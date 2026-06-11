課題が″山積み″の社内施策に、即動くPMを。『スポットPM』コンテンツ東京出展

rayout株式会社

PMをアサインし社内主導プロジェクトの進行を担うrayout株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：吉田壮汰）は、2026年6月17日～19日に東京ビックサイトにて開催される「第19回コンテンツ東京」にて、「”山積み”の進まないプロジェクトに即動くPMを」をテーマとしたブースを出展します。

ブースイメージ画像

■社内の"止まっている"に即動くPMを。

rayout株式会社が提供する【スポットPM】は、低予算・小規模案件から相談できる、新しいかたちの伴走型PMサービスです。課題整理や役割の明確化、定例運営、進捗管理、関係者調整、ベンダーコントロールまでを一気通貫で支援。アドバイスにとどまらず、担当者の右腕として実務に入り込み、停滞しかけたプロジェクトや推進体制が曖昧な案件も前進させます。

今回のブースでは、人事・経営企画・マーケティング・クリエイティブ制作などの社内プロジェクトを担う方々が抱えている「担当が兼務だらけ」「部署間で認識がズレる」「経営と現場で会話が噛み合わない」「”確認待ち”で止まる」といった”山積み”のお悩みをダイレクトに表現。

【スポットPM】がどのようにそれらの課題を解消していくのか、貴社が進めたい施策に応じて詳しくお話しさせていただきます。

是非お立ち寄りください。

■オリジナルステッカー配布決定！

ブースにお越しいただいた方全員に、【スポットPM】オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

■セミナー登壇情報

＜タイトル＞

なぜ社内プロジェクトは止まるのか ～進まない構造の共通点とは～

＜登壇日時＞

6/18(木):13:40~14:20(40分)

＜登壇場所＞

コンテンツ東京内_BRANDING+

＜講演内容＞

コンテンツ制作やDX推進、採用広報などの社内プロジェクトは、企画や予算があっても、調整や役割整理、進行管理の課題によって停滞しがちである。本セッションでは、実際のクライアントとの対談を通じて、その構造を整理し、前進に必要な視点を紐解く。

＜講演者プロフィール＞

馬場 航（rayout株式会社 取締役）

2020年3月にボードメンバーとしてrayout株式会社に参画。

コミュニケーションデザイン事業部の責任者として事業成長を牽引し、同部門を5億円規模まで拡大。現在は、社内プロジェクトの遂行を支援するPMO事業部の責任者を務め、これまでに500社・2,400件以上のプロジェクトに伴走している。

堀井 志保里（rayout株式会社 執行役員）

映像・Web制作会社でのプロジェクトマネージャー、大学にて産学官連携研究所の広報業務を経て、rayout株式会社へ入社。現在は執行役員としてPMO事業を統括し、企業の広報、採用、組織変革プロジェクトの推進支援を担当。受託型支援から推進支援型PMOへの事業転換において商材設計からワークフロー策定などを担う。これまで多数の企業プロジェクトに携わり、「プロジェクトを止めない仕組みづくり」をテーマに企業支援を行っている。

鈴木克弥（rayout株式会社 PMO事業本部）

ITメガベンチャーにて新規事業開発・UX改善・営業組織の構築に従事。現在はrayout株式会社のPMO事業本部にて、マーケティング戦略設計、顧客獲得、CRM設計、プロダクト改善など、多数のプロジェクト統括を担う。

＜申し込み方法＞

こちら(https://biz.q-pass.jp/f/11989/ctxr26/seminar_register?fid=aTzRAuoBxj7HCMYo&tag=15682&_gl=1%2A405bne%2A_ga%2AMTQxOTY3NzIzNS4xNzgwOTY4NzI1%2A_ga_YWVE2EZH5Y%2AczE3ODA5Njg3MjUkbzEkZzEkdDE3ODA5Njg3NzkkajYkbDAkaDA.%2A_ga_13PHS1HZSP%2AczE3ODA5Njg3MjUkbzEkZzEkdDE3ODA5Njg3NzkkajYkbDAkaDA.%2A_gcl_au%2ANTIxODY2MDUzLjE3NzY0MDgyOTQ.%2A_ga_DWT1ZB6MJ0%2AczE3ODA5Njg3MjUkbzEkZzEkdDE3ODA5Njg3NzkkajYkbDAkaDA.)よりお申し込みください。

■展示会情報

「第19回コンテンツ東京」

日 時：2026年6月17日（木）～19日（金）10:00～17:00

会 場：東京ビックサイト 西1ホール

小間番号：4-58

※入場には事前登録が必要です。こちら(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1654820464836534-3XV)よりご登録ください。

■rayout株式会社について

rayoutは、企業の社内主導プロジェクトの推進を担う「スポットPM」をはじめ、チェックバック業務を効率化するクラウドツール 「CheckBack」を展開するPM集団です。

プロジェクトの立ち上げから遂行、成果創出まで一貫して伴走することで、事業推進に必要な実行力を提供。これまでに500社・2,400件以上のプロジェクトに伴走しています。

【会社概要】

所在地：東京都渋谷区笹塚1丁目64-8 Daiwa笹塚ビル6F

代表取締役：吉田壮汰

創業：2019年4月16日

資本金：9,258万750円

HP：https://rayout-inc.com

CheckBack：https://checkback-tool.com/