高める機能強化】本バージョンでは、RSSI閾値に応じて無線端末を切断する機能を新たにサポートしました。電波状態の悪い端末の接続を適切に制御することで、いわゆるスティッキー端末による通信品質低下を防ぎ、より安定した通信環境を維持できます。IEEE 802.11k/v/rに非対応の端末が混在する環境においても有効で、オフィスや教育機関、商業施設など幅広いシーンで活用が可能です。また、RADIUS認証時のCalling-Station-Idのカスタマイズに対応し、MACアドレスの形式を柔軟に変更できるようになりました。これにより、既存の認証基盤や管理システムの仕様に合わせた連携が可能となり、設計・運用の自由度を高めます。さらに、AWCダッシュボードを新たに追加。無線LANアクセスポイントやクライアントの接続状況、接続履歴、ログ情報などを一画面で把握でき、ネットワーク全体の状況確認と運用負荷の軽減をサポートします。（図2）