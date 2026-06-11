【開催レポート】離職率33%から3%へ！株式会社Kimete × 株式会社縁が共催リアルセミナー『「辞めない採用」の仕組みづくり』を6月9日に開催。

株式会社武蔵野

「NO MISS MATCH」の実現を目指す採用・HR支援企業、株式会社Kimete（キメテ）は、2026年6月9日（火）、株式会社縁との共催リアルセミナー【離職率33%→3%を実現した「辞めない採用」の仕組みづくり ～採用戦略 × 適性検査で実現するエンゲージメント採用～】を開催いたしました。

パネルディスカッションの様子

■ セミナー開催の背景と目的

現在、労働人口の減少に伴い、企業の採用難は加速の一途をたどっています。しかし、多大なコストをかけて人材を採用しても、早期に離職してしまっては企業の持続的な成長は望めません。 本セミナーでは、企業の採用チーム構築・仕組み化のプロフェッショナルである株式会社縁と、武蔵野グループ30年以上の採用ノウハウを継承しデータによる活躍人材の見極めを強みとする株式会社Kimeteがタッグを組み、「採用した人が定着し、活躍して会社に貢献する」という“採用の本当のゴール”を実現するための手法を公開いたしました。

【第1部】成功する採用チームの作り方（株式会社縁 代表取締役・本田正和 氏）

学生起業など様々な経験を経て多くの企業の人事課題を解決してきた本田氏より、採用活動が属人化（ブラックボックス化）するリスクを排除し、自社で内製化して効率よく自走できる「強い採用体制の構築」について、実務運用のリアルなノウハウが語られました。

【第2部】適性検査を使った自社の活躍人材見極め（株式会社Kimete 代表取締役社長・小嶺淳）

新卒1期生が1年目で全員辞めるという過去から、直近3年以内の離職率を3%まで激減させた武蔵野の歩みを公開。ジョブだけでなくカルチャーとの適合度を客観的なデータ（適性検査「マルコポーロ」）で可視化する利点、また内定者定着に有効な手段を紹介しました。

【第3部】パネルディスカッション・懇親会

登壇した両代表によるトークセッションを展開。講義の内容の深堀から、参加者が明日からできる改善のヒントなどについて語りました。その後の懇親会でも、参加者の皆様と活発な情報交換が行われました。

■ ご参加者様の声（アンケートより一部抜粋）

* 「自社の定着や採用のボトルネック、課題がクリアになった」

* 「人事だけでなく、現場を巻き込んで次に実践すべき具体的なステップが見えた」

* 「データ（適性検査）を活用した見極めのロジックに非常に納得した」

株式会社Kimeteは、今後も「NO MISS MATCH（世の中のミスマッチを無くす）」というミッションのもと、企業の採用成功と組織発展をリードするイベントやサービスの提供を続けてまいります。

■株式会社Kimete 次回のセミナー情報

2026年6月29日(月)15:00～ 『人が活躍する』企業を作る 活躍人材を見極め、定着まで導く実践法(https://www.m-keiei.jp/seminar/katsuyaku_to_mikiwame/?organizationId=3105&utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=260629kyousai&utm_content=vol1)

■ 会社概要

会社名：株式会社縁（えにし）

代表者：代表取締役 本田正和

事業内容：月額制採用支援サービス「TACHiAGE（タチアゲ）」の運営、採用コンサルティング

WEB：https://enishi-inc.co.jp/

会社名：株式会社Kimete（キメテ）

代表者：取締役社長 小嶺淳

設立：2026年5月 （株式会社武蔵野の採用・HR支援事業「Kimete」より専門子会社として独立 ）

事業内容：採用コンサルティング、適性検査「マルコポーロ」の運営、教育研修・採用担当者育成、コミュニティ「Kimeteビレッジ」の運営

WEB：https://business.kimete.jp/

コーポレートサイトはこちらから :https://business.kimete.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社Kimete

担当部署：プロモーションチーム

TEL：0120-85-6340

E-mail：m-kimete@musashino.jp