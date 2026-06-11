震動検知で自動解錠 ―― 防災DXツール「リモート式鍵収容箱 ココBOXII」 可搬型地震動シミュレーターで誤作動ゼロ・高精度を実証

震動検知で自動解錠 ―― 防災DXツール「リモート式鍵収容箱 ココBOXII」 可搬型地震動シミュレーターで誤作動ゼロ・高精度を実証