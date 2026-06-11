AtHeart、グローバル『TIME TRAVEL PROJECT』始動！30年の時を超え、世代をつなぐ――6月「Say It」、8月「3!4!」リメイク音源を全世界同時リリース

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グローバルガールズグループ AtHeart（エトハート）が、韓国のみならず世界の音楽シーンを舞台に、“タイムトラベル”プロジェクトを展開する。



AtHeartは6月11日午前0時、公式SNSを通じて『TIME TRAVEL PROJECT』のポスターをサプライズ公開し、2曲のリメイク音源のリリースを発表した。



公開されたポスターには、ピンク色のハート型カセットテープが描かれ、「Say It」と「3!4!」という楽曲名が手書き風の文字で記されている。さらにテープの両側には「1996」と「2026」の数字が配置され、30年という時の流れを貫く『TIME TRAVEL PROJECT』のコンセプトを象徴的に表現している。レトロな感性を感じさせる星形ステッカーも添えられ、期待感を高めている。



『TIME TRAVEL PROJECT』は、1996年に発表され世界的な人気を集めた国内外の名曲を、AtHeartならではのカラーで新たに再解釈するグローバル・リメイクプロジェクトだ。

AtHeartは30年という時間と世代を超え、過去と現在をつなぐ特別な音楽体験を届ける予定だ。

プロジェクトでは、1996年に発表されたアメリカと韓国を代表する名曲をそれぞれ1曲ずつ選定した。

まず6月25日に世界同時リリースとなる第1弾楽曲として、スウェーデンのバンドThe Cardigansが1996年に発表し、世界中で大ヒットを記録した「Lovefool」をAtHeartならではの感性で再解釈した「Say It」をリリースする。

続いて8月初旬には、1996年を代表するヒット曲であり、現在も韓国で世代を超えて親しまれているRoo'Raの代表曲「3!4!」のリメイク音源をリリースする予定だ。

原曲の魅力を生かしながらも、AtHeartならではの明るく力強いエネルギーを加え、この夏を代表する新たなサマーソングの誕生を予感させる。



これまで“反転（Twist）”をキーワードに独創的な音楽とパフォーマンスを披露してきたAtHeartは、『TIME TRAVEL PROJECT』を通じて世代を超えた音楽的コミュニケーションへの期待を高めている。



AtHeartは“タイムトラベラー”をコンセプトに、30年という時代と世代をつなぎ、音楽シーンに新たな活力を吹き込むことが期待されている。

当時の思い出を持つリスナーには懐かしさの中に新たな魅力を、初めて楽曲に触れるリスナーには新鮮な魅力を届けることを目標としている。



なお、『TIME TRAVEL PROJECT』の幕開けを飾る第1弾リメイク楽曲「Say It」は、6月25日午後1時（KST/JST）、全世界の主要音楽配信サイトを通じて同時リリースされる。



【写真提供：TITAN CONTENT】