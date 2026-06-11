名古屋 SNS 運用 会社をお探しなら今すぐキングプロテアへ--TikTok・Instagram 丸投げ代行が大人気、2026年新プランを公開
～～～累計動画制作 1,500 本以上・運用中 26 アカウントの実績を持つ SNS 運用代行の専門チームが、名古屋エリア企業の集客課題に本格対応～～～
名古屋 SNS 運用 会社の選定に頭を悩ませる名古屋エリアの経営者へ向け、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は 2026 年 5 月 30 日より、TikTok・Instagram を中心としたショート動画の企画・撮影・編集・投稿・分析をすべて代行する新プランの提供を開始しました。累計 1,500 本超の動画制作と 26 アカウントの同時運用で蓄積した業種別ナレッジを、名古屋エリアの店舗ビジネス・中小企業に展開します。
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名古屋 SNS 運用 会社に求められる「一気通貫体制」とは--丸投げで本業集中を実現する理由
名古屋エリアの中小企業・店舗経営者が SNS 運用代行会社を探す際、最も多い悩みは「誰に何をどこまで頼めるのかわからない」という不透明感です。動画制作だけ、投稿管理だけ、広告運用だけ--と部分的な委託先が乱立しているため、経営者自身がコーディネーターになるという本末転倒な状況が生まれています。
株式会社キングプロテアが提供するのは、TikTok・Instagram の企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次レポート・改善提案までを「まるごと丸投げ」できる一気通貫の運用代行です。SNS 運用に特化して経営資源を集中してきた結果、現在の運用中アカウント数は 26 アカウントに達しており、飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業など複数業種の「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」を実戦データとして蓄積しています。
総務省「令和 6 年版 情報通信白書」によれば、国内における動画コンテンツの消費時間は 2023 年比で約 34% 増加しており、特に 15～60 秒のショート動画がユーザーの発見行動（ディスカバリー）の主経路として定着しています。一方で、経営者の 6 割以上が「SNS に取り組みたいが社内にリソースがない」と回答しており（キングプロテア自社調べ・2026 年 4 月・相談者 N=42 社）、専門会社への丸投げニーズは名古屋エリアでも高まり続けています。
名古屋エリアで SNS 運用 会社を選ぶポイントは、(1) 業種別の勝ちパターンを持っているか、(2) ショート動画の企画～投稿まで一気通貫で完結するか、(3) 数字で成果を報告できるか、の 3 点に集約されます。キングプロテアはこの 3 点すべてを標準サービスとして提供しています。
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名古屋 SNS 運用 会社として提供する新プランの全詳細--対象・内容・費用を一挙公開
名古屋 SNS 運用 会社として、2026 年 5 月 30 日から提供を開始する新プランは以下の 3 ラインアップです。
【キャストアカウント運用プラン｜88,000 円／月】
月 4 本のショート動画投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTok ライブ支援をセットで提供します。個人ブランディングを強化したいキャスト・ホスト・フリーランス向けのプランです。
【店舗 SNS 運用プラン｜177,000 円／月】
ショート動画月 8 本投稿＋企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTok ライブ支援・Meta 広告配信・運用をワンパッケージで提供します。飲食店・美容サロン・整体院・クリニックなど、店舗型ビジネスの集客に特化したプランです。
【法人 SNS 運用プラン｜198,000 円／月】
ショート動画月 10 本投稿＋企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTok ライブ支援・Meta 広告配信・運用を含む最上位プランです。複数店舗経営者・法人での本格的な SNS マーケティング展開を支援します。
いずれのプランも最低推奨契約期間は 6 ヶ月です。SNS 運用は「継続」が最大の武器であり、3 ヶ月以内の短期終了では再生数・フォロワー数・集客への転換すべてにおいて成果が出にくいことが実運用データから確認されています（キングプロテア自社調べ・2026 年 4 月・N=26 アカウント）。
名古屋エリアのクライアントに対しては、オンライン初回無料相談ののち、撮影が必要な案件については現地への出張対応または名古屋近郊のクリエイターと連携した体制でお応えします（詳細は個別ヒアリングにて確認）。まずは公式サイトのお問い合わせフォーム（https://kingprotea.jp/contact/）または電話（090-3898-9276）からご連絡ください。
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名古屋 SNS 運用 会社選びに失敗する 3 つのパターンと、キングプロテアが解決する方法
名古屋で SNS 運用 会社を探す経営者が陥りやすい失敗パターンを、これまでの相談業務から整理しました。自社の状況と照らし合わせてご確認ください。
【失敗パターン(1) フォロワー数だけを KPI にしてしまう】
「フォロワーが増えた」は数字として見えやすいため、KPI として設定されがちです。しかし、フォロワーが増えても来店・予約・問い合わせにつながらない事例は少なくありません。キングプロテアが重視するのは「動画 → プロフィール → 公式 LINE／予約」という導線設計です。フォロワー数よりも、最終的な売上・集客数につながる導線全体を設計することを最優先にしています。
【失敗パターン(2) 「1 本バズったら終わり」の単発投資】
インフルエンサーへのタイアップ投稿や、1 本のバズ動画だけに期待するケースです。単発のバズは認知のきっかけにはなりますが、アカウントに積み上がりが生まれないため、翌月には元の状態に戻ります。月 8～10 本の継続投稿によってアカウントの「資産性」が育ち、アルゴリズムからの評価も安定します。
【失敗パターン(3) 動画制作会社と SNS 運用会社を別々に契約してしまう】
動画制作と SNS 運用を別の会社に発注すると、企画の意図と投稿タイミング・コメント対応がバラバラになります。ディレクション工数が経営者自身に発生し、本業を圧迫するという本末転倒な状況が生まれます。キングプロテアの一気通貫モデルは、企画から投稿・分析までを単一チームが担うことでこの問題を根本的に解消します。
これらの失敗を避けるために、初回相談では現状のアカウント状況・業種・ターゲット顧客・競合の SNS 活用状況をヒアリングしたうえで、最適なプラン提案を行います。「まず話を聞いてみたい」という段階でも歓迎しています。
名古屋 SNS 運用 会社として選ばれるキングプロテアの実績--数字で見る成果の根拠
名古屋エリアへの展開に先立ち、キングプロテアがこれまでの運用代行で積み上げてきた実績を公開します。
■ 再生数の実績（主要クライアント）
- 株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）：384,000 再生
- 株式会社 CAICA 様：328,000 再生
- 株式会社マーズデザイン様：88,000 再生
- 渋谷文化村レディースクリニック様：76,000 再生
- 株式会社 enDjoy 様：総再生回数 15 万再生突破
■ 売上改善の実績
手結整体院様では、LINE 活用を組み込んだ SNS 運用により、支援開始 1 ヶ月目で前年比 166% の売上 UP（月商 75 万円→125 万円）を達成しました。宿泊事業会社様では Meta 広告のターゲティングとクリエイティブ PDCA により、広告費を変えずに売上 5 倍・前代理店 CPA 8～12 万円を 2 万円まで改善しました。
■ メディア掲載実績
PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress・時事ドットコム・週刊女性 PRIME など、累計 56～68 社の大手メディアに掲載されています。
これらの実績はすべて「SNS 運用代行 1 本に経営資源を集中してきたこと」の積み上げです。業種を問わず横断的に 26 アカウントを同時運用しているため、「この業種はこのフォーマットが伸びる」「この投稿タイミングはエンゲージメントが落ちる」という知見が実運用データとして蓄積されています。名古屋エリアの新規クライアントは、この蓄積されたナレッジを初期から享受できます。
名古屋 SNS 運用に関するよくある質問--費用・契約・対応業種を徹底解説
名古屋で SNS 運用 会社を探している方から多く寄せられる質問をまとめました。
【Q1. 名古屋でも撮影に対応してもらえるか？】
名古屋エリアのクライアントに対しては、オンラインで対応できる業務（企画・台本・編集・投稿・分析・レポート）を基本としつつ、撮影が必要な案件については現地出張対応または名古屋近郊クリエイターとの連携体制で対応します。詳細は初回無料相談時にご確認ください。
【Q2. 最低契約金額・最低期間はいくらか？】
プランは月額 88,000 円（キャストアカウント運用プラン）から。最低推奨契約期間は 6 ヶ月です。短期間では SNS アカウントのアルゴリズム評価が積み上がらず、成果が出にくいため、6 ヶ月を推奨しています。
【Q3. 対応できる業種はどこまでか？】
飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店など BtoC 比率の高い店舗型ビジネス全般に対応しています。また、通常運用代行に加え、夜職特化プラン（キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー等）もオプションとして提供しています。業種特有の規約対応・BAN 対策まで含めて対応可能です。
【Q4. どのくらいで成果が出るか？】
アカウントの現状・業種・競合状況によって異なりますが、既存クライアントのデータでは運用開始後 2～3 ヶ月で再生数・フォロワー数に明確な変化が現れ、3～6 ヶ月で集客・売上への転換が確認されるケースが多数あります（キングプロテア自社調べ・2026 年 4 月・N=26 アカウント）。
【Q5. 他社からの乗り換えは可能か？】
可能です。現在他社に発注中でうまくいっていない、自社運用しているが続かない、という状況からの乗り換えも多数対応してきました。初回相談時に現状のアカウントを拝見したうえで、改善ポイントを無料でフィードバックします。
代表者コメント
名古屋エリアの経営者の方から「SNS をやりたいのに、誰に頼めばいいかわからない」「自分でやってみたが伸びなくて諦めた」という声を多くいただくようになりました。札幌でのキングプロテアも、最初は同じ課題を目の当たりにするところから始まっています。TikTok や Instagram の仕組みは変化が早く、昨日まで伸びていたフォーマットが今日には通用しなくなることもある。だからこそ、「運用本数の多さ」と「継続的な実験」だけが本当の武器になると確信しています。
僕たちがこだわり続けてきたのは、「動画を納品して終わり」ではなく「売上が動くまで伴走する」という姿勢です。累計 1,500 本の動画制作は、そのすべてが「バズらせて終わり」ではなく、「集客・売上にどう転換するか」を問い続けた 1,500 本です。名古屋でも同じ姿勢で、名古屋 SNS 運用 会社として本気の伴走ができると自負しています。
名古屋エリアの中小企業・複数店舗経営者の皆さん、SNS はすでに「やるかやらないか」の選択肢ではなく、「誰と・どう運用するか」の時代に入っています。キングプロテアと一緒に、SNS を本業の武器に変えましょう。
サービス概要
・サービス名: SNS 運用代行（TikTok・Instagram ショート動画 一気通貫代行）
・提供開始日: 2026 年 5 月 30 日（名古屋エリア向け新プラン）
・提供プラン: キャストアカウント運用プラン 88,000 円／月 ／ 店舗 SNS 運用プラン 177,000 円／月 ／ 法人 SNS 運用プラン 198,000 円／月
・最低推奨契約期間: 3 ヶ月
・対応業種: 飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・夜職（キャバ・ホスト・ラウンジ等）ほか BtoC 店舗型ビジネス全般
・問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/ ／ 090-3898-9276（平日 9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（平日 9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS 運用代行（TikTok・Instagram・YouTube ショート）／動画制作／Meta 広告運用／公式 LINE 構築・運用／MEO・SEO 対策／AI 研修・AI コンサルティング（屋号：AX Japan）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
名古屋 SNS 運用 会社の選定に頭を悩ませる名古屋エリアの経営者へ向け、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は 2026 年 5 月 30 日より、TikTok・Instagram を中心としたショート動画の企画・撮影・編集・投稿・分析をすべて代行する新プランの提供を開始しました。累計 1,500 本超の動画制作と 26 アカウントの同時運用で蓄積した業種別ナレッジを、名古屋エリアの店舗ビジネス・中小企業に展開します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350875/images/bodyimage1】
名古屋 SNS 運用 会社に求められる「一気通貫体制」とは--丸投げで本業集中を実現する理由
名古屋エリアの中小企業・店舗経営者が SNS 運用代行会社を探す際、最も多い悩みは「誰に何をどこまで頼めるのかわからない」という不透明感です。動画制作だけ、投稿管理だけ、広告運用だけ--と部分的な委託先が乱立しているため、経営者自身がコーディネーターになるという本末転倒な状況が生まれています。
株式会社キングプロテアが提供するのは、TikTok・Instagram の企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次レポート・改善提案までを「まるごと丸投げ」できる一気通貫の運用代行です。SNS 運用に特化して経営資源を集中してきた結果、現在の運用中アカウント数は 26 アカウントに達しており、飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業など複数業種の「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」を実戦データとして蓄積しています。
総務省「令和 6 年版 情報通信白書」によれば、国内における動画コンテンツの消費時間は 2023 年比で約 34% 増加しており、特に 15～60 秒のショート動画がユーザーの発見行動（ディスカバリー）の主経路として定着しています。一方で、経営者の 6 割以上が「SNS に取り組みたいが社内にリソースがない」と回答しており（キングプロテア自社調べ・2026 年 4 月・相談者 N=42 社）、専門会社への丸投げニーズは名古屋エリアでも高まり続けています。
名古屋エリアで SNS 運用 会社を選ぶポイントは、(1) 業種別の勝ちパターンを持っているか、(2) ショート動画の企画～投稿まで一気通貫で完結するか、(3) 数字で成果を報告できるか、の 3 点に集約されます。キングプロテアはこの 3 点すべてを標準サービスとして提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350875/images/bodyimage2】
名古屋 SNS 運用 会社として提供する新プランの全詳細--対象・内容・費用を一挙公開
名古屋 SNS 運用 会社として、2026 年 5 月 30 日から提供を開始する新プランは以下の 3 ラインアップです。
【キャストアカウント運用プラン｜88,000 円／月】
月 4 本のショート動画投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTok ライブ支援をセットで提供します。個人ブランディングを強化したいキャスト・ホスト・フリーランス向けのプランです。
【店舗 SNS 運用プラン｜177,000 円／月】
ショート動画月 8 本投稿＋企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTok ライブ支援・Meta 広告配信・運用をワンパッケージで提供します。飲食店・美容サロン・整体院・クリニックなど、店舗型ビジネスの集客に特化したプランです。
【法人 SNS 運用プラン｜198,000 円／月】
ショート動画月 10 本投稿＋企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTok ライブ支援・Meta 広告配信・運用を含む最上位プランです。複数店舗経営者・法人での本格的な SNS マーケティング展開を支援します。
いずれのプランも最低推奨契約期間は 6 ヶ月です。SNS 運用は「継続」が最大の武器であり、3 ヶ月以内の短期終了では再生数・フォロワー数・集客への転換すべてにおいて成果が出にくいことが実運用データから確認されています（キングプロテア自社調べ・2026 年 4 月・N=26 アカウント）。
名古屋エリアのクライアントに対しては、オンライン初回無料相談ののち、撮影が必要な案件については現地への出張対応または名古屋近郊のクリエイターと連携した体制でお応えします（詳細は個別ヒアリングにて確認）。まずは公式サイトのお問い合わせフォーム（https://kingprotea.jp/contact/）または電話（090-3898-9276）からご連絡ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350875/images/bodyimage3】
名古屋 SNS 運用 会社選びに失敗する 3 つのパターンと、キングプロテアが解決する方法
名古屋で SNS 運用 会社を探す経営者が陥りやすい失敗パターンを、これまでの相談業務から整理しました。自社の状況と照らし合わせてご確認ください。
【失敗パターン(1) フォロワー数だけを KPI にしてしまう】
「フォロワーが増えた」は数字として見えやすいため、KPI として設定されがちです。しかし、フォロワーが増えても来店・予約・問い合わせにつながらない事例は少なくありません。キングプロテアが重視するのは「動画 → プロフィール → 公式 LINE／予約」という導線設計です。フォロワー数よりも、最終的な売上・集客数につながる導線全体を設計することを最優先にしています。
【失敗パターン(2) 「1 本バズったら終わり」の単発投資】
インフルエンサーへのタイアップ投稿や、1 本のバズ動画だけに期待するケースです。単発のバズは認知のきっかけにはなりますが、アカウントに積み上がりが生まれないため、翌月には元の状態に戻ります。月 8～10 本の継続投稿によってアカウントの「資産性」が育ち、アルゴリズムからの評価も安定します。
【失敗パターン(3) 動画制作会社と SNS 運用会社を別々に契約してしまう】
動画制作と SNS 運用を別の会社に発注すると、企画の意図と投稿タイミング・コメント対応がバラバラになります。ディレクション工数が経営者自身に発生し、本業を圧迫するという本末転倒な状況が生まれます。キングプロテアの一気通貫モデルは、企画から投稿・分析までを単一チームが担うことでこの問題を根本的に解消します。
これらの失敗を避けるために、初回相談では現状のアカウント状況・業種・ターゲット顧客・競合の SNS 活用状況をヒアリングしたうえで、最適なプラン提案を行います。「まず話を聞いてみたい」という段階でも歓迎しています。
名古屋 SNS 運用 会社として選ばれるキングプロテアの実績--数字で見る成果の根拠
名古屋エリアへの展開に先立ち、キングプロテアがこれまでの運用代行で積み上げてきた実績を公開します。
■ 再生数の実績（主要クライアント）
- 株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）：384,000 再生
- 株式会社 CAICA 様：328,000 再生
- 株式会社マーズデザイン様：88,000 再生
- 渋谷文化村レディースクリニック様：76,000 再生
- 株式会社 enDjoy 様：総再生回数 15 万再生突破
■ 売上改善の実績
手結整体院様では、LINE 活用を組み込んだ SNS 運用により、支援開始 1 ヶ月目で前年比 166% の売上 UP（月商 75 万円→125 万円）を達成しました。宿泊事業会社様では Meta 広告のターゲティングとクリエイティブ PDCA により、広告費を変えずに売上 5 倍・前代理店 CPA 8～12 万円を 2 万円まで改善しました。
■ メディア掲載実績
PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress・時事ドットコム・週刊女性 PRIME など、累計 56～68 社の大手メディアに掲載されています。
これらの実績はすべて「SNS 運用代行 1 本に経営資源を集中してきたこと」の積み上げです。業種を問わず横断的に 26 アカウントを同時運用しているため、「この業種はこのフォーマットが伸びる」「この投稿タイミングはエンゲージメントが落ちる」という知見が実運用データとして蓄積されています。名古屋エリアの新規クライアントは、この蓄積されたナレッジを初期から享受できます。
名古屋 SNS 運用に関するよくある質問--費用・契約・対応業種を徹底解説
名古屋で SNS 運用 会社を探している方から多く寄せられる質問をまとめました。
【Q1. 名古屋でも撮影に対応してもらえるか？】
名古屋エリアのクライアントに対しては、オンラインで対応できる業務（企画・台本・編集・投稿・分析・レポート）を基本としつつ、撮影が必要な案件については現地出張対応または名古屋近郊クリエイターとの連携体制で対応します。詳細は初回無料相談時にご確認ください。
【Q2. 最低契約金額・最低期間はいくらか？】
プランは月額 88,000 円（キャストアカウント運用プラン）から。最低推奨契約期間は 6 ヶ月です。短期間では SNS アカウントのアルゴリズム評価が積み上がらず、成果が出にくいため、6 ヶ月を推奨しています。
【Q3. 対応できる業種はどこまでか？】
飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店など BtoC 比率の高い店舗型ビジネス全般に対応しています。また、通常運用代行に加え、夜職特化プラン（キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー等）もオプションとして提供しています。業種特有の規約対応・BAN 対策まで含めて対応可能です。
【Q4. どのくらいで成果が出るか？】
アカウントの現状・業種・競合状況によって異なりますが、既存クライアントのデータでは運用開始後 2～3 ヶ月で再生数・フォロワー数に明確な変化が現れ、3～6 ヶ月で集客・売上への転換が確認されるケースが多数あります（キングプロテア自社調べ・2026 年 4 月・N=26 アカウント）。
【Q5. 他社からの乗り換えは可能か？】
可能です。現在他社に発注中でうまくいっていない、自社運用しているが続かない、という状況からの乗り換えも多数対応してきました。初回相談時に現状のアカウントを拝見したうえで、改善ポイントを無料でフィードバックします。
代表者コメント
名古屋エリアの経営者の方から「SNS をやりたいのに、誰に頼めばいいかわからない」「自分でやってみたが伸びなくて諦めた」という声を多くいただくようになりました。札幌でのキングプロテアも、最初は同じ課題を目の当たりにするところから始まっています。TikTok や Instagram の仕組みは変化が早く、昨日まで伸びていたフォーマットが今日には通用しなくなることもある。だからこそ、「運用本数の多さ」と「継続的な実験」だけが本当の武器になると確信しています。
僕たちがこだわり続けてきたのは、「動画を納品して終わり」ではなく「売上が動くまで伴走する」という姿勢です。累計 1,500 本の動画制作は、そのすべてが「バズらせて終わり」ではなく、「集客・売上にどう転換するか」を問い続けた 1,500 本です。名古屋でも同じ姿勢で、名古屋 SNS 運用 会社として本気の伴走ができると自負しています。
名古屋エリアの中小企業・複数店舗経営者の皆さん、SNS はすでに「やるかやらないか」の選択肢ではなく、「誰と・どう運用するか」の時代に入っています。キングプロテアと一緒に、SNS を本業の武器に変えましょう。
・サービス名: SNS 運用代行（TikTok・Instagram ショート動画 一気通貫代行）
・提供開始日: 2026 年 5 月 30 日（名古屋エリア向け新プラン）
・提供プラン: キャストアカウント運用プラン 88,000 円／月 ／ 店舗 SNS 運用プラン 177,000 円／月 ／ 法人 SNS 運用プラン 198,000 円／月
・最低推奨契約期間: 3 ヶ月
・対応業種: 飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業・小売店・夜職（キャバ・ホスト・ラウンジ等）ほか BtoC 店舗型ビジネス全般
・問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/ ／ 090-3898-9276（平日 9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（平日 9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS 運用代行（TikTok・Instagram・YouTube ショート）／動画制作／Meta 広告運用／公式 LINE 構築・運用／MEO・SEO 対策／AI 研修・AI コンサルティング（屋号：AX Japan）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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