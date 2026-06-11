株式会社サンクユー、BtoB-ECを作り直す原因となる5つのミスを解説｜再構築を防ぐための設計ポイントとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351646/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入後に作り直しが必要になる原因と回避策を整理したコラム『BtoB-ECを作り直した会社がやっていた5つのミス｜再構築に至る原因と回避策』を公開しました。
■ なぜBtoB-ECは作り直しになるのか
BtoB-ECでは、導入後に
・現場が使いにくい
・取引先ごとの価格や条件に合わない
・基幹システム連携ができない
・追加改修のたびに費用が膨らむ
といった問題が発生し、結果的に再構築を検討するケースがあります。
多くの場合、原因はシステムそのものではなく、導入前の設計不足にあります。
■ 作り直した会社に共通する5つのミス
本コラムでは、再構築に至る代表的な原因として、
・業務フローを整理しないまま導入した
・標準機能だけで対応できると考えた
・将来の拡張を見据えていなかった
・基幹システム連携を後回しにした
・現場運用を十分に確認しなかった
といったミスを紹介しています。
■ 初期費用より重要なのは「作り直さない設計」
BtoB-ECは、安く早く作ることだけを優先すると、後から大きな改修費用が発生する可能性があります。
重要なのは、
・業務に合っているか
・将来拡張できるか
・運用に定着するか
・基幹連携を見据えているか
を最初に整理することです。
■ 再構築を防ぐポイント
コラムでは、BtoB-ECを長く使える仕組みにするために、
・要件定義
・業務整理
・段階導入
・拡張性設計
・現場確認
が重要であると解説しています。
■ コラムはこちら
BtoB-ECを作り直した会社がやっていた5つのミス｜再構築に至る原因と回避策
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-rebuild/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、BtoB-ECの新規構築だけでなく、既存システムの見直しや再構築相談にも対応しています。
・現状調査
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC再構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
まで一貫して支援しています。
■ こんな企業様におすすめ
・既存のBtoB-ECが使いにくい
・追加改修が増え続けている
・現場に定着していない
・基幹システム連携に課題がある
・作り直しを検討している
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入後に作り直しが必要になる原因と回避策を整理したコラム『BtoB-ECを作り直した会社がやっていた5つのミス｜再構築に至る原因と回避策』を公開しました。
■ なぜBtoB-ECは作り直しになるのか
BtoB-ECでは、導入後に
・現場が使いにくい
・取引先ごとの価格や条件に合わない
・基幹システム連携ができない
・追加改修のたびに費用が膨らむ
といった問題が発生し、結果的に再構築を検討するケースがあります。
多くの場合、原因はシステムそのものではなく、導入前の設計不足にあります。
■ 作り直した会社に共通する5つのミス
本コラムでは、再構築に至る代表的な原因として、
・業務フローを整理しないまま導入した
・標準機能だけで対応できると考えた
・将来の拡張を見据えていなかった
・基幹システム連携を後回しにした
・現場運用を十分に確認しなかった
といったミスを紹介しています。
■ 初期費用より重要なのは「作り直さない設計」
BtoB-ECは、安く早く作ることだけを優先すると、後から大きな改修費用が発生する可能性があります。
重要なのは、
・業務に合っているか
・将来拡張できるか
・運用に定着するか
・基幹連携を見据えているか
を最初に整理することです。
■ 再構築を防ぐポイント
コラムでは、BtoB-ECを長く使える仕組みにするために、
・要件定義
・業務整理
・段階導入
・拡張性設計
・現場確認
が重要であると解説しています。
■ コラムはこちら
BtoB-ECを作り直した会社がやっていた5つのミス｜再構築に至る原因と回避策
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-rebuild/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、BtoB-ECの新規構築だけでなく、既存システムの見直しや再構築相談にも対応しています。
・現状調査
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC再構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
まで一貫して支援しています。
■ こんな企業様におすすめ
・既存のBtoB-ECが使いにくい
・追加改修が増え続けている
・現場に定着していない
・基幹システム連携に課題がある
・作り直しを検討している
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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