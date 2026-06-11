バッグインボックス包装機市場規模、2026年に2021百万米ドルへ拡大予測
バッグインボックス包装機とは
バッグインボックス包装機は、多層フィルムバッグへの液体充填から封止、箱詰めまでを一体化した自動包装設備である。従来のボトル充填方式と比較すると、酸化抑制、内容物保護、輸送コスト削減、保管効率向上といった優位性を持つ。特にバッグインボックス包装機は、液体の空気接触を最小限に抑制できるため、品質保持期間延長に寄与する点が高く評価されている。欧州食品業界では既にワイン・シロップ用途で普及率が高く、日本でも業務用飲料市場や外食チェーン向け導入が増加している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352058/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352058/images/bodyimage2】
図. バッグインボックス包装機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「バッグインボックス包装機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、バッグインボックス包装機の世界市場は、2025年に1862百万米ドルと推定され、2026年には2021百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.5%で推移し、2032年には3482百万米ドルに拡大すると見込まれています。
バッグインボックス包装機市場の成長背景
バッグインボックス包装機市場は、液体包装、自動化設備、無菌充填、食品包装ソリューション分野において急速な拡大局面を迎えている。特に食品・飲料業界では、省人化対応、衛生基準強化、物流効率改善への要求が高まり、バッグインボックス包装機への投資が加速している。近年ではワイン、濃縮ジュース、液体調味料、乳製品、工業用液剤など多用途化が進み、アジア市場を中心に設備更新需要も拡大している。
関税政策とサプライチェーン再編の影響
2025年の米国関税政策変更は、バッグインボックス包装機市場のサプライチェーン再編に大きな影響を与えている。特にステンレス部材、サーボモーター、流体制御ユニットなどの主要部品価格が上昇し、装置コスト増加圧力が強まった。
一方で、中国・東南アジアメーカーは現地調達比率を引き上げ、価格競争力維持を進めている。日本市場でも部品供給リスク分散のため、複数サプライヤー体制を構築する動きが加速している。
非無菌型と無菌型の市場構造
バッグインボックス包装機市場では、非無菌（Non-Aseptic）型が販売台数ベースで依然として主流であり、2024年時点で市場全体の68.99％を占めた。これはワイン、食用油、洗剤など常温流通製品での採用が多いためである。
一方、無菌充填対応のアセプティック型バッグインボックス包装機は、高付加価値分野で急成長している。特に植物性飲料、乳製品、機能性飲料市場では、保存料削減ニーズを背景に無菌包装需要が急拡大している。
主要用途分野と需要拡大
バッグインボックス包装機の主要用途は、食品・飲料、日用化学、工業液体の3分野に集中している。食品分野では濃縮果汁、ソース、液卵、ワイン向け導入が増加している。日用化学分野では洗剤や業務用消毒液用途が拡大しており、工業用途では潤滑油、接着剤、化学薬品向け需要が増加している。特に近6か月では、EVバッテリー冷却液向け包装需要の増加が新たな成長領域として注目されている。
スマート化と技術革新の進展
技術面では、バッグインボックス包装機の高度化が急速に進行している。現在の主流設備では、IoT監視、充填量自動補正、異物検知、遠隔保守機能などが標準化しつつある。さ
バッグインボックス包装機は、多層フィルムバッグへの液体充填から封止、箱詰めまでを一体化した自動包装設備である。従来のボトル充填方式と比較すると、酸化抑制、内容物保護、輸送コスト削減、保管効率向上といった優位性を持つ。特にバッグインボックス包装機は、液体の空気接触を最小限に抑制できるため、品質保持期間延長に寄与する点が高く評価されている。欧州食品業界では既にワイン・シロップ用途で普及率が高く、日本でも業務用飲料市場や外食チェーン向け導入が増加している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352058/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352058/images/bodyimage2】
図. バッグインボックス包装機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「バッグインボックス包装機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、バッグインボックス包装機の世界市場は、2025年に1862百万米ドルと推定され、2026年には2021百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.5%で推移し、2032年には3482百万米ドルに拡大すると見込まれています。
バッグインボックス包装機市場の成長背景
バッグインボックス包装機市場は、液体包装、自動化設備、無菌充填、食品包装ソリューション分野において急速な拡大局面を迎えている。特に食品・飲料業界では、省人化対応、衛生基準強化、物流効率改善への要求が高まり、バッグインボックス包装機への投資が加速している。近年ではワイン、濃縮ジュース、液体調味料、乳製品、工業用液剤など多用途化が進み、アジア市場を中心に設備更新需要も拡大している。
関税政策とサプライチェーン再編の影響
2025年の米国関税政策変更は、バッグインボックス包装機市場のサプライチェーン再編に大きな影響を与えている。特にステンレス部材、サーボモーター、流体制御ユニットなどの主要部品価格が上昇し、装置コスト増加圧力が強まった。
一方で、中国・東南アジアメーカーは現地調達比率を引き上げ、価格競争力維持を進めている。日本市場でも部品供給リスク分散のため、複数サプライヤー体制を構築する動きが加速している。
非無菌型と無菌型の市場構造
バッグインボックス包装機市場では、非無菌（Non-Aseptic）型が販売台数ベースで依然として主流であり、2024年時点で市場全体の68.99％を占めた。これはワイン、食用油、洗剤など常温流通製品での採用が多いためである。
一方、無菌充填対応のアセプティック型バッグインボックス包装機は、高付加価値分野で急成長している。特に植物性飲料、乳製品、機能性飲料市場では、保存料削減ニーズを背景に無菌包装需要が急拡大している。
主要用途分野と需要拡大
バッグインボックス包装機の主要用途は、食品・飲料、日用化学、工業液体の3分野に集中している。食品分野では濃縮果汁、ソース、液卵、ワイン向け導入が増加している。日用化学分野では洗剤や業務用消毒液用途が拡大しており、工業用途では潤滑油、接着剤、化学薬品向け需要が増加している。特に近6か月では、EVバッテリー冷却液向け包装需要の増加が新たな成長領域として注目されている。
スマート化と技術革新の進展
技術面では、バッグインボックス包装機の高度化が急速に進行している。現在の主流設備では、IoT監視、充填量自動補正、異物検知、遠隔保守機能などが標準化しつつある。さ