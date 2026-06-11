ボッシュ株式会社(本社：神奈川県横浜市)は、プロフェッショナル用18Vコードレス工具シリーズの新ラインナップとして、圧倒的な明るさと機動性を兼ね備えたコードレスタワーライト「GLT 18V-5000」(標準小売価格70,000円・税別)を6月11日新発売します。





コードレスタワーライト「GLT 18V-5000」





本製品は、三脚一体型の折りたたみ構造により、複雑な組み立ては一切不要で、収納状態から最大2.2mまで簡単に展開が可能です。3つのライトパネルは高輝度LEDを搭載し、最大5,000lm(ルーメン)の光を放ちます。またパネルは個別に角度調整が可能で一点集中ではなく、360度近い全方位、あるいは特定の広範囲を均一に照らすことができ「死角の影」を最小限に抑えます。作業環境に合わせて3段階(1,000、2,500、5,000lm)の明るさ調整ができるとともに、IP54の防塵・防滴性能も有しており、過酷な現場環境でも安心して使用できます。





「GLT 18V-5000」は高所からの広範囲照射とコードレスの機動性を両立したタワーライトです。





ボッシュは、これからも「Protection(安全第一)」をスローガンに安全で使いやすい製品開発をすすめ、様々な作業現場を強力にサポートしてまいります。









■コードレスタワーライト「GLT 18V-5000」の特徴

1.最大2.2mの高さから照射

2.最大5,000lm(ルーメン)の明るさ

3.3段階の明るさ調整

4.ヘッドは垂直方向に243度、水平方向に117.5度回転





照射角度の調整





3段階の明るさ調整ボタン





高さ調整レバー





■コードレスタワーライト「GLT 18V-5000」の製品概要

標準小売価格： 70,000円(税別)

光源 ： LED

光束 ： 【レベル1】1,000lm(ルーメン)

【レベル2】2,500lm(ルーメン)

【レベル3】5,000lm(ルーメン)

定格電圧 ： DC18V(プロ用18V充電式専用バッテリー)

※DIY用18V 充電式バッテリーは使用できません

連続点灯時間： 約25分/Ah ※レベル3の場合

使用可能温度： -20℃～+50℃

保管可能温度： -20℃～+50℃

質量 ： 6.2kg(本体のみ)

本体サイズ ： 727mm×2,200mm×727mm(最大伸長時 W×H×D)

300mm×980mm×245mm(折りたたみ時 W×H×D)









【ボッシュ プロ用電動工具ホームページ】

https://www.bosch-professional.jp/jp/ja/

※製品の発売時期・販売機種は、流通チャネルおよび取扱い販売店により異なります。

詳しくは、ボッシュコールセンターへお問い合わせください。





▼ボッシュコールセンター

フリーコール：0120-345-762