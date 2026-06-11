クリーンエネルギー転換市場、2035年に7兆米ドル規模へ拡大｜CAGR 9.4％が示す次世代エネルギー投資戦略 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
クリーンエネルギー転換市場は、2025年に約2兆8000億米ドル規模と予測され、2035年までに7兆米ドルに達すると見込まれています。この成長は、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）が9.4％に達することを示しており、化石燃料依存から再生可能エネルギーへの世界的な移行がもたらす経済的・社会的インパクトの大きさを如実に示しています。市場の躍進は、再生可能エネルギー技術、電化輸送、スマートグリッド、蓄電技術の進化に支えられ、産業界から政府、民間セクターまで幅広く注目されています。
政策と規制が推進するクリーンエネルギー投資
世界各国の政府は、エネルギー安全保障の確保と気候変動対策を両立するため、再生可能エネルギーへの投資を加速しています。2023年の国連気候変動枠組条約第28回締約国会議（COP28）では、2030年までに再生可能エネルギー発電容量を3倍にする目標が掲げられました。欧州連合（EU）の「グリーン・ディール産業計画」、インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」、アメリカの「インフレ抑制法（IRA）」などの政策は、技術開発と導入を後押しする具体的な手段として機能しています。こうした政策環境が、市場参入を検討する企業にとっては強力な追い風となります。
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太陽光・風力主導の技術普及
クリーンエネルギー転換市場の中心は太陽光および風力発電です。太陽光発電では中国、アメリカ、インドが主要市場を形成しており、風力発電でも同様に中国、アメリカ、ドイツがリーダーシップを発揮しています。再生可能エネルギーの導入拡大は、設備投資と技術革新を促進し、電力の安定供給とコスト効率の改善に直結します。また、蓄電技術やスマートグリッドインフラと組み合わせることで、変動する発電量を効率的に管理でき、電化社会の基盤整備を支えています。
主要市場ハイライト
● クリーンエネルギー転換市場は、2025年に2兆8000億米ドル規模、2035年には7兆米ドルに達する見込み
● 電化セグメントは、輸送および建築分野で急速に成長
● 太陽光・風力発電は世界の主要市場で導入が加速
● 政府の政策支援が市場成長を牽引
● 初期投資の高さが一部地域での導入を制約
● エネルギー効率化、BEV/HEVの普及が市場機会を拡大
● 北アメリカ市場は政策・投資・インフラ更新により主導的地位を維持
電化の進展と輸送分野の変革
電化セグメントは、クリーンエネルギー転換市場を支える重要な柱です。特に輸送分野では、バッテリー式電気自動車（BEV）やハイブリッド電気自動車（HEV）の普及が加速しています。自動車メーカーは電気自動車技術に巨額投資を行い、政府は購入補助金や優遇制度を通じて普及を支援しています。これにより、従来の内燃機関車から低炭素輸送への移行が進み、排出削減と持続可能な都市交通インフラの構築に貢献しています。
主要企業のリスト：
● NextEra Energy, Inc.
● Iberdrola, S.A.
● Ørsted A/S
● ABB Ltd.
● GE Vernova
● Siemens AG
● Enel S.p.A.
● EDF Group
● RWE AG
● First Solar, Inc.
市場成長の制約要因
一方で、クリーンエネルギー転換には高額な初期投資が求められるため、市場拡大のハードルとなっています。送電網の改修、大規模発電所の建設、新技術開発には巨額の資本が必要であり、特に低所得国では導入の遅れが課題です。また、急速なエネルギー需要増加により、供給の信頼性確保も重要な課題となっています。これらの制約要因は、予測期間における地域間格差や技術導入スピードに影響を与えています。
政策と規制が推進するクリーンエネルギー投資
世界各国の政府は、エネルギー安全保障の確保と気候変動対策を両立するため、再生可能エネルギーへの投資を加速しています。2023年の国連気候変動枠組条約第28回締約国会議（COP28）では、2030年までに再生可能エネルギー発電容量を3倍にする目標が掲げられました。欧州連合（EU）の「グリーン・ディール産業計画」、インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」、アメリカの「インフレ抑制法（IRA）」などの政策は、技術開発と導入を後押しする具体的な手段として機能しています。こうした政策環境が、市場参入を検討する企業にとっては強力な追い風となります。
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太陽光・風力主導の技術普及
クリーンエネルギー転換市場の中心は太陽光および風力発電です。太陽光発電では中国、アメリカ、インドが主要市場を形成しており、風力発電でも同様に中国、アメリカ、ドイツがリーダーシップを発揮しています。再生可能エネルギーの導入拡大は、設備投資と技術革新を促進し、電力の安定供給とコスト効率の改善に直結します。また、蓄電技術やスマートグリッドインフラと組み合わせることで、変動する発電量を効率的に管理でき、電化社会の基盤整備を支えています。
主要市場ハイライト
● クリーンエネルギー転換市場は、2025年に2兆8000億米ドル規模、2035年には7兆米ドルに達する見込み
● 電化セグメントは、輸送および建築分野で急速に成長
● 太陽光・風力発電は世界の主要市場で導入が加速
● 政府の政策支援が市場成長を牽引
● 初期投資の高さが一部地域での導入を制約
● エネルギー効率化、BEV/HEVの普及が市場機会を拡大
● 北アメリカ市場は政策・投資・インフラ更新により主導的地位を維持
電化の進展と輸送分野の変革
電化セグメントは、クリーンエネルギー転換市場を支える重要な柱です。特に輸送分野では、バッテリー式電気自動車（BEV）やハイブリッド電気自動車（HEV）の普及が加速しています。自動車メーカーは電気自動車技術に巨額投資を行い、政府は購入補助金や優遇制度を通じて普及を支援しています。これにより、従来の内燃機関車から低炭素輸送への移行が進み、排出削減と持続可能な都市交通インフラの構築に貢献しています。
主要企業のリスト：
● NextEra Energy, Inc.
● Iberdrola, S.A.
● Ørsted A/S
● ABB Ltd.
● GE Vernova
● Siemens AG
● Enel S.p.A.
● EDF Group
● RWE AG
● First Solar, Inc.
市場成長の制約要因
一方で、クリーンエネルギー転換には高額な初期投資が求められるため、市場拡大のハードルとなっています。送電網の改修、大規模発電所の建設、新技術開発には巨額の資本が必要であり、特に低所得国では導入の遅れが課題です。また、急速なエネルギー需要増加により、供給の信頼性確保も重要な課題となっています。これらの制約要因は、予測期間における地域間格差や技術導入スピードに影響を与えています。