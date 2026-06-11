テラーノベル発の人気小説がコミカライズ！『好みの彼に弱みを握られていますっ！』が6月11日発売「comic Killa Vol.39」で連載開始

株式会社テラーノベル

株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）はこの度、累計DL数760万(※)の小説共有プラットフォーム「テラーノベル（ https://teller.jp/ ）」発の人気小説『好みの彼に弱みを握られていますっ！』がコミカライズされ、2026年6月11日発売の「comic Killa Vol.39」（ぶんか社）にて連載を開始することをお知らせいたします。

※ 2025年3月時点

作品・連載について

好みの彼に弱みを握られていますっ！(C)酒缶・鷹槻れん/ぶんか社・テラーノベル

誰にもいえないコンプレックスを抱える春凪。

ヤケ酒で秘密を知られた相手は、顔も声も好みど真ん中のイケメン上司だった！

秘密を共有したふたりの関係は、やがて契約結婚へ――!?

策士な上司に翻弄される、じれ甘ラブコメ開幕！

原作：鷹槻れん（ @TakatsukiRen(https://x.com/TakatsukiRen) ）

漫画：酒缶（ @sakekantaka(https://x.com/sakekantaka) ）

原作掲載：テラーノベル（ https://teller.jp/se/36lj1re4rw7pf-8261214392 ）

コピーライト：(C)酒缶・鷹槻れん/ぶんか社・テラーノベル

comic Killaを読む :https://www.amazon.co.jp/comic-Killa-Vol-39-%E9%98%B2%E6%88%A6%E4%B8%80%E6%96%B9%E3%83%A9%E3%83%96%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-%E9%85%92%E7%BC%B6-ebook/dp/B0GZ7TR96W/ref=sr_1_3?dib=eyJ2IjoiMSJ9.GrT3Mv1SCyiboCO53bXN8k3V2Kj-y4aHXLiUmAc6_IObpkdUdbVprntDtSaLjSkfN4UmI9hAraV6n79g1Yty7MUszOTmd_5lKAemXvno03ZqK64jIuNHdeOEsWn05u0SvH6cVJ6wZVpdWAs-p6gr1M8J6DpIzA19qiR7C44a6o8OgO7tyxUKq-mB8sDdDTkuCM0pg3YqSKy2WlhtHtsBGTJxJAsHCWxxLySTXuCrTDwt4sK1JYnMVInrDuegRNhSCJHDklQfc3zNVJnn0HvPzyu3pkFcMOfKFqwv-klHNT8.c2tNYggxWDFC9pkJ2eWk85J3OnTyZ2NeZ0aqbdvzTgs&dib_tag=se&keywords=comic+killa&qid=1780324131&sr=8-3

comic Killaについて

comic Killa Vol.39

comic Killaは、2023年4月にぶんか社とテラーノベルが共同で創刊した青年向けデジタルコミック誌です。

人間の裏側や闇、狂気にフォーカスし、個性豊かな漫画家陣によってテラーノベルの人気タイトルをコミカライズ。世の中の“今”のムードや超現実が詰まった、刺激度MAXの作品を多数お届けしています。

comic Killa 作品ラインナップ

◆［好みの彼に弱みを握られていますっ！］漫画：酒缶 原作：鷹槻れん

◆［Re:member ―記憶代行屋―］栄太

◆［ケモ耳美少女は恩返しがしたい］漫画：湯猫子 原作：紙吹みつ葉

◆［オセロ ―白石くんと黒木さん―］高橋葉介

◆［痴辱の教室 転校生の不埒な調教］漫画：あおや 原作：三日月クロワッサン

◆［ちゃんと、シたいだけ。～不感症恋愛～］漫画：鹿吉てとら 原作：景佳

◆［堕椿は地獄に咲く 大正令嬢復讐劇］星乃澄江

◆［悪意がえし］唐草ミチル

◆［恋に溺れる配信者］須賀るか

◆［異常心理犯VS未来視探偵］漫画：坂元輝弥 原作：田中静人

◆［マリア様は愚者を嗤う～その選択でいいんですね？～］漫画：タコアシ 原作：土橋真二郎

◆［不本意ですが、サキュバスです！］漫画：梶谷きり 原作：景佳

◆［イラつく女リスト］漫画：磋藤にゅすけ 原作：白雪ぽめこ

テラーノベルについて

■ サービス名：テラーノベル

■ サービスページ：https://teller.jp/

■ サービス開始日：2017年7月

■ 利用料金：基本無料

■ 国内ダウンロード数：760万以上

※ 2025年3月時点

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)

・Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

・iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）

テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。

「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。

今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。

・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業

・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３

・代表者：蜂谷宣人

・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp

・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact

*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。

（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）