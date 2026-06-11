建設DXの最前線を体感！ホーシンが『第8回 国際建設・測量展（CSPI 2026）』に出展

株式会社ホーシン

建設用仮設資材およびICT機器の販売・レンタルを手掛ける株式会社ホーシン（本社：大阪府門真市、代表取締役社長：中尾 拓司）は、2026年6月17日(水)～6月20日(土)まで幕張メッセで開催される「第8回 国際建設・測量展（CSPI 2026）」に出展いたします。

※iDigブースイメージ

「現場の声から、未来を創る」を掲げる同社は、深刻化する建設業界の人手不足や2024年問題、DX（デジタルトランスフォーマイゼーション）推進といった社会的課題に対する具体的なソリューションを提示。メイン製品であるワイヤレス型ICTマシンガイダンス「iDig（アイディグ）」シリーズより、高い拡張性を備えた新型「iDig Connect 2D」を屋内ブースに展示し、実際の重機に搭乗して機能を体感できるデモを実施予定。さらに、現在注文殺到により欠品状態が続くほどの大ヒット新製品「垂直アルミステップ」をはじめとする省力化・安全資材を多数出品し、次世代の「働く現場」を強力にサポートします。

■展示予定内容

1. iDigブースで新型「iDig Connect 2D」の重機搭乗体験デモを実施！

今回の出展の目玉は、建設現場の生産性を劇的に向上させる後付け式マシンガイダンスシステム「iDig」シリーズです。スタイリッシュな赤と黒を基調としたブース内には、実際の小型油圧ショベル（Volvo ECR25）を配置。来場者が実際に建機に搭乗し、新型「iDig Connect 2D」の直感的な操作性とナビゲーションをリアルに体験できるデモを実施します。

油圧ショベル用マシンガイダンスシステム iDig

「iDig」の最大の特徴は、配線や断線の心配がない「ワンタッチ着脱可能なワイヤレスセンサー」です。新型の「Connect 2D」は、まずは2Dから手軽かつ低コストでスタートし、将来的にはGNSSアンテナ等を追加することで「Connect 3D（フルICT施工）」へとスムーズにアップグレードできる高い拡張性を実現しました。都市部の狭小現場で威力を発揮するスイングブーム機への対応や、基準高を素早くキャッチするダイナミックレーザーキャッチ機能を搭載。チルトローテータとの抜群の相性により、手元作業員なしでの高精度な施工を可能にし、現場の省人化と安全確保を同時に叶えます。

iDig特徴2. 受注過多で大ヒット中の新製品「垂直アルミステップ」など、即戦力の最新資材が集結

ICT製品に加え、現場の安全性と作業効率を向上させる高機能資材も多数展示いたします。特に注目は、新発売以来、予想を上回る反響により現在受注過多で欠品状態が続いている大ヒット製品「垂直アルミステップ」です。現場での昇降安全性を飛躍的に高める同製品の実物を、本展示会にて直接ご覧いただけます。

そのほか、現場の作業効率を大幅に向上させる「STクランプ」や「CFキャップ」など、現場のニーズに合わせた利便性の高い製品ラインナップを出品。選び抜かれた精鋭製品たちが、来場者の抱える現場の悩みに直接アプローチします。

垂直アルミステップF式3. “実演販売風”で楽しく学ぶ「どぼくまセミナー」を1日3回開催！SNSでの情報発信も連動

ブース内では、製品の魅力を分かりやすく、かつユニークに伝える「どぼくまセミナー」を開催します。毎日11:00、13:00、15:00の計3回、実演販売風のキャッチーなトーンで実施。専門知識がなくても、現場での導入メリットが一目で理解できる内容となっています（※初日の反応を見てスケジュールは随時調整予定）。

また、展示会に足を運べない全国の建設関係者の皆さまに向けて、SNSを活用したプロモーションも同時展開いたします。セミナーにフォーカスしたライブ配信や、ブースの体験ツアーを凝縮したショート動画をリアルタイムで投稿予定。インフルエンサーのKaori様（https://www.instagram.com/kao.ksk/）も来場頂き対談イベントも開催予定です。

【開催概要】

展示会名: 第8回 国際建設・測量展（CSPI 2026）

会期: 2026年6月17日(水)～6月20日(土)

会場: 幕張メッセ

iDigブース位置: 02-11(展示ホール1)

※入場について

以下のフォームから事前登録していただくと、無料でご入場いただけます。

来場事前登録フォーム(https://cspi-expo.com/entry/)

■ 株式会社ホーシンについて

「現場の声から、未来を創る」を掲げ、土木・下水・測量資材を中心に、現場の安全性と効率化を支える製品開発を行っています。建設DXの普及に貢献し、次世代の「働く現場」をサポートし続けます。

社名: 株式会社ホーシン

本社所在地: 〒571-0017 大阪府門真市四宮3-10-34

代表者: 代表取締役社長 中尾 拓司

設立: 1982年2月

資本金: 5,000万円

URL: https://hoshin.co.jp/(https://hoshin.co.jp/)

事業内容: 土木建築用仮設資材の開発、製造、販売、レンタル、メンテナンス

instagram：https://www.instagram.com/k.hoshin_hokun/(https://www.instagram.com/k.hoshin_hokun/)

X：https://x.com/hokun_life(https://x.com/hokun_life)

TikTok：https://www.tiktok.com/@hoshin_hokun(https://www.tiktok.com/@hoshin_hokun)