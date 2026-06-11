「令和の虎 経営塾」再始動　二代目主宰・林尚弘氏が主導し、毎月“虎”から学べる実践型プログラムを提供

株式会社えびラーメンとチョコレートモンブランが食べたい

著名YouTubeチャンネルや経営者のPR・イベント支援を手掛ける株式会社えびラーメンとチョコレートモンブランが食べたい（本社：東京都新宿区、代表取締役：菅原隆太）は、株式会社MONOLITH Japan（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩井詠子）と共同で、2024年11月から2025年11月まで開講していた人気YouTubeビジネス番組『令和の虎』（※1）発の実践型経営者ワークショップ「令和の虎 経営塾」をリニューアルし、2026年6月27日から再スタートいたします。

リニューアル後の「令和の虎 経営塾」は、『令和の虎』二代目主宰の林尚弘氏が主導し、毎月『令和の虎』に出演する現役経営者（虎）が講師を務めます。受講者は月例講義に加え、事業相談やプレゼンテーション指導、事業マッチングなどを通じて、事業成長に必要な実践知識や人的ネットワークを得ることができます。

（※１）『令和の虎』（https://www.youtube.com/@reiwanotora）とは、起業家が現役経営者（虎）に事業計画をプレゼンテーションし、出資や支援を獲得することを目指す人気YouTubeビジネス番組。

■なぜ今、『令和の虎』が経営塾を再始動するのか

昨今、起業や副業への関心が高まり、世の中には多くのビジネススクールやオンラインサロンが溢れています。しかし、多くの起業家や経営者が直面しているのは、「机上の空論やケーススタディ」ではなく、「今、この時代に事業をどうスケールさせ、どう資金を調達し、どう危機を乗り越えるか」という極めて泥臭く実践的な課題です。

『令和の虎』はこれまで、数多くの志願者のプレゼンテーションを通じ、成功する起業家とそうでない起業家の違いを残酷なまでに浮き彫りにしてきました。番組を通じて寄せられる「虎たちから、直接その経営思考や事業構築のノウハウを学びたい」「事業を拡大するための壁打ち相手が欲しい」という熱狂的なニーズに応えるべく、本塾の再始動が決定しました。

二代目主宰であり、武田塾を全国400校舎・年商150億円規模へと育て上げた稀代のフランチャイズビルダー・林尚弘氏が主導し、単に「学ぶ」だけでなく、実際の「資金調達」「事業提携（JV）」「メディア露出」にまで直結する、かつてない超・実践的な場を提供します。

■『令和の虎 経営塾』ならではの3つの独自価値と特長

本塾の最大の特長は、講師陣が現在進行形で圧倒的な実績を出し続けている現役の「虎」たちであること、そして受講者同士の化学反応から実際のビジネスが生み出される点にあります。

1. 毎月、各分野のトップランナー（虎）から「生きた経営」を直接学ぶ

毎月第3土曜日に開催される講義には、『令和の虎』に出演する現役経営者（虎）が交代で登壇します。

組織構築、市場トレンドの掴み方、資金調達の裏側、人材採用など、各分野に特化した虎たちの「今まさに現場で使われている専門的な経営ノウハウ」を直接吸収できます。

第１回講義は、株式会社ビナイ・インターナショナル 代表取締役 茂木哲也氏が登壇します。また、オンラインにて過去の講義動画をすべて視聴することも可能です。

2. 【塾生限定】番組出演を賭けた「志願者オーディション」と徹底的な壁打ち

『令和の虎』本編への出演を目指す起業家に対し、虎視点での事業計画のブラッシュアップやプレゼンテーションの「壁打ち」指導を実施します。

さらに、塾生限定の「志願者オーディション」を開催し、虎たちの厳しい目線をクリアした合格者は、実際に『令和の虎CHANNEL』への出演機会を獲得し、虎たちから投資を引き出すチャンスを得ることができます。

3. リアルな事業マッチング「経営塾ファンディング」

学びを即座に実践の場に移すため、塾生同士による事業プレゼンテーションを実施します。

互いの事業への支援や協業先（ジョイントベンチャー）の創出を目的としたマッチング会を通じ、事業のスケールアップを直接的に後押しします。

また、講義後の懇親会では、虎や異業種の塾生同士で強固な信頼関係と人脈を築き、長く経営を行うための機会を創出します。

■学ぶだけで終わらない「実践型経営者ワークショップ」を提供

「令和の虎 経営塾」では、講義に加えて下のコンテンツの提供を予定しております。

尚、内容につきましては、状況に応じて変更となる場合がございますため、あらかじめご了承ください。

・志願者壁打ち

『令和の虎』への出演を目指す起業家に対し、事業計画やプレゼンテーションの指導

・志願者オーディション

塾生の中から『令和の虎』への出演候補者を選出

・経営塾ファンディング

塾生同士による事業プレゼンテーションを実施し、支援者や協業先との出会いを創出

・虎の事業裏側覗き見コンテンツ

虎たちの経営判断や事業成功の軌跡をインタビュー形式で紹介

・ALL達成者追跡コンテンツ

番組で出資を獲得した志願者を追跡し、虎がどのような助言を行ったのかを解説

・事業マッチング会

塾生同士が事業プレゼンテーションを行い、新たなビジネス機会を創出

・懇親会

虎と塾生、塾生同士が交流できるネットワーキングの場を提供

・各種特典

虎関連コンテンツの優待特典、通販の虎商品の割引特典

■募集概要

名称：令和の虎 経営塾

開講日：2026年6月27日（土）

入会金：110,000円（税込）

月額会費：33,000円（税込）

対象：経営者、個人事業主、起業準備中・『令和の虎』への出演を目指している・事業拡大や人脈形成を目指している方

公式サイト：https://reitora-school.com/

■会社概要

株式会社えびラーメンとチョコレートモンブランが食べたいは、「お客様第一主義」「経営戦略」「メディア戦略」を軸に、小規模市場で高い占有率を目指して事業を展開してまいりました。価値観の多様化により顧客接点が複雑化する中、その流れを読み解き導くことが役割です。業界の常識を俯瞰し、時代に合わせて見直すことで革新を生みます。今後も「クライアント様の未来を拓く。」を使命に、期待を超える成果を創出してまいります。

商号：株式会社えびラーメンとチョコレートモンブランが食べたい

所在地：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル1109

代表者：代表取締役 菅原隆太

設立年月日：2020年11月

事業内容：イベント・セミナー等の企画・制作・実施・運営および管理、チケット等の販売、広告および宣伝業、広報・PR代行業

URL：https://ebichoco.com/