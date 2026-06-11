エッジAIとリアルタイム分析の進化により、AI in IoT市場は2030年までに630億ドルを突破へ
AIとIoTの融合が新たな成長機会を創出
人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）は急速に融合し、より高度で自律的なデジタルエコシステムを生み出しています。製造業、エネルギー、輸送、小売、金融サービスなどの業界では、リアルタイムのインサイト獲得、自動意思決定の実現、業務効率の向上を目的として、AIを活用したIoTソリューションの導入が加速しています。
AIの高度な分析能力と、IoTが生成する膨大なセンサーデータを組み合わせることで、企業は資産管理の最適化、リソース配分の改善、そして変化する環境への迅速な対応を実現できるようになりました。デジタルトランスフォーメーションへの投資が拡大する中、AI搭載IoTソリューションは実験的な技術から企業戦略の中核へと進化しています。
世界のAI in IoT市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）27％で成長し、2030年までに630億ドルを超える市場規模に達すると予測されています。比較すると、AI市場全体は2030年までに約9,200億ドル規模に達すると見込まれており、AI in IoT市場はその約7％を占める見通しです。また、2030年までに約13兆7,880億ドル規模へ成長すると予測される情報技術（IT）業界全体の約0.5％を占めると見込まれています。
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北米がAI搭載IoT市場のリーダーシップを強化
北米は2030年までに約247億ドル規模へ成長し、引き続き世界最大の地域市場になると予測されています。同地域では、産業用途および消費者向け環境におけるコネクテッドデバイスの急速な普及、エッジAI技術の採用拡大、強固なクラウドインフラ、そしてスマートインフラプロジェクトへの積極的な投資が市場成長を支えています。
国別では米国が最大市場となり、2030年には約224億ドル規模に達すると予測されています。AI搭載IoTプラットフォームの普及、スマートホーム技術の浸透、産業IoT導入の拡大、さらにAIと5Gネットワークの統合が市場拡大を後押ししています。
ソフトウェア分野が市場価値の最大シェアを占める
コンポーネント別では、ソフトウェア分野が引き続き最大セグメントとなり、2030年には市場全体の約36％を占め、約230億ドル規模に達すると予測されています。
企業はAI搭載分析ソフトウェア、異常検知ツール、予知保全アプリケーション、そしてインテリジェントオートメーションプラットフォームへの投資を拡大しています。これらのソリューションは、IoTデバイスから生成される膨大なデータを処理し、高度な意思決定や業務自動化を支援します。
さらに、機械学習、ディープラーニング、クラウドベース分析技術の進歩が、ソフトウェア市場の成長を力強く支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352019/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352019/images/bodyimage2】
リアルタイム分析、予知保全、スマートインフラが市場成長を牽引
市場成長を支える最も重要な要因の一つが、リアルタイムデータ分析とインテリジェントな意思決定に対する需要の高まりです。企業はAI搭載IoTシステムを活用してセンサーデータを即時に処理し、迅速な業務判断や効率的なリソース配分を実現しています。
人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）は急速に融合し、より高度で自律的なデジタルエコシステムを生み出しています。製造業、エネルギー、輸送、小売、金融サービスなどの業界では、リアルタイムのインサイト獲得、自動意思決定の実現、業務効率の向上を目的として、AIを活用したIoTソリューションの導入が加速しています。
AIの高度な分析能力と、IoTが生成する膨大なセンサーデータを組み合わせることで、企業は資産管理の最適化、リソース配分の改善、そして変化する環境への迅速な対応を実現できるようになりました。デジタルトランスフォーメーションへの投資が拡大する中、AI搭載IoTソリューションは実験的な技術から企業戦略の中核へと進化しています。
世界のAI in IoT市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）27％で成長し、2030年までに630億ドルを超える市場規模に達すると予測されています。比較すると、AI市場全体は2030年までに約9,200億ドル規模に達すると見込まれており、AI in IoT市場はその約7％を占める見通しです。また、2030年までに約13兆7,880億ドル規模へ成長すると予測される情報技術（IT）業界全体の約0.5％を占めると見込まれています。
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北米がAI搭載IoT市場のリーダーシップを強化
北米は2030年までに約247億ドル規模へ成長し、引き続き世界最大の地域市場になると予測されています。同地域では、産業用途および消費者向け環境におけるコネクテッドデバイスの急速な普及、エッジAI技術の採用拡大、強固なクラウドインフラ、そしてスマートインフラプロジェクトへの積極的な投資が市場成長を支えています。
国別では米国が最大市場となり、2030年には約224億ドル規模に達すると予測されています。AI搭載IoTプラットフォームの普及、スマートホーム技術の浸透、産業IoT導入の拡大、さらにAIと5Gネットワークの統合が市場拡大を後押ししています。
ソフトウェア分野が市場価値の最大シェアを占める
コンポーネント別では、ソフトウェア分野が引き続き最大セグメントとなり、2030年には市場全体の約36％を占め、約230億ドル規模に達すると予測されています。
企業はAI搭載分析ソフトウェア、異常検知ツール、予知保全アプリケーション、そしてインテリジェントオートメーションプラットフォームへの投資を拡大しています。これらのソリューションは、IoTデバイスから生成される膨大なデータを処理し、高度な意思決定や業務自動化を支援します。
さらに、機械学習、ディープラーニング、クラウドベース分析技術の進歩が、ソフトウェア市場の成長を力強く支えています。
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リアルタイム分析、予知保全、スマートインフラが市場成長を牽引
市場成長を支える最も重要な要因の一つが、リアルタイムデータ分析とインテリジェントな意思決定に対する需要の高まりです。企業はAI搭載IoTシステムを活用してセンサーデータを即時に処理し、迅速な業務判断や効率的なリソース配分を実現しています。