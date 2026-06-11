株式会社レアラ(本社：東京都中央区、代表取締役：林 和成、以下レアラ)は、法律事務所向け業務基盤システム『LEALA(レアラ)』について、2024年・2025年・2026年と連続してサービス継続率99％を達成していることをお知らせします。





『LEALA』のサービス継続率99%を2026年も達成





※サービス継続率：契約金額ベースにて各月の継続率を算出し、その平均値。新規契約・増額分は含まない。(計測期間：2025年3月～2026年2月、自社調べ)





生産性向上などを目指し、システムを導入する法律事務所は増えています。一方で、「導入後の定着」の課題も見過ごせないものとなっています。レアラは、手厚いサポートとお客様のご要望、運用課題の解決に向けた機能改善を継続的に行うことで、『LEALA』が現場で使われ続けられるよう進化させています。









【『LEALA』の定着を支援する手厚いサポート】

レアラでは、法律事務所の業務運用の知見を有したコンサルタントが、導入時にお客様ごとの課題や業務フローについて丁寧なヒアリングを行い、それぞれの運用に合わせた導入支援を実施しています。そのため、現場で使いやすい状態が導入初期から実現すること、また使用方法の説明・研修会実施を行うことで、スムーズな所内浸透につなげています。





導入後は、困りごとなどの相談がしやすい専用のお問い合わせサイトを設置し、サポート担当やエンジニアが迅速に対応することで、安心して利用できる体制を整えています。定期的なミーティングなど活用状況に応じたフォローもあり、「お客様の成功 = カスタマーサクセス」を重要視した継続的な運用改善をサポートしています。





このような導入時、導入後の手厚いサポートにより、現場での浸透が進み、お客様の業務定着につながっていると考えています。









【お客様の運用課題の解決に向けた機能の継続改善】

レアラでは、お客様のご要望、運用課題の解決に向けて、機能の継続改善を行ってきました。改善数は、過去4年で累計424件にのぼり、年平均106件のペースとなります。最新年度は137件と過去最多となりました。(2022年3月～2026年2月 レアラの会計年度に準じる)





■年度別 機能改善件数

・2022-23：89件

・2023-24：98件

・2024-25：100件

・2025-26：137件





2022年～2026年「年度別 機能改善件数」





改善内容は法律事務所運営に関わる全領域をカバーしたものとなっています。特に、導入後の定着や継続利用につながる「案件関連」「タイムチャージ管理」「請求管理」など、日常業務で利用頻度の高い機能領域の改善数は多くなっています。また、顧問契約に関する改善も4年間で件数が3倍に増加するなど、事務所経営の中核に関わる機能強化にも力を入れています。





■4年間の内容別改善件数

・案件関連 ： 110

・タイムチャージ管理： 90

・請求管理 ： 81

・会計 ： 18

・書類出力 ： 24

・顧問契約 ： 28

・その他 ： 73





■実際の改善例

・案件管理画面の操作性改善

・タイムチャージ入力負荷の軽減

・請求業務フローの効率化

・出力帳票のカスタマイズ対応

・顧客運用に合わせた機能改善

こうした現場の業務により即応した改善を重ねることで、継続的な利用につながっていると考えています。





レアラでは、このようなサポートと機能改善の両輪により、お客様が継続して活用できる環境を整えています。









【お客様の業務定着に向けて、新サービス「AIエージェント」開発も進行中】

レアラでは、今後もお客様に継続して利用いただくため、サポートや機能改善を続けるとともに、新サービスとして弁護士・パラリーガルの実務を支援するAIエージェントの開発を進めています。詳細は決定次第お知らせいたします。“導入して終わり”ではなく、“使われ続ける”ことを目指し、法律事務所の生産性向上を含めた業務基盤の高度化に貢献してまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社レアラ(LEALA Inc.)

所在地 ： 東京都中央区八丁堀4丁目14番4号

代表取締役： 林 和成

事業内容 ： 弁護士・法律事務所向けAIエージェント、

業務基盤システムの開発及び提供

公式サイト： https://leala.ai/