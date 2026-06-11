こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【OT連携強化】認証連携・無線制御の強化で多様な環境でのネットワーク運用をより柔軟かつ効率的に
~ AT-VST-VRT / VST-APLシリーズ Ver.3.15.1をリリース ~
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、統合ネットワーク管理ソフトウェアAT-Vista Manager EXの仮想マシン版「AT-VST-VRT」および、「VST-APLシリーズ」の新バージョン「Ver.3.15.1」をリリースし、当社ウェブサイトからのダウンロード提供を開始したことをお知らせします。
今回のバージョンアップでは、外部システムとの連携強化に加え、無線ネットワークの品質向上および運用制御の柔軟性を高める機能拡張を実施しました。クラウド活用の進展やIT/OTの統合、無線利用の拡大といった環境変化に対応し、より実運用に即した管理基盤を提供します。
■ 認証・OT連携により、多様な環境への適用可能な管理基盤へ
本バージョンでは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社が提供するRADIUSサーバー「Account@Adapter+ V7」に対応しました。Vista Managerシリーズの機能の1つであるIES（インテリジェント・エッジ・セキュリティ）と組み合わせることで、端末単位でのアクセス制御が可能となり、BYODや来訪者ネットワークなど、多様な接続端末を含む環境でもセキュアな運用を実現します。
さらに、NTTドコモビジネス株式会社のOTセキュリティーソリューション「OsecT」との連携をサポートしました。Vista Manager管理画面上でのOTデバイス情報取得・可視化に加え、機器の稼働状況も含めて一元把握が可能です。これにより、ITとOTが混在し多様化する製造現場のIT環境においても、障害やセキュリティインシデントの兆候を見逃さず、現場における早期対応を支援します、加えて、脅威が疑われる端末を検知した場合には、その通信を手動または自動で遮断することが可能であり、被害拡大の防止に貢献します。（図1）
■ 無線通信品質の最適化と柔軟な設計で、より快適な利用環境を実現
【無線LAN環境の接続品質の安定化と設計の柔軟性を高める機能強化】
本バージョンでは、RSSI閾値に応じて無線端末を切断する機能を新たにサポートしました。電波状態の悪い端末の接続を適切に制御することで、いわゆるスティッキー端末による通信品質低下を防ぎ、より安定した通信環境を維持できます。IEEE 802.11k/v/rに非対応の端末が混在する環境においても有効で、オフィスや教育機関、商業施設など幅広いシーンで活用が可能です。
また、RADIUS認証時のCalling-Station-Idのカスタマイズに対応し、MACアドレスの形式を柔軟に変更できるようになりました。これにより、既存の認証基盤や管理システムの仕様に合わせた連携が可能となり、設計・運用の自由度を高めます。
さらに、AWCダッシュボードを新たに追加。無線LANアクセスポイントやクライアントの接続状況、接続履歴、ログ情報などを一画面で把握でき、ネットワーク全体の状況確認と運用負荷の軽減をサポートします。（図2）
【運用影響を抑えた安全な管理と、日常業務の効率化を支援】
運用面では、ネットワークを止めることなく管理・変更を行うための機能強化と、日常業務の効率化につながる改善を実施しています。
無線LANアクセスポイントプロファイルの設定適用が任意のタイミングで可能となりました。設定変更の即時反映による意図しない無線LAN通信の停止・中断のリスクを回避でき、業務影響の大きい時間帯を避けた運用が可能となります。
また、ユーザーアカウントの権限設定の細分化や外部RADIUS認証によるログインセキュリティ強化にも対応し、複数管理者による運用やセキュリティポリシーの簡素化を実現します。このほか、無線LANアクセスポイントのファームウェアやログ表示の改善、表示件数の拡張など、操作性の向上も図っており、多拠点・多数機器を管理する環境においても効率的な運用を支援します。
左（図1）右（図2）
● バージョンアップ概要
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/
バージョン名：AT-VST-VRT、VST-APLシリーズ Ver.3.15.1
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください
https://www.allied-telesis.co.jp/support/
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、統合ネットワーク管理ソフトウェアAT-Vista Manager EXの仮想マシン版「AT-VST-VRT」および、「VST-APLシリーズ」の新バージョン「Ver.3.15.1」をリリースし、当社ウェブサイトからのダウンロード提供を開始したことをお知らせします。
今回のバージョンアップでは、外部システムとの連携強化に加え、無線ネットワークの品質向上および運用制御の柔軟性を高める機能拡張を実施しました。クラウド活用の進展やIT/OTの統合、無線利用の拡大といった環境変化に対応し、より実運用に即した管理基盤を提供します。
■ 認証・OT連携により、多様な環境への適用可能な管理基盤へ
本バージョンでは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社が提供するRADIUSサーバー「Account@Adapter+ V7」に対応しました。Vista Managerシリーズの機能の1つであるIES（インテリジェント・エッジ・セキュリティ）と組み合わせることで、端末単位でのアクセス制御が可能となり、BYODや来訪者ネットワークなど、多様な接続端末を含む環境でもセキュアな運用を実現します。
さらに、NTTドコモビジネス株式会社のOTセキュリティーソリューション「OsecT」との連携をサポートしました。Vista Manager管理画面上でのOTデバイス情報取得・可視化に加え、機器の稼働状況も含めて一元把握が可能です。これにより、ITとOTが混在し多様化する製造現場のIT環境においても、障害やセキュリティインシデントの兆候を見逃さず、現場における早期対応を支援します、加えて、脅威が疑われる端末を検知した場合には、その通信を手動または自動で遮断することが可能であり、被害拡大の防止に貢献します。（図1）
■ 無線通信品質の最適化と柔軟な設計で、より快適な利用環境を実現
【無線LAN環境の接続品質の安定化と設計の柔軟性を高める機能強化】
本バージョンでは、RSSI閾値に応じて無線端末を切断する機能を新たにサポートしました。電波状態の悪い端末の接続を適切に制御することで、いわゆるスティッキー端末による通信品質低下を防ぎ、より安定した通信環境を維持できます。IEEE 802.11k/v/rに非対応の端末が混在する環境においても有効で、オフィスや教育機関、商業施設など幅広いシーンで活用が可能です。
また、RADIUS認証時のCalling-Station-Idのカスタマイズに対応し、MACアドレスの形式を柔軟に変更できるようになりました。これにより、既存の認証基盤や管理システムの仕様に合わせた連携が可能となり、設計・運用の自由度を高めます。
さらに、AWCダッシュボードを新たに追加。無線LANアクセスポイントやクライアントの接続状況、接続履歴、ログ情報などを一画面で把握でき、ネットワーク全体の状況確認と運用負荷の軽減をサポートします。（図2）
【運用影響を抑えた安全な管理と、日常業務の効率化を支援】
運用面では、ネットワークを止めることなく管理・変更を行うための機能強化と、日常業務の効率化につながる改善を実施しています。
無線LANアクセスポイントプロファイルの設定適用が任意のタイミングで可能となりました。設定変更の即時反映による意図しない無線LAN通信の停止・中断のリスクを回避でき、業務影響の大きい時間帯を避けた運用が可能となります。
また、ユーザーアカウントの権限設定の細分化や外部RADIUS認証によるログインセキュリティ強化にも対応し、複数管理者による運用やセキュリティポリシーの簡素化を実現します。このほか、無線LANアクセスポイントのファームウェアやログ表示の改善、表示件数の拡張など、操作性の向上も図っており、多拠点・多数機器を管理する環境においても効率的な運用を支援します。
左（図1）右（図2）
● バージョンアップ概要
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/
バージョン名：AT-VST-VRT、VST-APLシリーズ Ver.3.15.1
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください
https://www.allied-telesis.co.jp/support/