株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、2026年7月21日(火)より、日頃の感謝を込めたお得なセット『夏の福袋 2026』(税込9,900円～11,000円)を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。





『夏の福袋 2026』11,000円(税込)※化粧水をVCローションにした場合の価格





『夏の福袋 2026』は、化粧水や美容液などの定番スキンケアアイテムをはじめ、人気の薬用集中美容液やシートマスク、内側から美容と健康をサポートする限定発売の美容ゼリー、日常使いに便利な保冷くっつくタオルをセットした全8品の特別な福袋です。

定番のスキンケアアイテムは、3タイプから選べる化粧水のほか、「薬用ホワイトレディ」を含む人気の美容液をラインナップ。さらに、「パワフルホワイトマスク」や「薬用ホワイト＆リンクルセラム」などの限定アイテム・特別サイズに加え、“ブライトニングパイン(R)”を配合した「みちぷる ブライトゼリー」もセットに。外側からも内側からも、夏のうるおいケアと透明感のある毎日をサポートする充実の内容です。福袋限定の「保冷くっつくタオル」は表と裏を合わせるだけで面ファスナーのようにピタッとくっつき、保冷したいものや水滴が気になるアイテムを、形に合わせて包める便利なタオルです。

スキンケアから美容ケアサプリメントまで、夏の美を楽しむアイテムが詰まったハーバーの福袋で、自分へのご褒美時間を。









■『夏の福袋 2026』商品概要

商品名： 夏の福袋 2026

価格 ： 9,900円～11,000円(税込)

＊化粧水のタイプにより異なります。





化粧水(Gローション・薬用VCローション・ディープモイスチャーローション)





セット内容：

【人気の定番スキンケアアイテム】

◆化粧水(3種類よりいずれか1つお選びいただけます。)

・Gローション［化粧水］180mL

3種のミネラル※1成分たっぷり。みずみずしくうるおす、基本の化粧水。





Gローション［化粧水］180mL





・薬用VCローション【医薬部外品】［化粧水］180mL

(販売名：HABA 薬用 VCローションII)

ビタミンC※2配合。日やけによるシミや肌荒れ・乾燥を防ぐ薬用美白※3化粧水。





薬用VCローション【医薬部外品】［化粧水］180ｍL





・ディープモイスチャーローション［とろみ保湿化粧水］120mL

とろりとコクのあるテクスチャー。プラチナナノコロイド※4配合の高保湿化粧水。





ディープモイスチャーローション［とろみ保湿化粧水］120mL





◆薬用ホワイトレディ【医薬部外品】［美容液］60mL

(販売名：薬用 ホワイトレディ)

高濃度ビタミンC※5と笹のミネラル※6を配合。日やけによるシミやソバカスを防ぐ、薬用美白※3美容液。





薬用ホワイトレディ【医薬部外品】［美容液］60mL





【限定スキンケアアイテム】

◆ナイトリカバージェリー［夜用ジェル美容液］25g(限定サイズ)

3種のプラセンタ(バラ、キャビア、メロン)※7をはじめ、美肌のための成分を贅沢に配合した夜用ジェル美容液。ひと晩中うるおいで満たし続け、翌朝はふっくらハリ肌へ導きます。





ナイトリカバージェリー［夜用ジェル美容液］25g(限定サイズ)





◆薬用ホワイト＆リンクルセラム【医薬部外品】［部分用美容液］10g(限定サイズ)

(販売名：HABA 薬用 リンクルセラム)

シワを改善しながら美白※8もできる薬用集中美容液。有効成分「ナイアシンアミド」をはじめ、ハーバーこだわりの和漢混合エキス※9を配合。





薬用ホワイト＆リンクルセラム【医薬部外品】［部分用美容液］10g(限定サイズ)





◆パワフルホワイトマスク［シート状全顔美容液マスク］23mL×2包

ビタミンC誘導体※10(製品の抗酸化剤)配合の美容液が角質層まで浸透し、透明感のある肌へ導くシートマスク。セラミド※11などの保湿成分も配合し、夏の紫外線や乾燥によるダメージをやさしくケアします。





パワフルホワイトマスク［シート状全顔美容液マスク］23mL×2包





◆UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞ミニサイズ［日やけ止めパウダー］SPF50+/PA++++(ミラー、パフつき)

SPF/PAともに最強※12の、プレストパウダータイプの日やけ止め。高分散したパウダーを配合し、気になる皮脂浮きを抑え、よりくずれにくくサラサラ肌をキープします。肌なじみがよく色ムラを自然にカバーするナチュラルカラー。





UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞ミニサイズ［日やけ止めパウダー］





【健康食品・雑貨】

◆みちぷる ブライトゼリー 70g(10g×7スティック)

夏の透明感にあふれる毎日をサポートするパイナップル果実抽出物「ブライトニングパイン(R)」配合のスティックタイプのゼリー。11種類の美容成分※13を1スティックに配合し、夏に負けないハリとうるおいに満ちた毎日へ導きます。1スティック当たり8kcal・脂質0gの甘酸っぱい完熟パイナップル味。カロリーを気にせず美味しくお召し上がりいただけます。

※「ブライトニングパイン」は、丸善製薬株式会社の登録商標です。





みちぷる ブライトゼリー 70g(10g×7スティック)外箱

みちぷる ブライトゼリー 70g(10g×7スティック)





◆保冷くっつくタオル

表と裏を合わせるだけで面ファスナーのようにピタッとくっつく便利なタオル。吸水性に優れたマイクロファイバー生地を使用、水滴が気になるペットボトルや折りたたみ傘などを包むのにも役立ちます。裏面にはアルミ蒸着フィルムがついているのでお弁当の持ち運びにも！

【サイズ】約35×35cm

【素材】本体／ポリエステル100％ 保冷生地／アルミ蒸着フィルム 中国製

【表イラスト】作品名「菜の花」／アーティスト名：さくらゆき(エイブルアート・カンパニー)





保冷くっつくタオル

保冷くっつくタオル イメージ





［エイブルアート・カンパニー］ http://www.ableartcom.jp/

障害とアートを軸に活動してきた3つのNPOが共同で運営。障害のある人がアートを仕事にできる環境をつくることを目的に2007年4月に設立されました。

登録作家の作品を広告や商品のデザインに活かすことで仕事につなげています。





エイブルアート・カンパニー





【アーティスト作品を使用しています】

その時季におすすめのお手入れ、商品やお得情報を盛り込んだハーバーの会員情報誌「美容手帖」。表紙は毎号ごと、様々な独創性あふれる、エイブルアート・カンパニー所属の障害のある人のアーティスト作品で彩られています。





ハーバー会員情報誌「美容手帖」









※商品はなくなり次第、終了となります。





※1チシマザサ水・褐藻エキス：保湿成分、海塩：皮膚コンディショニング成分

※2リン酸L-アスコルビルナトリウム：有効成分

※3メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ

※4白金：製品の抗酸化剤

※5L-アスコルビン酸リン酸エステルナトリウム：有効成分

※6クマザサ水：保湿成分

※7ダマスクバラ胎座培養エキス、加水分解チョウザメ卵巣膜エキス、

メロン胎座エキス：全て皮膚コンディショニング成分

※8メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを予防

※9カンゾウ葉エキス、トウキエキス(1)、スイカズラエキス、ヨクイニンエキス、

パール(真珠)プロテイン(表示名称：加水分解コンキオリン液)

：全て皮膚コンディショニング成分

※10アスコルビルグルコシド

※11セラミドNG(保湿成分)

※12国内最高表示基準値のこと

※13Wコラーゲン(活性型コラーゲン、高吸収型コラーゲン)、ローヤルゼリー、

ブライトニングパイン(R)、エラスチン、ヒアルロン酸、ビタミンB1、

ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンC、カルシウム









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フリーダイヤル： 0120-82-8080

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