株式会社yett、法人向けクラウドストレージ「Everidays」のビジネスパートナー（代理店・販売店）を募集

株式会社yett

株式会社yett（本社：福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目4番25号 アクロスキューブ博多駅前4F、代表取締役CEO：高橋航太）は、自社が運営する法人向けクラウドストレージサービス「Everidays（エブリデイズ）」のビジネスパートナープログラムについて、制度の詳細を紹介する専用ページを公開しました。Everidaysをお客様にご紹介・再販いただけるパートナー企業を募集しています。

ビジネスパートナープログラムとは

Everidaysを取り扱っていただける代理店・販売店を募集する制度です。すでにIT商材やオフィス向けサービスを扱っている企業はもちろん、これから新しい商材を探している企業にもご活用いただけます。

契約形態は「代理店契約（取次）」と「販売店契約（卸）」の2つです。お取り組みの方法に合わせて、扱いやすい形態をお選びいただけます。

代理店契約（取次）と販売店契約（卸）の違い

代理店契約は、お客様をEveridaysにご紹介いただく形態です。ご紹介いただいたあとの契約手続きや請求、サポートはyettが対応します。お客様がEveridaysをご解約されるまでは、継続して紹介手数料をお支払いします。

販売店契約は、Everidaysを卸価格で仕入れ、パートナー様自身がお客様へ再販する形態です。提案から契約・請求までをパートナー様が主体的に進めていただきます。

パートナーになるメリット

ご紹介先が1件からでもパートナーとしてご登録いただけます。商材数や販売規模の条件はありません。

パートナー登録にあたって、登録料や利用料などの費用は一切発生しません。月間の契約ノルマや販売条件もないため、無理のない範囲でお取り組みいただけます。

Everidaysは、お客様に提案しやすいサービスです

Everidaysは、パートナー様から「提案しやすい」と評価いただいているサービスです。

ユーザー数が無制限のため、何名で使っても料金は変わりません。追加ライセンスの見積もりや人数の確認が不要で、提案がシンプルになります。操作画面はエクスプローラに近い作りで、専任のIT担当者がいない企業でも迷わず使い始められます。

また、約1,000社以上の導入実績とISMSの取得により、セキュリティ要件の厳しいお客様にも安心してご提案いただけます。

パートナー締結までの流れ

お申し込み・ご相談

- ご相談・お問い合わせ下記フォームよりお気軽にご連絡ください。「お客様にご紹介したい」「自社サービスと組み合わせて提案したい」など、どのような形でも構いません。- 制度のご説明パートナー制度の詳細や進め方について、オンラインでご説明します。パートナー様のご状況に合わせて連携方法を整理します。- 契約書の締結・スタートパートナー契約書を締結し、ご提案をスタートしていただけます。

パートナープログラムの詳細は、以下のページよりご確認ください。ご登録・ご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。パートナープログラムの詳細・料金プランをまとめた資料もダウンロードいただけます。

Everidaysとは

- ビジネスパートナープログラム詳細(https://everidays.com/partner)- お問い合わせフォーム(https://everidays.com/contact)

「Everidays」は、ユーザー数無制限の法人向けオンラインクラウドストレージです。格納されるコンテンツはすべて国内で保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスです。

中小企業や上場企業、官公庁や自治体などの公的機関、教育機関など業界業種を問わず、約1,000社以上の組織でご利用いただいております。

電子帳簿保存法改定に対応した機能、脱PPAP対策となるファイル転送機能も利用でき、ファイルの社内保管から外部への共有まで、Everidaysひとつで運用できます。

◆Everidays公式サイト：https://everidays.com/

会社概要

社名：株式会社yett

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月

本社：福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目4番25号 アクロスキューブ博多駅前4F

URL：https://yett.co.jp

事業内容：Webサービス（SaaS）の企画・開発・保守・運用

顧客要求仕様に基づくソフトウェアの設計・開発・保守

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。