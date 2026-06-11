据置型粉塵モニターの世界市場2026年、グローバル市場規模（白黒画面型、カラー画面型）・分析レポートを発表
2026年6月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「据置型粉塵モニターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、据置型粉塵モニターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
据置型粉塵モニター市場は、2024年時点で世界市場規模が4億1900万米ドルに達しており、2031年には6億2100万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は5.9％と見込まれており、環境規制強化や産業安全対策需要の増加が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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据置型粉塵モニターは、大気中や産業設備内に存在する粉塵濃度を継続的に監視するための装置です。工場、発電所、建設現場、鉱山などに設置され、環境汚染防止や作業環境安全管理に重要な役割を果たしています。
粉塵濃度をリアルタイムで測定することによって、規制基準超過時の警報発信や設備制御が可能となり、環境保護と労働安全向上に貢献しています。近年では、監視精度向上や遠隔監視機能搭載によって、高性能製品への需要が拡大しています。
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市場成長を支える主要因として、各国における環境規制強化、大気汚染対策需要増加、産業安全基準厳格化が挙げられています。特に工業地域では、粉塵排出規制への対応が求められており、据置型粉塵モニター導入が進んでいます。また、スマート工場化や自動監視システム普及によって、リアルタイム環境監視需要も拡大しています。
さらに、労働者健康保護意識向上に伴い、産業現場における粉塵管理強化が市場成長を後押ししています。一方で、高精度センサー開発コストや設備導入費用の高さは市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、白黒画面型とカラー画面型の2種類に区分されています。白黒画面型は比較的低コストであり、基本的な粉塵監視用途向けに利用されています。一方、カラー画面型は視認性や操作性に優れており、高機能監視システム向け需要が拡大しています。
用途別では、環境保護分野が最大市場を形成しており、大気汚染監視や排出管理向け需要が増加しています。産業監視分野では工場設備管理用途、エンジニアリング制御分野では設備運転最適化用途で需要が拡大しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長性を示しています。特に中国、日本、韓国では工業化進展や環境規制強化を背景に、市場成長が加速しています。北米市場では、厳格な環境保護政策や産業安全基準によって高性能粉塵監視装置への需要が安定しています。
欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に環境管理基準が厳しく、高精度監視システム需要が拡大しています。また、中東・アフリカや南米地域でも工業化とインフラ整備に伴い市場拡大が期待されています。
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市場競争は比較的活発であり、主要企業は高精度化、自動化機能強化、遠隔監視機能向上を軸に競争を展開しています。主要企業としては、TSI Group、Sintrol、Yokogawa、Durag Group、Thermo Fisher、Met One Instruments、CODEL International、Dynoptic Systems、KANSAI Automation、Aeroqual、Kanomax、Matsushima Measure Tech、Trolex、Sensidyne、AMETEK Land、Horiba、Accutron Instrumentsなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「据置型粉塵モニターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、据置型粉塵モニターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
据置型粉塵モニター市場は、2024年時点で世界市場規模が4億1900万米ドルに達しており、2031年には6億2100万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は5.9％と見込まれており、環境規制強化や産業安全対策需要の増加が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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据置型粉塵モニターは、大気中や産業設備内に存在する粉塵濃度を継続的に監視するための装置です。工場、発電所、建設現場、鉱山などに設置され、環境汚染防止や作業環境安全管理に重要な役割を果たしています。
粉塵濃度をリアルタイムで測定することによって、規制基準超過時の警報発信や設備制御が可能となり、環境保護と労働安全向上に貢献しています。近年では、監視精度向上や遠隔監視機能搭載によって、高性能製品への需要が拡大しています。
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市場成長を支える主要因として、各国における環境規制強化、大気汚染対策需要増加、産業安全基準厳格化が挙げられています。特に工業地域では、粉塵排出規制への対応が求められており、据置型粉塵モニター導入が進んでいます。また、スマート工場化や自動監視システム普及によって、リアルタイム環境監視需要も拡大しています。
さらに、労働者健康保護意識向上に伴い、産業現場における粉塵管理強化が市場成長を後押ししています。一方で、高精度センサー開発コストや設備導入費用の高さは市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、白黒画面型とカラー画面型の2種類に区分されています。白黒画面型は比較的低コストであり、基本的な粉塵監視用途向けに利用されています。一方、カラー画面型は視認性や操作性に優れており、高機能監視システム向け需要が拡大しています。
用途別では、環境保護分野が最大市場を形成しており、大気汚染監視や排出管理向け需要が増加しています。産業監視分野では工場設備管理用途、エンジニアリング制御分野では設備運転最適化用途で需要が拡大しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長性を示しています。特に中国、日本、韓国では工業化進展や環境規制強化を背景に、市場成長が加速しています。北米市場では、厳格な環境保護政策や産業安全基準によって高性能粉塵監視装置への需要が安定しています。
欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に環境管理基準が厳しく、高精度監視システム需要が拡大しています。また、中東・アフリカや南米地域でも工業化とインフラ整備に伴い市場拡大が期待されています。
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市場競争は比較的活発であり、主要企業は高精度化、自動化機能強化、遠隔監視機能向上を軸に競争を展開しています。主要企業としては、TSI Group、Sintrol、Yokogawa、Durag Group、Thermo Fisher、Met One Instruments、CODEL International、Dynoptic Systems、KANSAI Automation、Aeroqual、Kanomax、Matsushima Measure Tech、Trolex、Sensidyne、AMETEK Land、Horiba、Accutron Instrumentsなどが挙げられています。