“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の愛犬と泊まれる温泉旅館「ゆるり西伊豆（所在地：〒410-3302 静岡県伊豆市土肥349-2）」は、同施設にご宿泊の方を対象に観光施設「土肥金山」のドッグラン利用料が半額となるキャンペーンを2026年9月30日まで実施いたします。 ゆるり西伊豆公式サイト：https://yururi-nishiizu.com/ コラボキャンペーン https://relohotels.com/special/19630/

ゆるり西伊豆は、愛犬と同伴可能なレストランや天候を気にせず遊べる屋内遊び場等を完備した愛犬と泊まれる温泉旅館です。 本キャンペーンでは、「ゆるり西伊豆」にご宿泊のお客様を対象に、当館から徒歩約10分の人気観光施設「土肥金山」内のドッグランを通常料金の半額でご利用いただけます。本キャンペーンは、西伊豆ならではの魅力をより多くの方に体感いただくことで、地域活性化にも寄与すべく企画いたしました。 当館は、今後も皆様の愛犬との素敵な思い出づくりをサポートするとともに、観光需要の創出を図ってまいります。

■土肥金山ドッグラン半額割引キャンペーン

期間：～2026年9月30日 内容：ドッグラン利用料金 半額 通常料金：1頭 1,000円（税込） キャンペーン料金：1頭 500円（税込） 対象者：ゆるり西伊豆に宿泊者のお客様 ※チェックイン時に割引券をお渡し予定です。 ＜ご利用条件＞ ・割引券1枚につき1回利用可能 ・1枚でグループ全員利用可能 ・有効期限：2026年9月30日まで ※金坑めぐり入場料は別途発生

おすすめプラン

プラン名：公式【イチオシ！ゆるり満喫】愛犬利用料無料含む3大特典付き！わんちゃんとゆるりステイ♪＜最上級コース◎＞ 価格：18,700円～（2名1室利用時の1名様料金） ※無料会員登録でさらに5％OFF 予約・詳細：https://x.gd/oRwqF

■ゆるり西伊豆

ゆるり西伊豆｜概要 住所：〒410-3302 静岡県伊豆市土肥349-2 TEL：0570-073-526 部屋数：25室 館内設備： 大浴場、露天風呂、屋内ドッグラン、レストラン アクセス：伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバスで50分 公式サイト： https://yururi-nishiizu.com/ 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/yururi_nishiizu/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）with DOGS

大切な家族であるワンちゃんと一緒に旅行を楽しみたいと願うお客様へ向け、ワンちゃんとご宿泊可能なホテル・旅館を全国10か所以上で展開。 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/rhr_with_dogs 公式サイト：https://relohotels.com/commitment/dog.html

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 公式サイト：https://relovacations.com/